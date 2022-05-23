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Новости Война
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Остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за поврежденного оккупантами магистрального газопровода, - Оператор ГТС

газ

Остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за поврежденного в понедельник обстрелами российских войск магистрального газопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил "Оператор ГТС Украины", этим газопроводом транспортировали газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей, с 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена.

"Выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - отметил оператор.

При этом сотрудники ОГТСУ остаются на территории регионов, находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры, говорится в сообщении.

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Газ (10223) Донецкая область (9557) Оператор ГТС (87) Луганская область (6494)


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Что за хрень такая. Кому ГТС поставляет газ в Луганской области ? Рашистов снабжают?
"Украина контролирует только около 10% территории Луганской области". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай . И сказано это было еще 15 мая
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23.05.2022 19:42 Ответить
То ми ще весь цей час газ сепарне бімбасной поставляли?
*****..сь!
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23.05.2022 19:48 Ответить
На оккупированной части Луганской и Донецкой обл есть и свет и газ. Нет только на не оккупированных
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23.05.2022 20:07 Ответить
какой сепарне дурачек ?,карту хоть иногда открывай...
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23.05.2022 20:26 Ответить
 
 