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Новости Война
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Россия хотела захватить Николаев по мариупольскому сценарию, - генерал Марченко

дмитро,марченко

Российские войска планировали захватить Николаев по мариупольскому сценарию – окружить, заблокировать и взять измором.

Об этом в интервью сайту "Никвесты" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

Марченко говорит - основные военные операции происходили вне Николаева.

"Если бы они зашли в город, это было бы все - это была бы уже Буча, Ирпень", - подчеркнул генерал-майор.

— Нас брали по плану Мариуполя — окружить, вытеснить все (украинские) войска в центр города, на какой-то объект, допустим, завод имени 61 коммунара, обрезать свет, воду и томить нас, пока мы не начнем сходить с ума, пока не закончатся боеприпасы, еда, вода, – рассказал Дмитрий Марченко.

Он также раскрыл детали одного из ключевых сражений, состоявшегося 4 марта. В этот день вражеские танки зашли на Кульбакинский аэродром.

Также читайте: Генерал Марченко рассказал, как удалось защитить Николаев: "Мне 8 раз давали команду взорвать Варваровский мост"

Дмитрий Марченко сообщил, что получил данные о движении сотен танков на город по трем направлениям — со стороны Станислава, Посад-Покровского и кировоградской трассе. Противник начал выстраивать технику в боевые порядки в 20-30 километрах от города.

В это время два российских БТРа зашли на Кульбакинский аэродром.

— По идее я должен был снять какие-то резервы, перебросить туда. Но понял, что это отвлекающий маневр тактический ход, — отметил боевой генерал.

В результате аэродром отбили силами полицейских, что позволило артиллерии навестись и атаковать основные силы противника.

— У них (в полиции. – Ред.) на тот момент уже были созданы противотанковые группы. Они сделали так, что эта группировка начала убегать. Тогда основная группа начала выстраиваться и пробовать зайти в город. Учитывая, что артиллерия уже была приведена, мы эту атаку им поломали, - рассказал "Марчелло".

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Генерал-майор соглашается, что успешная оборона города в какой-то степени была чудом и не уверен, что смогла бы сейчас повторить это. В большой степени, убежден он, все зависело именно от настроения и боевого духа всех защитников города.

— Скажу честно, я сейчас сижу, анализирую, у меня теперь больше данных, чем в первые дни войны. И когда я анализирую происходящее вокруг Николаева, я не знаю, как мы смогли устоять. Если бы мне еще раз сказали: "Иди такое сделай", я бы, наверное, не смог этого сделать. Это настроение, это желание сопротивляться, всех собрать в кучу, поднять боевой дух. Все зависит от духа командира. Есть командир, который "ой, их много, нас мало, мы проигрываем". Соответственно, все это переходит к солдатам. А есть командир, который: "Они трусы, их надо бить, не надо бояться, мы у себя дома, мы будем биться за каждый дом, каждую улицу", - резюмировал он.

Николаев (2144)


