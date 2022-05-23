"Укрзалізниця" меняет время отправления некоторых пассажирских поездов. СПИСОК

"УЗ" изменяет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше.

Об этом "Укрзалізниця" сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Изменения вводятся с 29 и 30 мая. Пассажиров просят обратить внимание на следующие направления движения:

№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляется из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;

№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляется из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;

№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:

- отправляется из Киева с 30.05 в 16:02 вместо 17:42;

- будет отправляться из Кременчуга с 30.05 в 22:47 вместо 23:49;

- будет отправляться из Кропивницкого с 30.05 в 23:05 вместо 00:20.

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№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая;

№42/41 Львов – Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. Им.Т.Шевченко - Вольногорск сменит время отправления со станций следующим образом:

- им.Т.Шевченко: 0:56 вместо 01:08;

- Каменка: 01.19 вместо 01.33;

- Фундуклеевка: 01:37 вместо 01:50;

- Знаменка: 02:28 вместо 02:40;

- Александрия: 03:14 вместо 03:26;

- Пятихатки: 04:38 вместо 04:49;

- Вольногорск: 05:38 вместо 05:11.