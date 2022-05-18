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Новости
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В Германии ликвидируют фонд, помогавший завершить "Северный поток-2"

північний

"Климатический" фонд, получивший 20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG и использовавшийся немецкой федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания, где расположен трубопровод "Северный поток-2", для потенциального обхода санкций США, будет ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запуск газопровода "Северный поток-2", проходящего по немецкой землей Мекленбург-Передняя Померания, был остановлен в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг объявила 17 мая, что правление фонда, состоящее из трех человек, уйдет в отставку в конце сентября.

Отставка совета директоров необходима для того, чтобы расчистить путь для роспуска фонда, оставив достаточно времени для прекращения всей экономической деятельности.

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Фонд уже давно критикуют за то, что он является инструментом регионального правительства, помогающего завершить проект газопровода в обход потенциальных санкций США. После нападения России на Украину Швезиг столкнулась с новой волной критики, поскольку многие призывали ее перенаправить деньги на гуманитарную помощь Украине.

Швезиг признала, что создание фонда было ошибкой. Однако решение о ликвидации фонда было принято только после длительных споров между правительством Швезиг и правлением организации, которое пыталось сопротивляться этому шагу.

Напомним, правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.

Автор: 

Германия (7106) Северный поток (1458)


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физически нужно эти трубы ликвидировать, а не фонды!!!
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18.05.2022 14:27 Ответить
які все ж такі німці під...негарні люди. місцями гірші за кацапів.
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18.05.2022 14:31 Ответить
А что с больной на голову девочкой Гретой. Или перестали платить и она вылечилась?
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18.05.2022 14:37 Ответить
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18.05.2022 14:52 Ответить
"Спасибо" бабушке за всё.
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18.05.2022 14:43 Ответить
 
 