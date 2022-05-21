Російські військові активізували ведення повітряної розвідки, - Запорізька ОВА

Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області. Зокрема в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "Окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

Ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

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У Гуляйполі окупанти гатили по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.

Російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

20 травня 2022 року у Гуляйполі внаслідок російських обстрілів у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.

За селом Веселянка Запорізького району групою розмінування ДСНС вилучено та знешкоджено гранату ПГ-7М сучасного виробництва".

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