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Новини Війна
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Росія хотіла захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм, - генерал Марченко

дмитро,марченко

Російські війська планували захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм — оточити, заблокувати і взяти змором.

Про це в інтерв'ю сайту "Никвести" розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової агресії РФ, передає Цензор.НЕТ.

Марченко каже - основні військові операції відбувалися поза Миколаєвом.

"Якби вони зайшли в місто, це було б усе - це була б уже Буча, Ірпінь", - наголосив генерал-майор.

— Нас брали за планом Маріуполя — оточити, витіснити всі (українські) війська в центр міста, на якийсь об'єкт, припустимо, завод імені 61 комунара, обрізати світло, воду і томити нас, поки ми не почнемо божеволіти, поки не закінчаться боєприпаси, їжа, вода, – розповів Дмитро Марченко.

Він також розкрив деталі однієї із ключових битв, що відбулася 4 березня. Цього дня ворожі танки зайшли на Кульбакинський аеродром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал Марченко розповів, як вдалося захистити Миколаїв: "Мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст"

Дмитро Марченко повідомив, що отримав дані про рух сотень танків на місто з трьох напрямків — з боку Станіслава, Посад-Покровського та кіровоградською трасою. Противник почав вибудовувати техніку в бойові порядки на відстані 20-30 кілометрів від міста

У цей час два російські БТРи зайшли на Кульбакинський аеродром.

— За ідеєю я мав зняти якісь резерви, перекинути туди. Але зрозумів, що це маневр, що відволікає, тактичний хід, — зазначив бойовий генерал.

У результаті аеродром відбили силами поліцейських, що дало можливість артилерії навестися та атакувати основні сили супротивника.

— У них (у поліції. - Ред.) на той момент уже було створено протитанкові групи. Вони зробили так, що це угруповання почало тікати. Тоді основна група почала вишиковуватися і намагатися зайти до міста. З огляду на те, що артилерію вже було наведено, ми цю атаку їм поламали, — розповів "Марчелло".

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Генерал-майор погоджується, що успішна оборона міста певною мірою була дивом і не впевнений, що зміг би зараз повторити це. Неабиякою мірою, переконаний він, все залежало саме від настрою та бойового духу всіх захисників міста.

— Скажу чесно, я зараз сиджу, аналізую, у мене тепер більше даних, ніж у перші дні війни. І коли я аналізую те, що відбувається навколо Миколаєва, я не знаю, як ми змогли встояти. Якби мені ще раз сказали: "Іди таке зроби", я б, мабуть, не зміг такого зробити. Це настрій, це бажання чинити опір, всіх зібрати в купу, підняти бойовий дух. Все залежить від духа командира. Є командир, який "ой, їх багато, нас мало, ми програємо". Відповідно все це переходить до солдатів. А є командир, який: "Вони боягузи, їх треба бити, не треба боятися, ми у себе вдома, ми битимемося за кожну хату, кожну вулицю", — резюмував він.

Автор: 

Миколаїв (1797)


