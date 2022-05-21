Попри підірваний міст сполучення із Сєверодонецьком зберігається, - Гайдай

Знищення росіянами моста ускладнить сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, але не зупинить евакуацію людей і доправлення гуманітарних вантажів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник луганської ОВА Сергій Гайдай написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Коротке вечірнє зведення 21 травня. Росіяни кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька, також орки не полишають спроб відрізати нас від сполучення з іншими регіонами, взявши під контроль трасу "Лисичанськ-Бахмут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай. ФОТО

Рашисти знищують обласний центр, як вже знищили Рубіжне та Попасну. Обстріли взагалі не вщухають

Орки зруйнували Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ - це значно ускладнить нам евакуацію та завезення гумвантажів, але можливість є і ми будемо до останнього нею користуватися. Сполучення між містами існує".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти скоригували вогонь НГУ по техніці окупантів на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО