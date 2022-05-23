УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10677 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 166 21

Окупанти ведуть інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ, зокрема у донецькому операційному районі, а також на слов'янському напрямку.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони наших військ, зокрема у донецькому операційному районі, а також на слов'янському напрямку. Ворог продовжує завдавати ударів по території нашої держави крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - сказав Мотузяник сьогодні на брифінгу.

За його словами, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із можливим сумарним ракетним залпом до 16 ракет.

"Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторії Азовського та Чорного морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку на приморському напрямку. Станом на цей день у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із можливим сумарним ракетним залпом до 16 ракет", - розповів Мотузяник.

Також він зазначив, що на слов'янському напрямку українські війська ведуть бої з угрупуванням російських військ, що відновило наступальні дії у районі села Довгеньке. Ворог веде вогонь та здійснює артилерійські нальоти в районах Вернопілля та Дібровного, активно веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, додав речник.

Також читайте: Ворог поновив наступ на Слов'янськ. Напружена ситуація на Харківщині, - Веніславський

Він повідомив, що оскільки бойові дії на сході України не припинялися від початку широкомасштабної агресії Збройних сил РФ проти України, цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів на цьому напрямку.

"Посилення з того боку триває постійно. Бойові дії там не припинялися від початку широкомасштабної агресії Збройних сил РФ проти України. Тобто на Сході активні бойові дії завжди були на високому рівні, на відміну від інших стратегічних напрямків, де Росія наступала. Там були і перерви, там були і затишшя, і оперативні паузи. На сході України активність бойових дій не знижувалася, тому цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів саме на цьому напрямку", - зазначив Мотузяник.

Автор: 

армія рф (17255) Донбас (22354) бойові дії (3722) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
В роддомі попутали дітей росіянина, українця і поляка. Батьки стоять і думають, як їх розпізнати...? Тоді Українець вигукнув:

- Слава Україні!

Одне дитинча гордо виструнчилось. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Росіянин стоїть в шоці і питає:

- Як ти узнав що то твій?

Поляк, каже:

- Як українець вигукнув "Слава Україні", то мій усміхнувся, а твій усрався
показати весь коментар
23.05.2022 16:05
+14
Нічого не знаю Арестович 2 місяці назад казав "3 недели и ресурсы у Рашки закончатся вместе с резервами" Буду вірити раднику навелечнішого президента.
показати весь коментар
23.05.2022 16:07
+9
Дуже погано, що ворог гатить, фактично випалює все метр за метром, а нам немає чим відповісти. Направити б туди Боневтіка, Дєрмака, Абристовича, Тимошенко і Полдодяка і запропонувати давати відповідь кусками елітного асфальту. Прошльопали все, що тільки можна було, відвели війська, заборонили стріляти і виготовляти ракети,а сьогодні від цього прошльопу гинуть найкращі і ворог поступово рухається вперед.
показати весь коментар
23.05.2022 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В роддомі попутали дітей росіянина, українця і поляка. Батьки стоять і думають, як їх розпізнати...? Тоді Українець вигукнув:

- Слава Україні!

Одне дитинча гордо виструнчилось. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Росіянин стоїть в шоці і питає:

- Як ти узнав що то твій?

Поляк, каже:

