УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 725 4

Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений окупантами магістральний газопровід, - Оператор ГТС

газ

Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений у понеділок обстрілами російських військ магістральний газопровід

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив "Оператор ГТС України", цим газопроводом транспортували газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей, з 14:00 подання природного газу до цієї ділянки ГТС припинено.

"Виконання відновлювальних робіт та відновлення транспортування газу неможливі через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу до регіонів відсутні через несанкціоноване втручання у роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - зазначив оператор.

Одночасно співробітники ОГТСУ залишаються на території регіонів, перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за першої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури, зазначено в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок російських обстрілів без газопостачання на Запоріжжі залишаються 70 524 абоненти у 89 населених пунктах, - ОВА

Автор: 

газ (10412) Донецька область (8368) Оператор ГТС (546) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что за хрень такая. Кому ГТС поставляет газ в Луганской области ? Рашистов снабжают?
"Украина контролирует только около 10% территории Луганской области". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай . И сказано это было еще 15 мая
показати весь коментар
23.05.2022 19:42 Відповісти
То ми ще весь цей час газ сепарне бімбасной поставляли?
*****..сь!
показати весь коментар
23.05.2022 19:48 Відповісти
На оккупированной части Луганской и Донецкой обл есть и свет и газ. Нет только на не оккупированных
показати весь коментар
23.05.2022 20:07 Відповісти
какой сепарне дурачек ?,карту хоть иногда открывай...
показати весь коментар
23.05.2022 20:26 Відповісти
 
 