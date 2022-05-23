Россия хотела захватить Николаев по мариупольскому сценарию, - генерал Марченко
Российские войска планировали захватить Николаев по мариупольскому сценарию – окружить, заблокировать и взять измором.
Об этом в интервью сайту "Никвесты" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.
Марченко говорит - основные военные операции происходили вне Николаева.
"Если бы они зашли в город, это было бы все - это была бы уже Буча, Ирпень", - подчеркнул генерал-майор.
— Нас брали по плану Мариуполя — окружить, вытеснить все (украинские) войска в центр города, на какой-то объект, допустим, завод имени 61 коммунара, обрезать свет, воду и томить нас, пока мы не начнем сходить с ума, пока не закончатся боеприпасы, еда, вода, – рассказал Дмитрий Марченко.
Он также раскрыл детали одного из ключевых сражений, состоявшегося 4 марта. В этот день вражеские танки зашли на Кульбакинский аэродром.
Дмитрий Марченко сообщил, что получил данные о движении сотен танков на город по трем направлениям — со стороны Станислава, Посад-Покровского и кировоградской трассе. Противник начал выстраивать технику в боевые порядки в 20-30 километрах от города.
В это время два российских БТРа зашли на Кульбакинский аэродром.
— По идее я должен был снять какие-то резервы, перебросить туда. Но понял, что это отвлекающий маневр тактический ход, — отметил боевой генерал.
В результате аэродром отбили силами полицейских, что позволило артиллерии навестись и атаковать основные силы противника.
— У них (в полиции. – Ред.) на тот момент уже были созданы противотанковые группы. Они сделали так, что эта группировка начала убегать. Тогда основная группа начала выстраиваться и пробовать зайти в город. Учитывая, что артиллерия уже была приведена, мы эту атаку им поломали, - рассказал "Марчелло".
Генерал-майор соглашается, что успешная оборона города в какой-то степени была чудом и не уверен, что смогла бы сейчас повторить это. В большой степени, убежден он, все зависело именно от настроения и боевого духа всех защитников города.
— Скажу честно, я сейчас сижу, анализирую, у меня теперь больше данных, чем в первые дни войны. И когда я анализирую происходящее вокруг Николаева, я не знаю, как мы смогли устоять. Если бы мне еще раз сказали: "Иди такое сделай", я бы, наверное, не смог этого сделать. Это настроение, это желание сопротивляться, всех собрать в кучу, поднять боевой дух. Все зависит от духа командира. Есть командир, который "ой, их много, нас мало, мы проигрываем". Соответственно, все это переходит к солдатам. А есть командир, который: "Они трусы, их надо бить, не надо бояться, мы у себя дома, мы будем биться за каждый дом, каждую улицу", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чому я більше довіряю Бутусову, який пояснює продовження наступу московітів на Донбасі відсутністю снарядів в ЗСУ? Не людей, і навіть не гармат, а блін снарядів!!!
А цей "мордатий генерал" поламав плани зеленої шобли і відстояв Миколаїв.
PS. Якби Марченко 23.02 отримав наказ втримати Херсон, дуже вірогідно, що 1) Антонівський міст було б підірвано 2) рашисти в Херсон не зайшли б 3) В Миколаєві було б значно безпечніше через відсутність кацапської артилерії та інших бойових підрозділів на правому березі Дніпра
Марченко назначили. Да кого эти ******* могли назначить то? Марчелло сам вызвался, и отстоял по сути 2 крупных областных центра. Конечно 2 области вытянуть это так мелочи, обычная тактика, зачем по таким мелочам беспокоить Команданте. Плюс минус пол страны, главное СТРАТЕГИЯ!