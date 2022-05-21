Російські військові активізували ведення повітряної розвідки, - Запорізька ОВА
Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області. Зокрема в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.
У повідомленні зазначається: "Окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.
Ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.
У Гуляйполі окупанти гатили по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.
Російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.
20 травня 2022 року у Гуляйполі внаслідок російських обстрілів у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.
За селом Веселянка Запорізького району групою розмінування ДСНС вилучено та знешкоджено гранату ПГ-7М сучасного виробництва".
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(c)Дмитро Чекалкин
А буде номер про "расія просто пєрєдвінула граніцу"???
Борислав Береза:
Совок головного мозга. Любовь у руководства областной администрации Запорожской области к показухе и сгону бюджетников на провластные митинги теперь трансформировались в адский трэш.
В Запорожской администрации решили собрать 600 воинов в одном месте на концерт "Квартал-95".
Им плевать, что есть агентура России, им плевать, что это опасно. Ведь может прилететь. Но они выполняют поставленную перед ними задачу. И кто они после этого?
Глава Запорожской администрации, как бы, вежливо, но требует, согнать солдат на концерт "Квартал-95". В Запорожье. А это в двух часах от линии фронта. И генерал теперь в шоке.
Потому что теперь надо снимать с передка воинов для того, чтоб областная администрация отчиталась перед Кириллом Тимошенко и Ермаком. Все для показухи. Везите Квартал-95 на передок. Хотя их тут не сильно хотят. Ну, а если прилетит... то прилетит. Кстати, а другие исполнители сами ездят и Глава ОДА никому писем не рассылает. Это потому что они не "Квартал-95"?
И, кстати, почему поездкой "Квартал-95" занимаются на уровне обладминистрации? Наверное, это просто совпадение. Да? )))