До Канади чартером прилетіли понад 300 українських біженців

У столиці канадської провінції Манітоба, місті Вінніпег, приземлився зафрахтований урядом країни чартерний рейс із українськими біженцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

"Вінніпег має горду історію прийому українців, томи ми знаємо, що ці 328 новоприбулих будуть тепло прийняті своїми новими громадами. Ми продовжимо допомагати тим, хто тікає від путінської війни, до й після того, як вони прибувають до Канади, й робитимемо усе можливе, аби вони почувалися як вдома", - сказав Фрейзер.

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Біженців в аеропорту особисто зустрічала віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, а також мер Вінніпега і прем’єр-міністр Манітоби. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

Літак прибув з Варшави, звідки безплатно забрав українців, охочих потрапити до Манітоби. Протягом найближчих двох тижнів з Польщі до Канади прибудуть іще два чартерні рейси: до Монреаля та Галіфакса. На борту кожного перебуватиме близько 300 людей.

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