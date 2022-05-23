На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках знизилася інтенсивність бойових дій, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках спостерігається зниження інтенсивності ведення бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське", - йдеться у повідомленні.

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