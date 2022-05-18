В Германии ликвидируют фонд, помогавший завершить "Северный поток-2"

"Климатический" фонд, получивший 20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG и использовавшийся немецкой федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания, где расположен трубопровод "Северный поток-2", для потенциального обхода санкций США, будет ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запуск газопровода "Северный поток-2", проходящего по немецкой землей Мекленбург-Передняя Померания, был остановлен в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг объявила 17 мая, что правление фонда, состоящее из трех человек, уйдет в отставку в конце сентября.

Отставка совета директоров необходима для того, чтобы расчистить путь для роспуска фонда, оставив достаточно времени для прекращения всей экономической деятельности.

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Фонд уже давно критикуют за то, что он является инструментом регионального правительства, помогающего завершить проект газопровода в обход потенциальных санкций США. После нападения России на Украину Швезиг столкнулась с новой волной критики, поскольку многие призывали ее перенаправить деньги на гуманитарную помощь Украине.

Швезиг признала, что создание фонда было ошибкой. Однако решение о ликвидации фонда было принято только после длительных споров между правительством Швезиг и правлением организации, которое пыталось сопротивляться этому шагу.

Напомним, правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.