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Топ коментарі
+60
Питання не в тому що хотіла росія, чому все було готове до здачі від початку.
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23.05.2022 19:22
+51
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23.05.2022 19:25
+50
Генерал, как николаевец, - спасибо за талант военного, боевого генерала. Этого никто из окружения политического руководителя не ожидал. И под Херсон рашистов за неделю отбросили. И могли отбить Херсон на плечах бегущих рашистов. Но тебя "ушли" и наступление остановилось. К примеру, как освободили Лоцкино - пролетел наш штурмовик на высоте метров 30 и все рашисты бежали до Снигирёвки.
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23.05.2022 19:34
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Питання не в тому що хотіла росія, чому все було готове до здачі від початку.
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23.05.2022 19:22 Відповісти
боневтик
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23.05.2022 19:29 Відповісти
Не всё и не все. Иначе бы не остановили бы орков на одесском направлении.
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23.05.2022 19:29 Відповісти
почему антоновский мост не взорвали?взорви и не был бы захвачен херсон но власть запретила
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23.05.2022 19:36 Відповісти
І не було б потужного наступу на Миколаїв-Одесу, що може навіть головніше! А що б було якщо б там не Марченко стояв, а якийсь "паркетник", що відразу б за наказом підрвав міст у Миколаїві і опинився в оточенні добровільно? Сидять гніди в ОП, ой сидять, і намагаються смикати за ниточки наш генералитет
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23.05.2022 19:57 Відповісти
не просто приказ А ПРИКАЗ 8 РАЗ то есть у них горело и их хорошо ***** за то что не по плану идет -вот и требовали начхав на всё отрезать единственный выход из николаева тем самым загнав себя в кател по примеру мариуполя
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23.05.2022 20:02 Відповісти
Слава генералу Марченко. Талантливый военный и скромный человек. А сцикло Зеленский, так и не дал ему Героя. Завистливый и мстительный недоросток.
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23.05.2022 20:41 Відповісти
швидше за херсонським
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23.05.2022 19:24 Відповісти
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23.05.2022 19:25 Відповісти
В Николаеве был генерал Марченко, но не было полка "Азов" И "Азовстали" нет. И рашисты стояли всего в десятке километрах от города. Выполни Марченко приказ по взрыву моста и помощь с Одессы уже бы не пришла
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23.05.2022 19:27 Відповісти
кстати да!смотрел интервью с ним и тот же вопрос сразу возник:почему власть напрочь отказалась взрывать чонгарский мост а потом и антоновский хотя все об этом кричали НО при этом дали команду взорвать мост на одесское направление тем самым самих себя загнав в котел?
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23.05.2022 19:34 Відповісти
«Власть» это кто, кто-то конкретный же отдал приказ взрывать…
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23.05.2022 19:55 Відповісти
и так 8 РАЗ
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23.05.2022 20:03 Відповісти
это ж как горело у отдающего приказы что даже не боялся спалится -ведь это очевидное предательство когда николаев был окружен с левого берега взорвать мост тем самым своими руками сделать котел самим себе
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23.05.2022 20:07 Відповісти
Какие 10 км от города? Але? Несколько раз был прорыв в город, в самом центр города соженные танки русни, на Проспекте Центральном. https://www.youtube.com/watch?v=ceusCvcQjOY
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23.05.2022 20:08 Відповісти
так и десант высаживался пару раз на крышу Метро...по несколько вертушек свободно залетали в центр города и высаживали десант.
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23.05.2022 22:04 Відповісти
Не в 10 км, а ближче Кульбакінський аеродром 2 км від міста.
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23.05.2022 20:15 Відповісти
С Мариуполем понятно. Он глубоко в тылу врага. Но как можно окружить город, когда твои позиции в десятке км от вражеских? Почему кацапская кишка окружает места, а не кацапская кишка зажата между взводами ВСУ? Вот не могу я этого понять со своего дивана. Почему (пример месячной давности)"хрюсия вклинилась и рассекла позиции ВСУ", а не "ВСУ зажали кацапов с флангов и уничтожают перекрестным огнем"?
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23.05.2022 19:28 Відповісти
Хоть один пример кроме Приазовья где войска Украины были окружены?
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23.05.2022 19:31 Відповісти
Отсутствие людей и техники. По тем же причинам почему они сейчас лезут на Донбассе.
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23.05.2022 19:33 Відповісти
А як же хвалькуваті розповіді "Верховного" про те, що він на раз поставить в ЗСУ 1 млн. людей, як тільки їм буде чим воювати?
І чому я більше довіряю Бутусову, який пояснює продовження наступу московітів на Донбасі відсутністю снарядів в ЗСУ? Не людей, і навіть не гармат, а блін снарядів!!!
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23.05.2022 22:03 Відповісти
Что ты несешь, дебил? Этот парень, если не ошибаюсь просто офицер, а не генерал. До генерала ему еще топать и топать.
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23.05.2022 19:34 Відповісти
ви не народ. Ви населення. Ви 73 за клоуна і під час великої війни вами керує блазень.
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23.05.2022 19:43 Відповісти
Мордаті юзіки, єрмаки, боневтіки все зробили, щоб здати весь південь.
А цей "мордатий генерал" поламав плани зеленої шобли і відстояв Миколаїв.
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23.05.2022 19:57 Відповісти
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23.05.2022 19:33 Відповісти
Генерал, как николаевец, - спасибо за талант военного, боевого генерала. Этого никто из окружения политического руководителя не ожидал. И под Херсон рашистов за неделю отбросили. И могли отбить Херсон на плечах бегущих рашистов. Но тебя "ушли" и наступление остановилось. К примеру, как освободили Лоцкино - пролетел наш штурмовик на высоте метров 30 и все рашисты бежали до Снигирёвки.
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23.05.2022 19:34 Відповісти
как николаевка - все были в глубоком ступоре ,когда Марченко "ушли"
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23.05.2022 22:25 Відповісти
Шик. Лучшая часть интервью.
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23.05.2022 19:35 Відповісти
Слава боевому генералу!
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23.05.2022 19:53 Відповісти
Марченко отстоял Николаев , за это его и убрали , зеленые продолжают свою линию .
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23.05.2022 19:56 Відповісти
Полагаю Зелень сдали Херсон не для того чтобы его освобождать
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23.05.2022 20:10 Відповісти
Ну, держись теперь, генерал, бездари из цирка твоего триумфа так просто не стерпят…
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23.05.2022 19:57 Відповісти
А де був генерал Марченко до війни?Зелені уйобки тримали його в СІЗО,звідки його викупили під заставу Порох+народ.Чого зараз його зелені уйобки забрали з Миколаєва?
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23.05.2022 20:02 Відповісти
Забрали бо якщо Херсон визволить опальний генерал, то було б якось невдобно
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23.05.2022 21:58 Відповісти
Дякуємо, Генерале! З інтерв'ю: Марченка відправили в Миколаїв 25 лютого - на той момент Залужний отримав ширші повноваження та можливість це зробити. Це ключове рішення зрештою дозволило втримати Миколаїв. Питання: чому на 25.02 на момент прибуття Марченка в місті не було блокпостів, патрулів та окопів, жодного? Чому політичне керівництво країни, адже вся повнота влади та відповідальність була саме в руках зе-шобли до 24.02, не подбало належним чином ні про оборону Миколаєва, ні про оборону Херсона?

