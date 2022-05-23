Враг возобновил наступление на Славянск. Напряженная ситуация в Харьковской области, - Вениславский

На данный момент ситуация на Слобожанском направлении напряженная, поскольку российские войска почти две недели проводили перегруппировку сил и средств.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (парламентская фракция "Слуга народа") сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Напряженная ситуация на Харьковщине – это Слобожанское направление, где враг фактически после 10 дней, почти двух недель, перегруппировки сил и средств, подвез резервы со стороны белгородской области через временно оккупированные города Купянск, Волчанск", - отметил он.

Кроме того, Вениславский проинформировал, что сейчас возобновилось наступление вооруженных сил российской федерации на Славянск Донецкой области.

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