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Новости Война
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Враг возобновил наступление на Славянск. Напряженная ситуация в Харьковской области, - Вениславский

славянск

На данный момент ситуация на Слобожанском направлении напряженная, поскольку российские войска почти две недели проводили перегруппировку сил и средств.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (парламентская фракция "Слуга народа") сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Напряженная ситуация на Харьковщине – это Слобожанское направление, где враг фактически после 10 дней, почти двух недель, перегруппировки сил и средств, подвез резервы со стороны белгородской области через временно оккупированные города Купянск, Волчанск", - отметил он.

Кроме того, Вениславский проинформировал, что сейчас возобновилось наступление вооруженных сил российской федерации на Славянск Донецкой области.

Также смотрите: На Харьковской кольцевой дороге скоро обеспечат проезд, - "Укравтодор". ФОТО

армия РФ (19106) Харьковщина (5577) боевые действия (3959) Вениславский Федор (263) Славянск (2568)


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Топ комментарии
+58
Лицар Пишається Українцями
@IntimateKnight
·
12 хв
Пам'ятаю часи яника. Було відчуття, що ми котимось в *******.
Пам'ятаю часи Пороха. Було і страшно, і сумно, але була надія і врешті пішов позитив. Був ріст і розвиток.
Тепер я живу в часи Зелі. Він докотив нас до піздеця, до якого не докотив Яник. Дякую-дужедякую.
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23.05.2022 15:19
+51
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Деркач дал показания против Порошенко.
Жвания дал показания против Порошенко.
Онищенко дал показания против Порошенко.
Дубинский дал показания против Порошенко.
Портнов дал показания против Порошенко.
Теперь Медведчук дал показания против Порошенко.
Все ФСБ дало показания против Порошенко.
Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.

Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
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23.05.2022 15:28
+46
Старшина Запаса@StarshinaZapasa

https://mobile.twitter.com/StarshinaZapasa/status/1528696991768887296 58 мин

"Медведчук дал показания против Порошенко" - СБУ.
Ребят, а вы можете хоть одно достижение не превратить по итогу в квартал, клоунаду, идиотию, посмешище и говно?
Ну, пожалуйста.
Ну, хоть что-то.
Ну, хоть раз.
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23.05.2022 15:18
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Старшина Запаса@StarshinaZapasa

https://mobile.twitter.com/StarshinaZapasa/status/1528696991768887296 58 мин

"Медведчук дал показания против Порошенко" - СБУ.
Ребят, а вы можете хоть одно достижение не превратить по итогу в квартал, клоунаду, идиотию, посмешище и говно?
Ну, пожалуйста.
Ну, хоть что-то.
Ну, хоть раз.
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23.05.2022 15:18 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Деркач дал показания против Порошенко.
Жвания дал показания против Порошенко.
Онищенко дал показания против Порошенко.
Дубинский дал показания против Порошенко.
Портнов дал показания против Порошенко.
Теперь Медведчук дал показания против Порошенко.
Все ФСБ дало показания против Порошенко.
Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.

Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
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23.05.2022 15:28 Ответить
Пока нЄ, не начасі... У нас же війна... А от Порошенко навіть під час війни в гузні свирбить...
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23.05.2022 15:35 Ответить
Не так страшний *****, як Порошенко 😁
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23.05.2022 15:44 Ответить
Да, там Путина только не хватает для полноты картины. Вот интересно, сумеют ФСБшники при помощи полезных дебилов в Украине раскачать ситуацию изнутри или найдется хотя бы один с мозгами😁
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23.05.2022 15:44 Ответить
Звісно. Наші (Геращенко?) з першого дня війни віщали, що СБУ на постійному контакті з "харошімі парнямі із ефесбее, коториє прєдупрєділі, откуда будєт нападєніє лічьно на зєлєнского, і карту показалі".
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23.05.2022 15:55 Ответить
зеленский и кодло не идиоты - они предатели сознательно работают на путлера и рашку.. им плевать на Украину упыри зеленомордые
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23.05.2022 20:44 Ответить
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23.05.2022 15:50 Ответить
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23.05.2022 15:51 Ответить
Так і хочеться спитати у тих, хто на всю горлянку кричить про "зданий Південь і два моря": А Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя уже не Південь?
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23.05.2022 16:21 Ответить
И что? Арестович на вопрос о Херсоне и Чонгаре ответил - "Прое...ли"! Что тебе еще надо? Это чистосердечное признание! Тут если бы ВСУ с боем отступало от Чангара, по метру, сдавая украинскую территорию, это было бы понятно. Но когда орки позасыпали в машинах в Крыму, а проснулись в Херсоне, вот это непонятно!
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23.05.2022 17:37 Ответить
Почекаємо, коли весь, потів заволаємо? А зданий Чонгар, Маріуполь, Мелітополь і т.д, з тисячами смертей- етодругоє.
Ну що, поржом?
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23.05.2022 18:18 Ответить
Лицар Пишається Українцями
@IntimateKnight
·
12 хв
Пам'ятаю часи яника. Було відчуття, що ми котимось в *******.
Пам'ятаю часи Пороха. Було і страшно, і сумно, але була надія і врешті пішов позитив. Був ріст і розвиток.
Тепер я живу в часи Зелі. Він докотив нас до піздеця, до якого не докотив Яник. Дякую-дужедякую.
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23.05.2022 15:19 Ответить
А где удары по коммуникациям, базам и местам сосредоточения рашистской солдатни и техники ?
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23.05.2022 15:21 Ответить
атака пішла геть по інших об'єктах і напрямах

Мар'ян Середа™@MarianSereda

Я вам 100% даю, скоро зелень почне атакувати українську церкву.
Бо громади пачками щодня тікають від московських попів.
Недаремно ж онуфрій ви*рав про те, шо у війні винна ПЦУ і Порошенко.
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23.05.2022 15:27 Ответить
а навіщо? в нас жеж 100500 прослушок від СБУ, що кацапи деморалізовані, бухі, просяться до мами, недоукомплектовані... що там ще? треба просто почекати
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23.05.2022 15:33 Ответить
Не можна присипляти народ солодкими побрехеньками.
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23.05.2022 15:54 Ответить
Все эти якобы прослушки, просто постановка (фейки)
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23.05.2022 18:49 Ответить
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23.05.2022 15:22 Ответить
Бідне місто, як його вже кацапня за.бала..
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23.05.2022 15:24 Ответить
саме місто - так, а от вату не жаль... вати там куча, ходили щебетали після звільнення весь цей час... буде шанс насолодитися руськім мірком, тільки на цей раз - сповна!
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23.05.2022 15:33 Ответить
Що не рило zелено,то обов'язково іксперд,йди визволяй окуповані землі *****
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23.05.2022 15:24 Ответить
в это время ГниДА зелЕная про выборы уже думает
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23.05.2022 15:26 Ответить
Хтось може назвати мені три причіни по якім я мав би голосувати за Зеленського а не за Порошенко? Назвіть мені хоч дві з якими не посперечаешься і я з задоволенням віддам свій голос за Зеленського. Що він такого зробив для України гарного за що я маю його поважати?
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23.05.2022 15:37 Ответить
Як казав Генадій Генадійович, ти що довбойоб?, що тобі пояснювати. Йди разом з петюнчиком, вам по дорозі.
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23.05.2022 15:43 Ответить
здохни, падло
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23.05.2022 15:52 Ответить
назвіть хоть одну причину, чому я маю голосувати за Порошенка, таку, щоб беззаперечну
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23.05.2022 15:45 Ответить
Армія, Мова, Віра - цього замало? 3роки підряд тримати оклад рядового у ЗСУ - 10300грн. залишений ще Порошенком на 2019рік... це повний пз. ц і показове приниження ЗСУ, за ракетну програму і нові дороги на Донбасі та кордоні з рашкою я вже взагалі мовчу.
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23.05.2022 16:50 Ответить
по сравнение с кодлом зеленского и преступником каломойским - Порошенко святой по отношению к Державе Украина!
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23.05.2022 20:51 Ответить
Голосовать после всего за зеленую плесень может только откровенный дегенерат, которому даже война и тысячи жертв мозги не вправила.
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23.05.2022 15:48 Ответить
Собственно, именно дегенераты за него и голосовали.
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23.05.2022 19:42 Ответить
тупари пофигисты и предатели(не украинцы)
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23.05.2022 20:52 Ответить
три причіни по якім я мав би голосувати за Зеленського?
------------------
1) тупость
2) тупость
3) предательство
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23.05.2022 20:48 Ответить
Пцковские тюлени...
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23.05.2022 15:27 Ответить
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23.05.2022 15:29 Ответить
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23.05.2022 16:30 Ответить
плять , одні вже окружну прибирають і ремонтують , другі анонсують знов наступ на Харків ... млять заіпала вже ця "ура-пропаганда"..
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23.05.2022 15:29 Ответить
Нда, контрнаступление ожидаемо закончилось.
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23.05.2022 15:30 Ответить
Федір Володимирович Веніславський - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату.

