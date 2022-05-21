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Попри підірваний міст сполучення із Сєверодонецьком зберігається, - Гайдай

луганщина,міст

Знищення росіянами моста ускладнить сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, але не зупинить евакуацію людей і доправлення гуманітарних вантажів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник луганської ОВА Сергій Гайдай написав у фейсбуці.  

Він зазначив: "Коротке вечірнє зведення 21 травня. Росіяни кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька, також орки не полишають спроб відрізати нас від сполучення з іншими регіонами, взявши під контроль трасу "Лисичанськ-Бахмут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай. ФОТО

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Орки зруйнували Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ - це значно ускладнить нам евакуацію та завезення гумвантажів, але можливість є і ми будемо до останнього нею користуватися. Сполучення між містами існує".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО

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міст (1231) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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Де ж найновіша зброя для України, якою ми могли б відкинути проклятих кацапів назад, на їхню смердючу дзюдохеєрію. стільки всього пишуть що Україні дали це, передали те. А кацапи далі продовжують руйнувати наші міста, дороги та вбивати наших людей. Так хочеться щоб нарешті цим потворам прилетіла адекватна відповідь.
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21.05.2022 23:16 Відповісти
Лишився Синецький...
Блін, з Сєвєра валить нашим потрібно, причому зараз, вже всі це кажуть, чого чкають, я хз.
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21.05.2022 23:23 Відповісти
следующие 2-3 дня решат судьбу Северодонецка ,а может быть и всей агломерации
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22.05.2022 01:04 Відповісти
Наша улюблена тактика - триматись до останнього.
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21.05.2022 23:46 Відповісти
Залужний! генштаб! ну что происходит....
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22.05.2022 00:39 Відповісти
Чтобы не разочаровываться ,не нужно очаровываться .
....
Не нужно прописывать людям те качества которые они не имеют.
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22.05.2022 06:19 Відповісти
 
 