Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений окупантами магістральний газопровід, - Оператор ГТС
Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений у понеділок обстрілами російських військ магістральний газопровід
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомив "Оператор ГТС України", цим газопроводом транспортували газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей, з 14:00 подання природного газу до цієї ділянки ГТС припинено.
"Виконання відновлювальних робіт та відновлення транспортування газу неможливі через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу до регіонів відсутні через несанкціоноване втручання у роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - зазначив оператор.
Одночасно співробітники ОГТСУ залишаються на території регіонів, перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за першої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури, зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Украина контролирует только около 10% территории Луганской области". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай . И сказано это было еще 15 мая
*****..сь!