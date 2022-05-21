Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.

Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", – написал Гайдай в фейсбуке.

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Чиновник отметил, что сообщение между городами Северодонецком и Лисичанском есть.