Що він смислить в обороні, розвідці? Слуги народні повна чуш, ліві двері справа, ось так і живем у слуг в заручниках...
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23.05.2022 15:33 Ответить
Кому війна, а хлопці з ОП вирішили влаштувати мужусобицю, геніально, добре впливає на моральний стан, мабуть.
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23.05.2022 15:33 Ответить
Так мы вроде уже победили, они шо не слушают Арестовича?
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23.05.2022 15:40 Ответить
Картина маслом кум путина медведчук дает показания на Порошенка другу перзидента недолейтенанту баканову.
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23.05.2022 15:44 Ответить
Лаври Арістовича не дають спокійно спати ! Ще один слуга бені з величью на війскового стратега
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23.05.2022 15:46 Ответить
Как же так? Телевизор нам рассказывает, что у РФ нет резервов, про "экономике РФ - 3,14здец", про ржавую технику "с консервации", про "никто не хочет идти воевать", про массовых "отказников", низкий моральный дух и т.п. Про " весь мир за нас", "ленд лиз", западное вооружение и пр.
А они 3 месяца атакуют, захватывают новые территории, формируют новые БТГ, ежедневно получают эшелоны техники и боеприпасов.

Может пора уже реально на войну начать смотреть? Начать, например, не с "сосед обосрался" и не с ежедневных сводок "нас опять обстреляли", а с того кто и что делает в Украине для фронта и для победы.
У меня, например, простой вопрос: Вот все те, кто, как выразился Арестович "********" юг Украины, они КТО конкретно и ГДЕ они сейчас?
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23.05.2022 15:47 Ответить
У Верховній Раді, Кабінеті міністрів і у когорті Президента.
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23.05.2022 15:57 Ответить
Есть у нас Главное управление разведки Министерства обороны. Начальник там - некто Буданов, большой друг грузинских мужчин. Вот он, в первую очередь, и *******.
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23.05.2022 16:00 Ответить
Солодко сплять,ситно їдять,та зачищають Україну від українців,побудова великого ісраїлю йде по плану сіоністів,їм потрібна наша земля,та парашні ресурси.
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23.05.2022 16:34 Ответить
Крім *дайте, дайте, дайте* ця влада ні на що не здатна. Дякуючи мужності українських воїнів і згуртованості західних лідерів , які допомагають всіма можливими ресурсами у протистоянні з мордором, Україна вистояла . Слово *про....балі* найкраще характеризує три роки діяльності *по...їстів*
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23.05.2022 16:12 Ответить
ВЄНЯславський, так ти туди жиробасів сцикунів юзіка з вірастюком пошли і весь 95 квартал зі слугами урода, можеш ще боакланова прихопити, бо він диверсію проти України на користь пуйла вже провів, тепер може і на схід або південь їхати, хоча "какаяразніца"(с) бо так і так і підвень і схід "про*бали"(с)
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23.05.2022 16:24 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме....
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23.05.2022 16:54 Ответить
Точки-У для Круп'янська вже закінчились?
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23.05.2022 17:05 Ответить
Тобто наші війська вели спостерігання як 10 днів ворог робив перегрупування віськ для нового наступу?Хтось добре покурив таку інфу давати.Людей що за телепнів вважають?
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23.05.2022 21:59 Ответить
 
 