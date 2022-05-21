Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца за позицию по отношению к Украине
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожный курс правительства Германии по агрессивной войне России против Украины.
Об этом Расмуссен заявил в интервью газете Handelsblatt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции".
"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство", – считает Расмуссен.
Он также призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России. "Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", - сказал бывший генсек НАТО.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.
К критике присоединилась и глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
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А до него Adenauer... - великие немцы...
А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....
Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi..."
В пропасти немецкой истории и под ношей убитых я делал то, что делают люди, когда язык подводит - не выразить словами. "
Канцлер Германии Вилли Брандт.
Варшава Польша декабрь 1970.
ці люди один раз попали під фюрера а зараз під путлера.. вони як касаби можуть тільки виконувати накази.. і німецька- лающий язик команд