США готові й надалі приймати українців на лікування, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України продовжує отримувати пропозиції щодо готовності Сполучених Штатів Америки приймати українців на лікування.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Під час 75-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я очільник МОЗ України провів зустріч із секретарем США з питань глобальних справ у сфері охорони здоров'я Департаменту здоров’я та людських ресурсів США Лойс Пейс та її командою.

Ляшко зазначив, що Україна отримала тонни гуманітарної допомоги від американських партнерів. Серед інших товарів надійшли і лікарські засоби, обладнання медичного призначення та медичні вироби.

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"США вже прийняли українських громадян з тяжкими опіками та забезпечили їх лікування. Завдяки тісній співпраці наших команд ми продовжуємо отримувати пропозиції щодо готовності США і надалі приймати наших громадян на лікування", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, Пейс запевнила у продовженні проєктів, які діяли до сьогодні в Україні за підтримки уряду США, та в активному впровадженні нових на запит України. "А він у нас є", - додав Ляшко.

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