PS. Якби Марченко 23.02 отримав наказ втримати Херсон, дуже вірогідно, що 1) Антонівський міст було б підірвано 2) рашисти в Херсон не зайшли б 3) В Миколаєві було б значно безпечніше через відсутність кацапської артилерії та інших бойових підрозділів на правому березі Дніпра
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23.05.2022 20:06 Відповісти
О еще один. Возьми фоточку Залужного, поцелуй, подрочи и давай выдохни. Именно паркетник Залужный и Ко в штабе давали 8 раз команду взорвать мост. А приказ держать оборону части 79ке, когда город сдают, это тоже марсиане или Порох виноват? Да до 24 у военных не было власти над гражданской инфраструктурой как во время ВП, но привести войска в боевую готовность... за Чонгар я молчу
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23.05.2022 20:30 Відповісти
Залужный командовал войсками на Донбассе с 14 года. Он кто угодно, но не паркетник.
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23.05.2022 20:36 Відповісти
Вообще я об этом не писал и об этом вообще никто не пишет у нас на цензоре, но стратегия невероятно хладнокровная и расчетливая наука, где люди просто фигурки на доске. И войска, и цивилы. И работа Залужного заниматься стратегией, а не спасать конкретный город или часть.
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23.05.2022 20:38 Відповісти
И Украине попросту невероятно повезло, что наш ГенШтаба имеет стратегический склад ума. Хотя на многих местах, конечно, людям не позавидуешь, но тут ничего не поделаешь.
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23.05.2022 20:40 Відповісти
Стратегия это вообще супер. Но Украина никогда не руководствовалась какой-либо военной доктриной. Отсюда и все провалы. Так как бардак. И у меня лично есть надежда, что наш молодой достаточно ГенШтаб, где сейчас куча талантливых офицеров разработает планы для Украины на будущее, которые не допустят больше подобных ситуаций.
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23.05.2022 20:44 Відповісти
Да сколько на цензоре сосок нашего **********? Стратегия? Где она? В подрыве моста стратегической важности. А ничего, что кроме превращения полумилионного города в второй Мариуполь, потеря Николаевской области, выход на Одессу и потеря Одессы, так как Мама к приему русни тогда была явно не готова.
Марченко назначили. Да кого эти ******* могли назначить то? Марчелло сам вызвался, и отстоял по сути 2 крупных областных центра. Конечно 2 области вытянуть это так мелочи, обычная тактика, зачем по таким мелочам беспокоить Команданте. Плюс минус пол страны, главное СТРАТЕГИЯ!
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23.05.2022 21:06 Відповісти
Восемь раз приказать взорвать мост, единственного пути снабжения для 500 тысячного города это не стратегия, это ИСТЕРИКА!!
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23.05.2022 21:09 Відповісти
Сравнил. Либо с майора с самого начала с Крыма, Изварино, Дебальцево, ДАП. Либо с универа сразу в нач. штаба сектора в тылу.
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23.05.2022 21:26 Відповісти
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23.05.2022 20:15 Відповісти
кто ответит за погибших в николаевской казарме????
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23.05.2022 21:24 Відповісти
Никто. Как выше строчат соски нашей политической и военной элиты, это СТРАТЕГИЯ такая, за мелочи никто не парится и 87 погибших в Десне тому печальное и страшное в который уж раз подтверждение.-(((
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23.05.2022 21:54 Відповісти
Велика подяка і шана Вам, пане генерал Дмитро Марченко! Ви крутий! Але ви маєте розповісти всьому світу, хто вам наказував 8 разів підірвати той міст. Забагато в нас зрадників і просто тупорилих, які займають ключові посади в державі.
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23.05.2022 21:44 Відповісти
Дякую, генерале!
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23.05.2022 21:55 Відповісти
ДЕ ТЕПЕР ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО ??????????????????
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24.05.2022 10:15 Відповісти
 
 