В Україні заборонили ліки з Росії та Білорусі

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про лікарські засоби". Закон стосується обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт закону №7313.

Згідно з документом, у державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь.

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Крім того, проведену раніше реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування 39 білоруських лікарських засобів. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.