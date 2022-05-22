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В Украине запретили лекарства из России и Беларуси

ліки

Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах". Закон касается ограничения обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект закона №7313.

Согласно документу, в государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет обнаружено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства производятся предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (Российской Федерации) или Республики Беларусь.

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Кроме того, проведенная ранее регистрация лекарственных средств может быть отменена.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.

ВР (29229) запрет (1705) лекарства (1223)


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Топ комментарии
+11
А слабо припинити транзит російської нафти нафтогоном Дружба !! Продовжуючи транзит Україна фінансує ЗС РФ,фінансує знищення України та українців!!!!)))
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22.05.2022 15:49
+11
если изучить перечень, (а он же должен быть хоть какой-то), то, например по белорашкиным (этот перечень есть), то минимум половина препаратов дублируется препаратами украинского производства... а по рашеским...даже и смотреть не хочу...что эта недоцивилизация може предложить (особенно в последние десятилетия)
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22.05.2022 15:53
+10
...а де і які у нас ліки з рф та рб?..
хіба крейдопігулки чи фуфломіцини типу "растіркабабушкіаріни"
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22.05.2022 15:44
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...а де і які у нас ліки з рф та рб?..
хіба крейдопігулки чи фуфломіцини типу "растіркабабушкіаріни"
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22.05.2022 15:44 Ответить
зеленський знає які .
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22.05.2022 15:46 Ответить
які там ліки? там одна отрута
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22.05.2022 15:44 Ответить
А слабо припинити транзит російської нафти нафтогоном Дружба !! Продовжуючи транзит Україна фінансує ЗС РФ,фінансує знищення України та українців!!!!)))
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22.05.2022 15:49 Ответить
Ви нєпанімаєтє! Етодругоє!
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22.05.2022 16:09 Ответить
если изучить перечень, (а он же должен быть хоть какой-то), то, например по белорашкиным (этот перечень есть), то минимум половина препаратов дублируется препаратами украинского производства... а по рашеским...даже и смотреть не хочу...что эта недоцивилизация може предложить (особенно в последние десятилетия)
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22.05.2022 15:53 Ответить
Треба заборонити все з росії та білорусі, не лише ліки.
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22.05.2022 16:17 Ответить
давно пора
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22.05.2022 16:28 Ответить
Треба ще заборонити квартал95 він також продукт рашистів.
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22.05.2022 16:29 Ответить
Зря всё запретили. Любителям срюського мира надо было оставить по 7-8 доз "Спутника", какие вкололи дохлому Жирику. Только вкалывать им прямиком в то место, где у нормальных людей находится мозг и все дозы сразу.
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22.05.2022 17:04 Ответить
придурки ... кому вы хуже сделали ??? только людям которые в них нуждаются .
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22.05.2022 17:41 Ответить
Через 3 месяца?После того как запад нахаляву миллион тонн подарил
А зачем от других тогда чего то требовать.
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22.05.2022 19:11 Ответить
Закон стосується обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь."

Згоден з цим рішенням,але якщо терміново потрібен,наприклад, КАТОПРЕС чи ЛІЗІНОПРИЛ. А в місті Н-Каховка ні купити ні "дістати"-НЕ МОЖЛИВО. На полицях пусто. Плюнув я на свої пинципи і заказав з Криму-Крим же наш....Як ви знаете,путлировці не пропускають гумконвої. Якщо якась пігулка рятуе життя,то принипи і амбіції-це другрядне.....Десь так.
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22.05.2022 20:57 Ответить
*то принципи*
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22.05.2022 20:59 Ответить
 
 