Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений окупантами магістральний газопровід, - Оператор ГТС

Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений у понеділок обстрілами російських військ магістральний газопровід

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив "Оператор ГТС України", цим газопроводом транспортували газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей, з 14:00 подання природного газу до цієї ділянки ГТС припинено.

"Виконання відновлювальних робіт та відновлення транспортування газу неможливі через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу до регіонів відсутні через несанкціоноване втручання у роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - зазначив оператор.

Одночасно співробітники ОГТСУ залишаються на території регіонів, перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за першої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури, зазначено в повідомленні.

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