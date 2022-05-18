У Німеччині ліквідують фонд, який допомагав завершити "Північний потік-2"

"Кліматичний" фонд, який отримав 20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG і використовувався німецькою федеральною землею Мекленбург-Померанія, де розташований трубопровід "Північний потік-2", для потенційного обходу санкцій США, буде ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Запуск газопроводу "Північний потік — 2", який проходить німецькою землею Мекленбург-Померанія, було зупинено у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр федеральної землі Мануела Швезіг оголосила 17 травня, що правління фонду, яке складається з трьох осіб, піде у відставку наприкінці вересня.

Відставка ради директорів необхідна для того, щоб розчистити шлях для розпуску фонду, залишивши при цьому достатньо часу для припинення всієї економічної діяльності.

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Фонд вже давно критикується за те, що він є інструментом регіонального уряду, який допомагає завершити проєкт газопроводу в обхід потенційних санкцій США. Після нападу Росії на Україну Швезіг зіткнулася з новою хвилею критики, оскільки багато хто закликав її перенаправити гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Швезіг визнала, що створення фонду було помилкою. Проте, рішення про ліквідацію фонду було ухвалено лише після тривалих суперечок між урядом Швезіг та правлінням організації, яке намагалося чинити опір цьому кроку.

Нагадаємо, уряд Німеччини відкинув припущення про те, що він може активувати газопровід "Північний потік-2" із Росії до Німеччини, щоб компенсувати скорочення потоків газу через Україну.