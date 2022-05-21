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Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца за позицию по отношению к Украине

шольц,расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожный курс правительства Германии по агрессивной войне России против Украины.

Об этом Расмуссен заявил в интервью газете Handelsblatt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции".

"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство", – считает Расмуссен.

Он также призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России. "Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", - сказал бывший генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ликвидируют фонд, помогавший завершить "Северный поток-2"

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

К критике присоединилась и глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Германия (6929) НАТО (9962) Расмуссен Андерс Фог (238) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+9
Шольц це штучно вирощена яйцеклітина Фрау Рібентроп, він як автономна спора ракової пухлини Шрьодера... взагалі німці це нащадки згвалтувань дідами, як і австрійці... так кацапська отруйна кров по венах циркулює
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21.05.2022 13:15
+5
вони обидва ,чесно кажучи, появили себе не дуже.
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21.05.2022 13:06
+4
ахах .... мне нравится немцы везде рассказывают сколько они дадут оружия ... они нам дадут оружия столько, что мы просто будем в шоке ... мы даже не сможем поверить что стоько оружия вообще бывает ... мы даже будем просить немцев забрать часть оружия обратно ... ну вот столько его будет много ... потом ... когда нибудь ... но обязательно будет 😂
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21.05.2022 13:16
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вони обидва ,чесно кажучи, появили себе не дуже.
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21.05.2022 13:06 Ответить
Вилли Брандт...

А до него Adenauer... - великие немцы...

А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....

Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi..."

В пропасти немецкой истории и под ношей убитых я делал то, что делают люди, когда язык подводит - не выразить словами. "

Канцлер Германии Вилли Брандт.

Варшава Польша декабрь 1970.
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21.05.2022 13:10 Ответить
Скорей, шмеркелить.
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21.05.2022 13:35 Ответить
Шольц це штучно вирощена яйцеклітина Фрау Рібентроп, він як автономна спора ракової пухлини Шрьодера... взагалі німці це нащадки згвалтувань дідами, як і австрійці... так кацапська отруйна кров по венах циркулює
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21.05.2022 13:15 Ответить
на спор- ніколи німчура нічого не зробить корисного для нас ...
ці люди один раз попали під фюрера а зараз під путлера.. вони як касаби можуть тільки виконувати накази.. і німецька- лающий язик команд
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21.05.2022 13:15 Ответить
ахах .... мне нравится немцы везде рассказывают сколько они дадут оружия ... они нам дадут оружия столько, что мы просто будем в шоке ... мы даже не сможем поверить что стоько оружия вообще бывает ... мы даже будем просить немцев забрать часть оружия обратно ... ну вот столько его будет много ... потом ... когда нибудь ... но обязательно будет 😂
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21.05.2022 13:16 Ответить
шо він пристав до тої бідолажної ображеної ліверної ковбаси
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21.05.2022 13:21 Ответить
Він не правий , Німеччина не вагається , вона твердо проводить свою лінію - не давати те , що потрібно саме зараз .
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21.05.2022 13:22 Ответить
Скорей даже прорашинскую линию.
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21.05.2022 14:05 Ответить
шольцу эта критика - как мне измышления **********. Ему главное электоральная целесообразность, не развалить коалицию в бундестаге.
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21.05.2022 13:24 Ответить
А кто в коалиции возражал бы против более активной помощи Украине?
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21.05.2022 18:08 Ответить
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21.05.2022 13:38 Ответить
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21.05.2022 14:21 Ответить
Досі не розумію, чи НДР приєдналось до ФРН, чи навпаки ФНР до НДР?
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21.05.2022 13:58 Ответить
Присосалась к грязьпрому.
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21.05.2022 14:06 Ответить
Шольц зайняв позицію "страуса в піску" і тупо не сходить з неї. Горе партії, очолюваної таким боягузом. ніяких перспектив у неї...
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21.05.2022 14:12 Ответить
Макрон звонив?..шось останнім часом не чутно..
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21.05.2022 14:16 Ответить
Західний світ має нарешті визнати свою помилку після 2 світової війни, коли вони вирішили, що Німеччина має бути лідером Європи, щоб знову нову 3 світову не почала! Недостойна нація і країна як не крути! А дали б по праву переможців британцям рулити європою, був би зараз зовсім іншим світ.
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21.05.2022 14:52 Ответить
Коли я бачу подібну новину, то завжди в першу чергу дивлюся: хто це сказав. Якщо є приставка "екс" - то одразу ясно: ця думка взагалі нічого не варта, звичайний звіздеж екс-чиновника, який нічого не вирішує. Вибачте, до сраки всім його висловлювання.
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21.05.2022 17:32 Ответить
 
 