Россия хотела захватить Николаев по мариупольскому сценарию, - генерал Марченко

Российские войска планировали захватить Николаев по мариупольскому сценарию – окружить, заблокировать и взять измором.

Об этом в интервью сайту "Никвесты" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

Марченко говорит - основные военные операции происходили вне Николаева.

"Если бы они зашли в город, это было бы все - это была бы уже Буча, Ирпень", - подчеркнул генерал-майор.

— Нас брали по плану Мариуполя — окружить, вытеснить все (украинские) войска в центр города, на какой-то объект, допустим, завод имени 61 коммунара, обрезать свет, воду и томить нас, пока мы не начнем сходить с ума, пока не закончатся боеприпасы, еда, вода, – рассказал Дмитрий Марченко.

Он также раскрыл детали одного из ключевых сражений, состоявшегося 4 марта. В этот день вражеские танки зашли на Кульбакинский аэродром.

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Дмитрий Марченко сообщил, что получил данные о движении сотен танков на город по трем направлениям — со стороны Станислава, Посад-Покровского и кировоградской трассе. Противник начал выстраивать технику в боевые порядки в 20-30 километрах от города.

В это время два российских БТРа зашли на Кульбакинский аэродром.

— По идее я должен был снять какие-то резервы, перебросить туда. Но понял, что это отвлекающий маневр тактический ход, — отметил боевой генерал.

В результате аэродром отбили силами полицейских, что позволило артиллерии навестись и атаковать основные силы противника.

— У них (в полиции. – Ред.) на тот момент уже были созданы противотанковые группы. Они сделали так, что эта группировка начала убегать. Тогда основная группа начала выстраиваться и пробовать зайти в город. Учитывая, что артиллерия уже была приведена, мы эту атаку им поломали, - рассказал "Марчелло".

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Генерал-майор соглашается, что успешная оборона города в какой-то степени была чудом и не уверен, что смогла бы сейчас повторить это. В большой степени, убежден он, все зависело именно от настроения и боевого духа всех защитников города.

— Скажу честно, я сейчас сижу, анализирую, у меня теперь больше данных, чем в первые дни войны. И когда я анализирую происходящее вокруг Николаева, я не знаю, как мы смогли устоять. Если бы мне еще раз сказали: "Иди такое сделай", я бы, наверное, не смог этого сделать. Это настроение, это желание сопротивляться, всех собрать в кучу, поднять боевой дух. Все зависит от духа командира. Есть командир, который "ой, их много, нас мало, мы проигрываем". Соответственно, все это переходит к солдатам. А есть командир, который: "Они трусы, их надо бить, не надо бояться, мы у себя дома, мы будем биться за каждый дом, каждую улицу", - резюмировал он.