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В Україні заборонили ліки з Росії та Білорусі

ліки

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про лікарські засоби". Закон стосується обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт закону №7313.

Згідно з документом, у державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь.

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Крім того, проведену раніше реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування 39 білоруських лікарських засобів. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.

Автор: 

ВР (14943) заборона (1448) ліки (1314)


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Топ коментарі
+11
А слабо припинити транзит російської нафти нафтогоном Дружба !! Продовжуючи транзит Україна фінансує ЗС РФ,фінансує знищення України та українців!!!!)))
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22.05.2022 15:49
+11
если изучить перечень, (а он же должен быть хоть какой-то), то, например по белорашкиным (этот перечень есть), то минимум половина препаратов дублируется препаратами украинского производства... а по рашеским...даже и смотреть не хочу...что эта недоцивилизация може предложить (особенно в последние десятилетия)
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22.05.2022 15:53
+10
...а де і які у нас ліки з рф та рб?..
хіба крейдопігулки чи фуфломіцини типу "растіркабабушкіаріни"
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22.05.2022 15:44
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...а де і які у нас ліки з рф та рб?..
хіба крейдопігулки чи фуфломіцини типу "растіркабабушкіаріни"
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22.05.2022 15:44 Відповісти
зеленський знає які .
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22.05.2022 15:46 Відповісти
які там ліки? там одна отрута
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22.05.2022 15:44 Відповісти
А слабо припинити транзит російської нафти нафтогоном Дружба !! Продовжуючи транзит Україна фінансує ЗС РФ,фінансує знищення України та українців!!!!)))
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22.05.2022 15:49 Відповісти
Ви нєпанімаєтє! Етодругоє!
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22.05.2022 16:09 Відповісти
если изучить перечень, (а он же должен быть хоть какой-то), то, например по белорашкиным (этот перечень есть), то минимум половина препаратов дублируется препаратами украинского производства... а по рашеским...даже и смотреть не хочу...что эта недоцивилизация може предложить (особенно в последние десятилетия)
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22.05.2022 15:53 Відповісти
Треба заборонити все з росії та білорусі, не лише ліки.
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22.05.2022 16:17 Відповісти
давно пора
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22.05.2022 16:28 Відповісти
Треба ще заборонити квартал95 він також продукт рашистів.
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22.05.2022 16:29 Відповісти
Зря всё запретили. Любителям срюського мира надо было оставить по 7-8 доз "Спутника", какие вкололи дохлому Жирику. Только вкалывать им прямиком в то место, где у нормальных людей находится мозг и все дозы сразу.
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22.05.2022 17:04 Відповісти
придурки ... кому вы хуже сделали ??? только людям которые в них нуждаются .
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22.05.2022 17:41 Відповісти
Через 3 месяца?После того как запад нахаляву миллион тонн подарил
А зачем от других тогда чего то требовать.
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22.05.2022 19:11 Відповісти
Закон стосується обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь."

Згоден з цим рішенням,але якщо терміново потрібен,наприклад, КАТОПРЕС чи ЛІЗІНОПРИЛ. А в місті Н-Каховка ні купити ні "дістати"-НЕ МОЖЛИВО. На полицях пусто. Плюнув я на свої пинципи і заказав з Криму-Крим же наш....Як ви знаете,путлировці не пропускають гумконвої. Якщо якась пігулка рятуе життя,то принипи і амбіції-це другрядне.....Десь так.
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22.05.2022 20:57 Відповісти
*то принципи*
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22.05.2022 20:59 Відповісти
 
 