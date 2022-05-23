Окупанти ведуть інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, - Мотузяник

Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ, зокрема у донецькому операційному районі, а також на слов'янському напрямку.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Агресор веде інтенсивний вогневий вплив тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони наших військ, зокрема у донецькому операційному районі, а також на слов'янському напрямку. Ворог продовжує завдавати ударів по території нашої держави крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - сказав Мотузяник сьогодні на брифінгу.

За його словами, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із можливим сумарним ракетним залпом до 16 ракет.

"Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторії Азовського та Чорного морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку на приморському напрямку. Станом на цей день у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із можливим сумарним ракетним залпом до 16 ракет", - розповів Мотузяник.

Також він зазначив, що на слов'янському напрямку українські війська ведуть бої з угрупуванням російських військ, що відновило наступальні дії у районі села Довгеньке. Ворог веде вогонь та здійснює артилерійські нальоти в районах Вернопілля та Дібровного, активно веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, додав речник.

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Він повідомив, що оскільки бойові дії на сході України не припинялися від початку широкомасштабної агресії Збройних сил РФ проти України, цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів на цьому напрямку.

"Посилення з того боку триває постійно. Бойові дії там не припинялися від початку широкомасштабної агресії Збройних сил РФ проти України. Тобто на Сході активні бойові дії завжди були на високому рівні, на відміну від інших стратегічних напрямків, де Росія наступала. Там були і перерви, там були і затишшя, і оперативні паузи. На сході України активність бойових дій не знижувалася, тому цілком існує ймовірність ще більшої активізації російських окупантів саме на цьому напрямку", - зазначив Мотузяник.