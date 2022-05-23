Ворог поновив наступ на Слов'янськ. Напружена ситуація на Харківщині, - Веніславський
Наразі ситуація на Слобожанському напрямку напружена, оскільки російські війська майже два тижні проводили перегрупування сил і засобів.
Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (парламентська фракція "Слуга народу") повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Напружена ситуація на Харківщині – це Слобожанський напрямок, де ворог фактично після 10 днів, майже двох тижнів, перегрупування сил і засобів, підвіз резерви з боку Бєлгородської області через тимчасово окуповані міста Куп’янськ, Вовчанськ", - зазначив він.
Окрім цього, Веніславський поінформував, що зараз поновився наступ збройних сил Російської Федерації на Слов’янськ Донецької області.
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"Медведчук дал показания против Порошенко" - СБУ.
Ребят, а вы можете хоть одно достижение не превратить по итогу в квартал, клоунаду, идиотию, посмешище и говно?
Ну, пожалуйста.
Ну, хоть что-то.
Ну, хоть раз.
Деркач дал показания против Порошенко.
Жвания дал показания против Порошенко.
Онищенко дал показания против Порошенко.
Дубинский дал показания против Порошенко.
Портнов дал показания против Порошенко.
Теперь Медведчук дал показания против Порошенко.
Все ФСБ дало показания против Порошенко.
Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Ну що, поржом?
@IntimateKnight
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12 хв
Пам'ятаю часи яника. Було відчуття, що ми котимось в *******.
Пам'ятаю часи Пороха. Було і страшно, і сумно, але була надія і врешті пішов позитив. Був ріст і розвиток.
Тепер я живу в часи Зелі. Він докотив нас до піздеця, до якого не докотив Яник. Дякую-дужедякую.
Мар'ян Середа™@MarianSereda
Я вам 100% даю, скоро зелень почне атакувати українську церкву.
Бо громади пачками щодня тікають від московських попів.
Недаремно ж онуфрій ви*рав про те, шо у війні винна ПЦУ і Порошенко.
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1) тупость
2) тупость
3) предательство
Що він смислить в обороні, розвідці? Слуги народні повна чуш, ліві двері справа, ось так і живем у слуг в заручниках...
А они 3 месяца атакуют, захватывают новые территории, формируют новые БТГ, ежедневно получают эшелоны техники и боеприпасов.
Может пора уже реально на войну начать смотреть? Начать, например, не с "сосед обосрался" и не с ежедневных сводок "нас опять обстреляли", а с того кто и что делает в Украине для фронта и для победы.
У меня, например, простой вопрос: Вот все те, кто, как выразился Арестович "********" юг Украины, они КТО конкретно и ГДЕ они сейчас?