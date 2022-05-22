В Украине запретили лекарства из России и Беларуси
Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах". Закон касается ограничения обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект закона №7313.
Согласно документу, в государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет обнаружено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства производятся предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (Российской Федерации) или Республики Беларусь.
Кроме того, проведенная ранее регистрация лекарственных средств может быть отменена.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.
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хіба крейдопігулки чи фуфломіцини типу "растіркабабушкіаріни"
А зачем от других тогда чего то требовать.
Згоден з цим рішенням,але якщо терміново потрібен,наприклад, КАТОПРЕС чи ЛІЗІНОПРИЛ. А в місті Н-Каховка ні купити ні "дістати"-НЕ МОЖЛИВО. На полицях пусто. Плюнув я на свої пинципи і заказав з Криму-Крим же наш....Як ви знаете,путлировці не пропускають гумконвої. Якщо якась пігулка рятуе життя,то принипи і амбіції-це другрядне.....Десь так.