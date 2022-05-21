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Несмотря на взорванный мост, сообщение с Северодонецком сохраняется, - Гайдай

луганщина,міст

Уничтожение россиянами моста усложнит сообщение между Северодонецком и Лисичанском, но не остановит эвакуацию людей и доставку гуманитарных грузов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель луганской ОВА Сергей Гайдай написал в фейсбуке.

Он отметил: "Краткая вечерняя сводка 21 мая. Россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также орки не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу "Лисичанск-Бахмут".

Смотрите также: Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, - Гайдай. ФОТО

Рашисты уничтожают областной центр, как уже уничтожили Рубежное и Попасное. Обстрелы вообще не утихают.

Орки разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск - это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но есть возможность и мы будем до последнего ею пользоваться. Сообщение между городами существует.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли село Белозерку на Херсонщине - погибли трое гражданских

Автор: 

мост (1027) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716)


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Де ж найновіша зброя для України, якою ми могли б відкинути проклятих кацапів назад, на їхню смердючу дзюдохеєрію. стільки всього пишуть що Україні дали це, передали те. А кацапи далі продовжують руйнувати наші міста, дороги та вбивати наших людей. Так хочеться щоб нарешті цим потворам прилетіла адекватна відповідь.
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21.05.2022 23:16 Ответить
Лишився Синецький...
Блін, з Сєвєра валить нашим потрібно, причому зараз, вже всі це кажуть, чого чкають, я хз.
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21.05.2022 23:23 Ответить
следующие 2-3 дня решат судьбу Северодонецка ,а может быть и всей агломерации
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22.05.2022 01:04 Ответить
Наша улюблена тактика - триматись до останнього.
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21.05.2022 23:46 Ответить
Залужний! генштаб! ну что происходит....
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22.05.2022 00:39 Ответить
Чтобы не разочаровываться ,не нужно очаровываться .
....
Не нужно прописывать людям те качества которые они не имеют.
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22.05.2022 06:19 Ответить
 
 