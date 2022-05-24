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До Канади чартером прилетіли понад 300 українських біженців

канада,мзс

У столиці канадської провінції Манітоба, місті Вінніпег, приземлився зафрахтований урядом країни чартерний рейс із українськими біженцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

"Вінніпег має горду історію прийому українців, томи ми знаємо, що ці 328 новоприбулих будуть тепло прийняті своїми новими громадами. Ми продовжимо допомагати тим, хто тікає від путінської війни, до й після того, як вони прибувають до Канади, й робитимемо усе можливе, аби вони почувалися як вдома", - сказав Фрейзер.

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Біженців в аеропорту особисто зустрічала віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, а також мер Вінніпега і прем’єр-міністр Манітоби. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

Літак прибув з Варшави, звідки безплатно забрав українців, охочих потрапити до Манітоби. Протягом найближчих двох тижнів з Польщі до Канади прибудуть іще два чартерні рейси: до Монреаля та Галіфакса. На борту кожного перебуватиме близько 300 людей.

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Автор: 

біженці (1863) Канада (2189)


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Топ коментарі
+7
Счасливчики! Домой вернутся максимум 20%...
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24.05.2022 03:06
+6
Живу 20 рокiв в Виннiпег. Тут все добре. Гарно там де е праця i твiй дiм.
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24.05.2022 06:46
+5
Бедолаги! По самому северу их размещают. Виннипег вообще зимой для жизни не пригоден. Сочувствую.
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24.05.2022 03:48
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Счасливчики! Домой вернутся максимум 20%...
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24.05.2022 03:06 Відповісти
зірвали з язика , там величезна українська громада, якщо приживуться - ніколи не повернуться.
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24.05.2022 07:03 Відповісти
Прошу вибачення за сарказм. Але...
Але ЗЕ виборці валять з усіх щелин з обіцяного хм ЗЕ раю.
Повертайся й залишайся,
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24.05.2022 09:51 Відповісти
интересно по каким критериям происходил отбор?
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24.05.2022 03:25 Відповісти
У Варшаві видавали документи. Було повідомлення про 74 000 на Канаду.
Про критерії не знаю. Але люди їдуть вже певний час. Жінки з дітьми.
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24.05.2022 04:13 Відповісти
В Канаде с женщинами напряг. А тут десятками тысяч загружай и вези❗
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24.05.2022 05:21 Відповісти
Якій відбір? Фільтруют онлі коцабів.
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24.05.2022 05:58 Відповісти
Ні по яким крітеріям. Це державна прорамма для всіх бажаючих. Без жодного крітерія
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24.05.2022 09:52 Відповісти
Критерій один - хитрожопість. Бо як можна назвати біженцями осіб, які декілька років батрачили в польщі, а потім різко стали біженцями.
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24.05.2022 10:26 Відповісти
Бедолаги! По самому северу их размещают. Виннипег вообще зимой для жизни не пригоден. Сочувствую.
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24.05.2022 03:48 Відповісти
Ага.. на юге Канады! Непригодный для жизни. Прям Магадан
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24.05.2022 04:03 Відповісти
Ты там был? Я был. Знаю, что говорю. Морозы дикие и ветра. Июнь - еще не лето, июль - уже не лето. Так что реально сочувствую.
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24.05.2022 05:33 Відповісти
Угу, а у нас Ташкент зимой, да? Зато нет постоянной угрозы войны и придурков у власти.
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24.05.2022 07:50 Відповісти
У них трюдо☝ Так, что придурок там во власти есть❗
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24.05.2022 10:26 Відповісти
Там на кожній парковці розетки для обігрівачів машин, щоб завелися після зимнього шопінгу.
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24.05.2022 10:56 Відповісти
На Аляске и в Уттиере живут люди и ниче, нравится.. А Виннипег - это просто рай !
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24.05.2022 04:15 Відповісти
Ты там был? Я был. Знаю, что говорю. Морозы дикие и ветра. Июнь - еще не лето, июль - уже не лето. Так что реально сочувствую.
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24.05.2022 05:32 Відповісти
Вы хоть раз там были? Вы хоть раз провели зиму в Манитобе? А лето?

Зачем тогда...?

Нормальный климат, и жизнь зимой как везде.

Если в LA зимой рождественская елка не украшена снегом вокруг, никто же не говорит, что это weird place!?
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24.05.2022 05:32 Відповісти
Это честно говоря, на любителя, но украинцам без связей, к примеру в Онтарио, будет намного тяжелее, стоимость жизни тут как минимум в 2 раза выше, чем в Винипеге.
Люди едут в Торонто, думая начать новую жизнь, а не переждать. В итоге, 75% приехавших в Торонто, поедут и в Винипег, и в Эдмонтон и куда угодно, лишь бы отсюда.
И да, я думаю, что вернуться назад в Украину как минимум 50%
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24.05.2022 05:37 Відповісти
У них НЕТ визы. Есть только временное разрешение.В Канаду, как и в США,еще попробуй получить
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24.05.2022 07:03 Відповісти
Через год пребывания независимо от визы можно подавать на гражданство, официально. С очень высоким процентом прохождения отбора.
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24.05.2022 08:07 Відповісти
знакомый которому повезло проскочить вначале уже оформляет жилье там с семьей.
Так что вот так.
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24.05.2022 16:38 Відповісти
Я живу тут вже 16 років, непоганий клімат. Зима довша, мороз 20- 40, 40 не так часто, але клімат не вологий, привикла дуже швидко. Літо з червня до жовтня. Літо взагалі як вдома. Часто з літа перебігаємо в зиму за місяць. Це ще не північ.
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24.05.2022 07:01 Відповісти
Натрапив на цікаве повідомлення:
https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469132/