- Як українець вигукнув "Слава Україні", то мій усміхнувся, а твій усрався
показати весь коментар
23.05.2022 16:05 Відповісти
Нічого не знаю Арестович 2 місяці назад казав "3 недели и ресурсы у Рашки закончатся вместе с резервами" Буду вірити раднику навелечнішого президента.
показати весь коментар
23.05.2022 16:07 Відповісти
"Вы видите ракеты и их прилеты? Так их уже нет!" Люся Арестович.
показати весь коментар
23.05.2022 16:18 Відповісти
он скажет что это ИСПО, а так все хорошо.
показати весь коментар
23.05.2022 16:20 Відповісти
я собаці скоріш повірю ніж Арестовичу
показати весь коментар
23.05.2022 16:22 Відповісти
Зі Словаччини в Україну доставили систему С-300. Вона взагалі працює? Чому раша-авіація шастає над Донбасом безкарно?
показати весь коментар
23.05.2022 16:08 Відповісти
По суті проти градів та ураганів американські гаубиці безсилі, рсзв сша не спішить давати в нормальній кількості, в результаті на зараз головна надія що у них закінчаться **********.
показати весь коментар
23.05.2022 16:16 Відповісти
Я ще раніше не міг дати цьому пояснення. Ви даєте гаубиці, які звичайним снарядом б'ють на скажімо 25 км. Якщо ворог їх виявить, то через велику кількість рзсо розрахунок буксируїмих гаубиць стає мішенню. Причому не дають нам рзсо, які можуть вести боротьбу з цими смерчами і ураганами. Тарас Чмут казав, що у нас практично вичерпались снаряди до смерча. І знову таки, скільки нам їх нададуть? У нас величезний фронт і десяток таких систем мало що вирішать.
показати весь коментар
23.05.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 16:17 Відповісти
Танці з )(уйлом до добра не доводять-- в усіх сенсах...Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". Об этом говорится в заявлении компании в понедельник, пишет https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vsled-za-shrederom-eks-glava-mid-avstrii-pokinula-sovet-direktorov-rosnefti liga.net .
показати весь коментар
23.05.2022 16:20 Відповісти
Дуже погано, що ворог гатить, фактично випалює все метр за метром, а нам немає чим відповісти. Направити б туди Боневтіка, Дєрмака, Абристовича, Тимошенко і Полдодяка і запропонувати давати відповідь кусками елітного асфальту. Прошльопали все, що тільки можна було, відвели війська, заборонили стріляти і виготовляти ракети,а сьогодні від цього прошльопу гинуть найкращі і ворог поступово рухається вперед.
показати весь коментар
23.05.2022 16:20 Відповісти
Какими накхер ракетами...в Лимане час назад начались уличные бои,Мирововка все... орки подошли к Светлодарску и готовятся к штурму,сегодня -завтра будут пытатся взять Северск. По моему все похоже на слив, восточных территорий.
показати весь коментар
23.05.2022 16:21 Відповісти
Да який злив, просто сил не вистачає щоб втриматись
показати весь коментар
23.05.2022 16:46 Відповісти
І що далі? Бракує озброєння обіцяного - перекривайте Європі газ. Якщо Зе та його гніздо глистів зрадники - кинути в клітку. Хто кине? Лише військові. Не хочуть, не можуть або бздять - тоді зелений капут!
показати весь коментар
23.05.2022 17:51 Відповісти
В нас міноборони займається обороною чи констатацією очевидного??? Ви лише розповідаєте домогосподаркам,що рашисти хочуть та що вони роблять. А ЩО РОБИТЕ ВИ,ЩОБИ ЗАПОБІГАТИ ТОМУ,ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ??? Чому немає обстрілів ворожих територій,відволікаючих ударів там,де кацапи слабші? ЧИ ЩЕ НЕНА ЧАСІ?
показати весь коментар
23.05.2022 16:28 Відповісти
Наказа нема, тому що верховний "на кукане" у *****: або компромат, або вже отримані гроші.
показати весь коментар
23.05.2022 20:36 Відповісти
Всё мой посёлок взяли(, я линяю с цензора. І пам'ятайте не важливо хто ти по паспорту, головне який ти в дущи! Ми все одно переможемо!
показати весь коментар
23.05.2022 16:38 Відповісти
Тримайся там....
показати весь коментар
23.05.2022 18:14 Відповісти
такий жах((((
неможливо це все читати(((
ну як так(((
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
все рівняють з землею, бо багато бк,
інакше ніяк не можуть перемогти
показати весь коментар
23.05.2022 18:45 Відповісти
Сраные корабли у рашки это все что осталось,но ничего скоро и этого не будет.Скоро ****** прийдет недоублюдкам рашистам
показати весь коментар
24.05.2022 09:16 Відповісти
 
 