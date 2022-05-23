Найближчим часом Донеччина ризикує залишитись без газопостачання через постійні обстріли росіян, - Кириленко

Ситуація з постачанням газу до споживачів у Донецькій області зараз вкрай складна. Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований на Луганщині. Зараз цей вузол окупований росіянами і подача газу через нього припинена.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Павло Кириленко зазначає, що резервний вузол було пошкоджено у квітні внаслідок бойових дій. Підприємство не має змоги почати ремонт через постійні обстріли російської армії.

"Кожен новий обстріл спричиняє падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи. Все це може вже найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області", - йдеться у повідомленні.

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У разі припинення газопостачання кожен споживач газу повинен буде перекрити крани газопостачання перед кожним приладом, чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу зі вказанням регламенту робіт, в жодному разі самостійно не втручатися у роботу газових мереж.