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Топ комментарии
+60
Питання не в тому що хотіла росія, чому все було готове до здачі від початку.
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23.05.2022 19:22
+51
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23.05.2022 19:25
+50
Генерал, как николаевец, - спасибо за талант военного, боевого генерала. Этого никто из окружения политического руководителя не ожидал. И под Херсон рашистов за неделю отбросили. И могли отбить Херсон на плечах бегущих рашистов. Но тебя "ушли" и наступление остановилось. К примеру, как освободили Лоцкино - пролетел наш штурмовик на высоте метров 30 и все рашисты бежали до Снигирёвки.
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23.05.2022 19:34
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Питання не в тому що хотіла росія, чому все було готове до здачі від початку.
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23.05.2022 19:22 Ответить
боневтик
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23.05.2022 19:29 Ответить
Не всё и не все. Иначе бы не остановили бы орков на одесском направлении.
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23.05.2022 19:29 Ответить
почему антоновский мост не взорвали?взорви и не был бы захвачен херсон но власть запретила
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23.05.2022 19:36 Ответить
І не було б потужного наступу на Миколаїв-Одесу, що може навіть головніше! А що б було якщо б там не Марченко стояв, а якийсь "паркетник", що відразу б за наказом підрвав міст у Миколаїві і опинився в оточенні добровільно? Сидять гніди в ОП, ой сидять, і намагаються смикати за ниточки наш генералитет
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23.05.2022 19:57 Ответить
не просто приказ А ПРИКАЗ 8 РАЗ то есть у них горело и их хорошо ***** за то что не по плану идет -вот и требовали начхав на всё отрезать единственный выход из николаева тем самым загнав себя в кател по примеру мариуполя
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23.05.2022 20:02 Ответить
Слава генералу Марченко. Талантливый военный и скромный человек. А сцикло Зеленский, так и не дал ему Героя. Завистливый и мстительный недоросток.
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23.05.2022 20:41 Ответить
швидше за херсонським
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23.05.2022 19:24 Ответить
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23.05.2022 19:25 Ответить
В Николаеве был генерал Марченко, но не было полка "Азов" И "Азовстали" нет. И рашисты стояли всего в десятке километрах от города. Выполни Марченко приказ по взрыву моста и помощь с Одессы уже бы не пришла
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23.05.2022 19:27 Ответить
кстати да!смотрел интервью с ним и тот же вопрос сразу возник:почему власть напрочь отказалась взрывать чонгарский мост а потом и антоновский хотя все об этом кричали НО при этом дали команду взорвать мост на одесское направление тем самым самих себя загнав в котел?
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23.05.2022 19:34 Ответить
«Власть» это кто, кто-то конкретный же отдал приказ взрывать…
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23.05.2022 19:55 Ответить
и так 8 РАЗ
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23.05.2022 20:03 Ответить
это ж как горело у отдающего приказы что даже не боялся спалится -ведь это очевидное предательство когда николаев был окружен с левого берега взорвать мост тем самым своими руками сделать котел самим себе
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23.05.2022 20:07 Ответить
Какие 10 км от города? Але? Несколько раз был прорыв в город, в самом центр города соженные танки русни, на Проспекте Центральном. https://www.youtube.com/watch?v=ceusCvcQjOY
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23.05.2022 20:08 Ответить
так и десант высаживался пару раз на крышу Метро...по несколько вертушек свободно залетали в центр города и высаживали десант.
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23.05.2022 22:04 Ответить
Не в 10 км, а ближче Кульбакінський аеродром 2 км від міста.
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23.05.2022 20:15 Ответить
С Мариуполем понятно. Он глубоко в тылу врага. Но как можно окружить город, когда твои позиции в десятке км от вражеских? Почему кацапская кишка окружает места, а не кацапская кишка зажата между взводами ВСУ? Вот не могу я этого понять со своего дивана. Почему (пример месячной давности)"хрюсия вклинилась и рассекла позиции ВСУ", а не "ВСУ зажали кацапов с флангов и уничтожают перекрестным огнем"?
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23.05.2022 19:28 Ответить
Хоть один пример кроме Приазовья где войска Украины были окружены?
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23.05.2022 19:31 Ответить
Отсутствие людей и техники. По тем же причинам почему они сейчас лезут на Донбассе.
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23.05.2022 19:33 Ответить
А як же хвалькуваті розповіді "Верховного" про те, що він на раз поставить в ЗСУ 1 млн. людей, як тільки їм буде чим воювати?
І чому я більше довіряю Бутусову, який пояснює продовження наступу московітів на Донбасі відсутністю снарядів в ЗСУ? Не людей, і навіть не гармат, а блін снарядів!!!
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23.05.2022 22:03 Ответить
Что ты несешь, дебил? Этот парень, если не ошибаюсь просто офицер, а не генерал. До генерала ему еще топать и топать.
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23.05.2022 19:34 Ответить
ви не народ. Ви населення. Ви 73 за клоуна і під час великої війни вами керує блазень.
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23.05.2022 19:43 Ответить
Мордаті юзіки, єрмаки, боневтіки все зробили, щоб здати весь південь.
А цей "мордатий генерал" поламав плани зеленої шобли і відстояв Миколаїв.
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23.05.2022 19:57 Ответить
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23.05.2022 19:33 Ответить
Генерал, как николаевец, - спасибо за талант военного, боевого генерала. Этого никто из окружения политического руководителя не ожидал. И под Херсон рашистов за неделю отбросили. И могли отбить Херсон на плечах бегущих рашистов. Но тебя "ушли" и наступление остановилось. К примеру, как освободили Лоцкино - пролетел наш штурмовик на высоте метров 30 и все рашисты бежали до Снигирёвки.
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23.05.2022 19:34 Ответить
как николаевка - все были в глубоком ступоре ,когда Марченко "ушли"
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23.05.2022 22:25 Ответить
Шик. Лучшая часть интервью.
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23.05.2022 19:35 Ответить
Слава боевому генералу!
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23.05.2022 19:53 Ответить
Марченко отстоял Николаев , за это его и убрали , зеленые продолжают свою линию .
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23.05.2022 19:56 Ответить
Полагаю Зелень сдали Херсон не для того чтобы его освобождать
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23.05.2022 20:10 Ответить
Ну, держись теперь, генерал, бездари из цирка твоего триумфа так просто не стерпят…
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23.05.2022 19:57 Ответить
А де був генерал Марченко до війни?Зелені уйобки тримали його в СІЗО,звідки його викупили під заставу Порох+народ.Чого зараз його зелені уйобки забрали з Миколаєва?
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23.05.2022 20:02 Ответить
Забрали бо якщо Херсон визволить опальний генерал, то було б якось невдобно
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23.05.2022 21:58 Ответить
Дякуємо, Генерале! З інтерв'ю: Марченка відправили в Миколаїв 25 лютого - на той момент Залужний отримав ширші повноваження та можливість це зробити. Це ключове рішення зрештою дозволило втримати Миколаїв. Питання: чому на 25.02 на момент прибуття Марченка в місті не було блокпостів, патрулів та окопів, жодного? Чому політичне керівництво країни, адже вся повнота влади та відповідальність була саме в руках зе-шобли до 24.02, не подбало належним чином ні про оборону Миколаєва, ні про оборону Херсона?

