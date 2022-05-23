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10 тис. євро за втечу з України: Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків через кордон на Буковині

огп

Канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон ліквідовано на Буковині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що буковинець налагодив схему одержання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким, за відсутністю необхідних документів, заборонено покидати територію України.

До протиправної діяльності залучив двох знайомих, один з яких є працівником лісового господарства, яке межує з румунським кордоном. За 10 000 євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону.

Організатору та двом його пособникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовував 5 карет швидкої з гумдопомоги у власній платній організації. На Буковині викрито гендиректора лікарні

Автор: 

Буковина (846) кордон (4754) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+3
Краще яйця відрізать тим, хто втікає і тоді жодної "дисТримінації" не буде.
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23.05.2022 15:05
+2
Ти коли і де з местечковими мадярами спілкувався довбойобіна? Ти хоч розумієш різницю між Закарпаттям і Буковиною, чи тобі всюди мадяри мерещяться?!
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23.05.2022 14:41
+1
Ну что вы, Зеля не берет, за него берет Бакланов
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23.05.2022 14:21
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наоборот, за демпинг погранцы сдали. стандартная такса как бы 15k. местечковые мадьяры уверяют, что на тисе это по умолчанию в законе.
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23.05.2022 14:19 Відповісти
На Буковине мадьяры не живут.
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23.05.2022 14:24 Відповісти
Ти коли і де з местечковими мадярами спілкувався довбойобіна? Ти хоч розумієш різницю між Закарпаттям і Буковиною, чи тобі всюди мадяри мерещяться?!
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23.05.2022 14:41 Відповісти
Все одно ж всі не будуть в армії і влада так чи інакше дозволить виїжджати закордон.
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23.05.2022 14:05 Відповісти
Зазначається, що буковинець налагодив схему одержання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким, за відсутністю необхідних документів, заборонено покидати територію України. Джерело:
Ага липові групи інвалідності потрібно,як в автобариг,чи інших бізнесменів,які зараз на таможнях 20 кілометрові черги зробили.Але й влада цьому сприяє.Дозвольте всім розмитнювати машини не за 2500 доларів,а за 500-1000 і все.
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23.05.2022 14:08 Відповісти
Ну что вы, Зеля не берет, за него берет Бакланов
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23.05.2022 14:21 Відповісти
Цю дурнувату заборону для чоловіків на виїзд за кордон треба скасовувати. Це повна дистримінація за статевою ознакою.
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23.05.2022 14:37 Відповісти
Краще яйця відрізать тим, хто втікає і тоді жодної "дисТримінації" не буде.
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23.05.2022 15:05 Відповісти
Одні ****** починають війну, до цього все просерають, нічого не роблять, а потім давай захищай свою країну! (і наши сраки також) Подивився, я б на тебе, як би ти свого сина туди відправив, або яй погодився із власною запропонованою ідеєю.
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23.05.2022 15:22 Відповісти
Капець. Самі погранці і здали. У них, до речі - такса нижча - 6 тис. за одного, або 10 за двох...
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23.05.2022 15:22 Відповісти
Може ротація погранців допоможе...
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23.05.2022 19:17 Відповісти
На Закарпаття викрито зловмисника, який за 3 тис. баксів зобов'язувався перевести чоловіків призовного віку через кордон. Але виводив на представників військомату.
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23.05.2022 15:24 Відповісти
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23.05.2022 15:42 Відповісти
Автору единица с минусом,Черновцы это область,а не район,стыдно не знать.
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24.05.2022 02:25 Відповісти
Тобі взагалі нулллл🤔 Чернівці це місто, обласний центр Чернівецької області. Чернівецького району не існувало, як такого взагалі, але, відповідно до останнього адміністративно-територіального устрою таки з'явився Чернівецький район, а такі райони як Хотинський, Новоселицький, Путильський та інш. були ліквідовані. Не полінись залізти в Вікіпедію, а перш, ніж щось ляпнути, пам'ятай стару армійську приказку:"Молчи - за умного сойдешь"
Удачі вам... і щоб не обстріляли 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.10.2022 11:55 Відповісти
 
 