В Германии ликвидируют фонд, помогавший завершить "Северный поток-2"
"Климатический" фонд, получивший 20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG и использовавшийся немецкой федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания, где расположен трубопровод "Северный поток-2", для потенциального обхода санкций США, будет ликвидирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Запуск газопровода "Северный поток-2", проходящего по немецкой землей Мекленбург-Передняя Померания, был остановлен в ответ на вторжение Москвы в Украину.
Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг объявила 17 мая, что правление фонда, состоящее из трех человек, уйдет в отставку в конце сентября.
Отставка совета директоров необходима для того, чтобы расчистить путь для роспуска фонда, оставив достаточно времени для прекращения всей экономической деятельности.
Фонд уже давно критикуют за то, что он является инструментом регионального правительства, помогающего завершить проект газопровода в обход потенциальных санкций США. После нападения России на Украину Швезиг столкнулась с новой волной критики, поскольку многие призывали ее перенаправить деньги на гуманитарную помощь Украине.
Швезиг признала, что создание фонда было ошибкой. Однако решение о ликвидации фонда было принято только после длительных споров между правительством Швезиг и правлением организации, которое пыталось сопротивляться этому шагу.
Напомним, правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.
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