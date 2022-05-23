"Укрзалізниця" змінює час відправлення деяких пасажирських потягів. ПЕРЕЛІК

"УЗ" змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зміни вводять з 29 та 30 травня. Пасажирів просять звернути увагу на наступні напрямки руху:

№758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня;

№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня;

№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

- відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;

- відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;

- відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.

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№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня;

№42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

- ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;

- Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;

- Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;

- Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;

- Олександрія: 03:14 замість 03:26;

- П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;

- Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.