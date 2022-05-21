Несмотря на взорванный мост, сообщение с Северодонецком сохраняется, - Гайдай

Уничтожение россиянами моста усложнит сообщение между Северодонецком и Лисичанском, но не остановит эвакуацию людей и доставку гуманитарных грузов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель луганской ОВА Сергей Гайдай написал в фейсбуке.

Он отметил: "Краткая вечерняя сводка 21 мая. Россияне бросают все силы на захват Северодонецка, также орки не оставляют попыток отрезать нас от сообщения с другими регионами, взяв под контроль трассу "Лисичанск-Бахмут".

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Рашисты уничтожают областной центр, как уже уничтожили Рубежное и Попасное. Обстрелы вообще не утихают.

Орки разрушили Павлоградский мост, который объединял Северодонецк и Лисичанск - это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но есть возможность и мы будем до последнего ею пользоваться. Сообщение между городами существует.

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