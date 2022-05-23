Остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за поврежденного оккупантами магистрального газопровода, - Оператор ГТС

Остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за поврежденного в понедельник обстрелами российских войск магистрального газопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил "Оператор ГТС Украины", этим газопроводом транспортировали газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей, с 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена.

"Выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - отметил оператор.

При этом сотрудники ОГТСУ остаются на территории регионов, находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Читайте также: Крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" остановил работу из-за обстрелов в Донецкой области