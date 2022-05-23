10 тис. євро за втечу з України: Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків через кордон на Буковині

Канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон ліквідовано на Буковині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що буковинець налагодив схему одержання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким, за відсутністю необхідних документів, заборонено покидати територію України.

До протиправної діяльності залучив двох знайомих, один з яких є працівником лісового господарства, яке межує з румунським кордоном. За 10 000 євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону.

Організатору та двом його пособникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

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