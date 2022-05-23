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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках знизилася інтенсивність бойових дій, - Генштаб ЗСУ

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках спостерігається зниження інтенсивності ведення бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514)


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Всьо ідьот па плану
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23.05.2022 08:22 Відповісти
окопуються сволочі ,тому і не так атакують.закріпляються,риють окопи
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23.05.2022 10:30 Відповісти
Якщо ворог знизив інтенсивність, значить ЗСУ повинні кошмарити його. Не ртеба давати ворогу підсилювати свої війська в районі Северодонецька.
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23.05.2022 08:45 Відповісти
ну да, вони на сєвєродонецьк все кинули. ссуки. коли ми вже їх розтрощимо.
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23.05.2022 09:09 Відповісти
тогда когда ты пойдешь в военкомат - а то без тебя никак "не получится"
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23.05.2022 15:09 Відповісти
 
 