PS. Якби Марченко 23.02 отримав наказ втримати Херсон, дуже вірогідно, що 1) Антонівський міст було б підірвано 2) рашисти в Херсон не зайшли б 3) В Миколаєві було б значно безпечніше через відсутність кацапської артилерії та інших бойових підрозділів на правому березі Дніпра
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23.05.2022 20:06 Ответить
О еще один. Возьми фоточку Залужного, поцелуй, подрочи и давай выдохни. Именно паркетник Залужный и Ко в штабе давали 8 раз команду взорвать мост. А приказ держать оборону части 79ке, когда город сдают, это тоже марсиане или Порох виноват? Да до 24 у военных не было власти над гражданской инфраструктурой как во время ВП, но привести войска в боевую готовность... за Чонгар я молчу
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23.05.2022 20:30 Ответить
Залужный командовал войсками на Донбассе с 14 года. Он кто угодно, но не паркетник.
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23.05.2022 20:36 Ответить
Вообще я об этом не писал и об этом вообще никто не пишет у нас на цензоре, но стратегия невероятно хладнокровная и расчетливая наука, где люди просто фигурки на доске. И войска, и цивилы. И работа Залужного заниматься стратегией, а не спасать конкретный город или часть.
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23.05.2022 20:38 Ответить
И Украине попросту невероятно повезло, что наш ГенШтаба имеет стратегический склад ума. Хотя на многих местах, конечно, людям не позавидуешь, но тут ничего не поделаешь.
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23.05.2022 20:40 Ответить
Стратегия это вообще супер. Но Украина никогда не руководствовалась какой-либо военной доктриной. Отсюда и все провалы. Так как бардак. И у меня лично есть надежда, что наш молодой достаточно ГенШтаб, где сейчас куча талантливых офицеров разработает планы для Украины на будущее, которые не допустят больше подобных ситуаций.
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23.05.2022 20:44 Ответить
Да сколько на цензоре сосок нашего **********? Стратегия? Где она? В подрыве моста стратегической важности. А ничего, что кроме превращения полумилионного города в второй Мариуполь, потеря Николаевской области, выход на Одессу и потеря Одессы, так как Мама к приему русни тогда была явно не готова.
Марченко назначили. Да кого эти ******* могли назначить то? Марчелло сам вызвался, и отстоял по сути 2 крупных областных центра. Конечно 2 области вытянуть это так мелочи, обычная тактика, зачем по таким мелочам беспокоить Команданте. Плюс минус пол страны, главное СТРАТЕГИЯ!
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23.05.2022 21:06 Ответить
Восемь раз приказать взорвать мост, единственного пути снабжения для 500 тысячного города это не стратегия, это ИСТЕРИКА!!
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23.05.2022 21:09 Ответить
Сравнил. Либо с майора с самого начала с Крыма, Изварино, Дебальцево, ДАП. Либо с универа сразу в нач. штаба сектора в тылу.
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23.05.2022 21:26 Ответить
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23.05.2022 20:15 Ответить
кто ответит за погибших в николаевской казарме????
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23.05.2022 21:24 Ответить
Никто. Как выше строчат соски нашей политической и военной элиты, это СТРАТЕГИЯ такая, за мелочи никто не парится и 87 погибших в Десне тому печальное и страшное в который уж раз подтверждение.-(((
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23.05.2022 21:54 Ответить
Велика подяка і шана Вам, пане генерал Дмитро Марченко! Ви крутий! Але ви маєте розповісти всьому світу, хто вам наказував 8 разів підірвати той міст. Забагато в нас зрадників і просто тупорилих, які займають ключові посади в державі.
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23.05.2022 21:44 Ответить
Дякую, генерале!
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23.05.2022 21:55 Ответить
ДЕ ТЕПЕР ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО ??????????????????
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24.05.2022 10:15 Ответить
 
 