Зверніть увагу на Угорщину, як не дивно.
Про німців мовчу.
США, Британія і Канада, звичайно по абсолютним цифрам - поза конкуренцією, але наші братні сусіди роблять все, що можуть.
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24.05.2022 04:19 Відповісти
М-да... Ну що сказати, людям пощастило. Якщо повернуться - будуть дурні.
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24.05.2022 06:28 Відповісти
Живу 20 рокiв в Виннiпег. Тут все добре. Гарно там де е праця i твiй дiм.
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24.05.2022 06:46 Відповісти
У будь-якій провійнції Канади людям буде краще ніж поруч з кацапстаном та його недорозвиненим та агресивним населенням.
Мій родич живе у передмісті Торонто вже тридцять років, каже, що переїзд був найкращим рішенням у його житті.
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24.05.2022 07:47 Відповісти
Переклик долб....в якихось у коментарях ************* по канадам та америкам і дрищуть тут добре бути патріотом за океаном а на тих 300 які ******** *****,так то емігранти а не біженці. В тундру хай і облагороджену така собі радість їхати.
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24.05.2022 08:29 Відповісти
Не хочу никуда ехать. Дома буду жить.
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24.05.2022 08:44 Відповісти
Категорично❗И оптимистично👍
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24.05.2022 10:19 Відповісти
******* як дишуть. Канада не дозволяє українцям зараз до себе літати. Автоматична відмова у візі якщо ти не здав біометрику. А біометрику вони приймають лише з своєї компанії, яка зараз закрита в Україні. Правдою буде якщо одразу написали б що забрали 300 чоловік з громадянством канади, чи людей у яких всі документи були готові до початку війни. А зараз - хер хто зможе оформить візу до канади, навіть якщо рідні є там.
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24.05.2022 08:51 Відповісти
Новина правдива. Ці три літаки - за державні кошти. Інші добираються самі.
Біометрика - в Польщі.
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24.05.2022 08:58 Відповісти
Хто ні разу в житті не був у Польші - не поїде туди, тільки ради біометрикі для Канади. Це просто канадська бюрократія, що спеціально тримають закритими свої центри біометрики в Україні.
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24.05.2022 16:14 Відповісти
головний критерій "біженства" в канаду - хитрожопість. Ті хто жив до війни в польщі, чехії чи німеччині, побігли одразу робити ті візи у посольства канади у своїх країнах. канада взагалі не фільтрувала чи дійсно ці власники українських паспортів є "біженці" і де вони були до 24.02. і тому хай нікого не дивує, звідки взялись біженці чоловіки, якщо виїзд чоловіків з України заборонений.
Взагалі, там правила біженства досить не біженські в європейському розумінні: два тижні дають житло, а далі іди ночуй за свої кошти. І ще, ця віза на тільки на три роки. Коротше кажучи, якщо багатодітній сім'ї з умовного Маріуполя пощастило отримати візи, то перельот вони заплатять своїм коштом, бо хитрожопі польські заробітчани вже залізли на їхні безкоштовні місця у літаку. Інший челендж для багатодітних буде знайти житло, бо через 2 тижні вони залишаться на вулиці. Тому вся ця канадська біженська історія абсолютно не для тих, хто втратив все в Україні і хоче будувати життя з нуля. Скоріш навпаки. Канаді потрібні біженці з грошима, які оплатять свій перельот і самі себе будуть утримувати з третього тижня.
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24.05.2022 11:26 Відповісти
Виїжають в основному з Тернополя, Хмельницького, Львову де якраз ведуться активні бойові дії , а люди які дійсно втікають від війни їм за щастя побути в Запоріжжі і Дніпрі. Бачив фото з літака, який прилетів до Канади то на фото половину мужиків бідненьких)))
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24.05.2022 08:56 Відповісти
Канада не ставила жодних умов. Якщо ти у Європі то немає пробелем, хто ти, звідки та якого віку
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24.05.2022 10:00 Відповісти
Ну мужики и что❓Что нельзя в Канаду из за того, что родился мужиком❓

Якубский! Зависть чувство не хорошее☝
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Там більша половина "біженців" - це або заробітчани з польщі або мешканці західних областей України. Коротше, найбільш постраждалі.
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24.05.2022 10:23 Відповісти
Чого так мало? Я думала, що українська діаспора, яка вважається самою багато численною, забере до себе більше українців, щоб хочаб частинку генофонду зберігти, якщо орки усіх нас тут повбивають, а до цього все йде.

До речі, уряд Канади дуже багато робить для України та українців, а діаспора, яка тут на Цензорі погрожувала «що прийде час і ми без діаспори пропадемо» . Час прийшов, а діаспора ніт.
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24.05.2022 11:14 Відповісти
Что за чушь ? В смысле беженцы ? Вы почитайте условия на каких Канада и США принимает так называемых Беженцев . Это типичные трудовые и финансовые мигранты .
Простые люди , например моя мама ( Харьков ) даже теоретически не сможет туда попасть , даже теоретически .
Как ни странно , но беженцам больше всего помогают не развитые страны как США , Германия , Франция , а Польша , Чехия , Словакия , страны прибалтики .
Даже маленькая Чехия приняла беженцев больше чем Германия или Франция у которой население меньше в 9 раз .
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24.05.2022 11:32 Відповісти
 
 