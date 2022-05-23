На Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій, - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію по бласті станом на 22 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА в фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків. Втім окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Комишуваха та Василівка.
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів – до 23 серпня. Збройні сили України готуються до контрнаступальних дій.
Впродовж доби внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах області.
Перше займання сталося у Гуляйполі: горів гараж, де знаходилися 4 автівки, сінник, а також був вогнем пошкодило будинок. Ще дві пожежі сталися на території приватних домоволодінь Оріхова: горіла господарча споруда, гараж та надвірна будівля. Ще одне займання рятувальники ДСНС гасили у Василівці.
Крім того, через вогневі атаки росіян сталася розгерметизація газопроводу у Василівці. Рятувальники перекрили газопровід на газорегуляторному пункті.
В Оріхові в результаті обстрілів пошкоджено мережі водопостачання. Однак спеціалісти вже працюють над якнайшвидшим усуненням проблеми водопостачання міста".
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А это значить, что ни первое, ни второе село ими не взято...
Кроме того, надо понимать, что захват Владимировки стал максимальным их вчерашним результатом на Бахмутском направлении. Вчерашняя же попытка наступать от Владимировки на Яковлевку - не увенчалась успехом.
Информация о прорыве противника во Врубовку тоже, судя по всему, оказалась... мягко говоря, "несколько преувеличенной". Передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, застряли на рубеже Комишуваха - Викторово - Липовое.
А это значить, что Врубовку они не взяли, или взЯли, но были вынуждены из неё отойти...
Командует попаснянской группировкой достаточно опасный дядя. Не такой, как большинство расеянскиГ дженералов. Бывший суворовец и начальник Академии им. Фрунзе, ныне числится замкомандующего ЮВО. Любит всяческие новшества и нестандартные приёмчики...особенно, если у него много арты и всякого-разного "пицназа", "дЮсантуры" и прочих "вагнеров". Официально, дядя именуется как генерал-лейтенант А. Авдеев...
Кстати, успехи Попаснянской группировки объясняются не только этим фактором. Есть ещё парочка. Например, нихуя не повреждённая и функционирующая железная дорога в непосредственных тылах этой группировки, что даёт ей возможность подтаскивать резервы, предметы МТС и прочий необходимый скарб... быстро и в изрядных количествах.
Ну и ещё ряд других, акцентрровать на которых внимание... сейчас не стоит.
Южнее Орехова, а так же в районе Пологи противник проводит перегруппировку, а так же подтягивает снабжение и пополнение. Судя по всему, командование войск противника на этом участке готовит наступление, с целью обойти с юга и запада Гуляйполе, при сковывании наших подразделений с фронта активными действиями из района Малиновки. В этой связи замечу, что прошлая такая попытка противника закончилась неудачей, его передовые подразделения, ещё на этапе выдвижения от Полог на исходные рубежи попали под массированный огневой налёт ВСУ и понесли существенные потери и их атака была сорвана.
Сил нашим Захисникам.