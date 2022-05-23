На Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію по бласті станом на 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА в фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків. Втім окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Комишуваха та Василівка.

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів – до 23 серпня. Збройні сили України готуються до контрнаступальних дій.

Впродовж доби внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області, є постраждалі громадяни, - ОВА

Перше займання сталося у Гуляйполі: горів гараж, де знаходилися 4 автівки, сінник, а також був вогнем пошкодило будинок. Ще дві пожежі сталися на території приватних домоволодінь Оріхова: горіла господарча споруда, гараж та надвірна будівля. Ще одне займання рятувальники ДСНС гасили у Василівці.

Крім того, через вогневі атаки росіян сталася розгерметизація газопроводу у Василівці. Рятувальники перекрили газопровід на газорегуляторному пункті.

В Оріхові в результаті обстрілів пошкоджено мережі водопостачання. Однак спеціалісти вже працюють над якнайшвидшим усуненням проблеми водопостачання міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові активізували ведення повітряної розвідки, - Запорізька ОВА