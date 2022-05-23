Ворог поновив наступ на Слов'янськ. Напружена ситуація на Харківщині, - Веніславський

Наразі ситуація на Слобожанському напрямку напружена, оскільки російські війська майже два тижні проводили перегрупування сил і засобів.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (парламентська фракція "Слуга народу") повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Напружена ситуація на Харківщині – це Слобожанський напрямок, де ворог фактично після 10 днів, майже двох тижнів, перегрупування сил і засобів, підвіз резерви з боку Бєлгородської області через тимчасово окуповані міста Куп’янськ, Вовчанськ", - зазначив він.

Окрім цього, Веніславський поінформував, що зараз поновився наступ збройних сил Російської Федерації на Слов’янськ Донецької області.

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