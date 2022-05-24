До Канади чартером прилетіли понад 300 українських біженців
У столиці канадської провінції Манітоба, місті Вінніпег, приземлився зафрахтований урядом країни чартерний рейс із українськими біженцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.
"Вінніпег має горду історію прийому українців, томи ми знаємо, що ці 328 новоприбулих будуть тепло прийняті своїми новими громадами. Ми продовжимо допомагати тим, хто тікає від путінської війни, до й після того, як вони прибувають до Канади, й робитимемо усе можливе, аби вони почувалися як вдома", - сказав Фрейзер.
Біженців в аеропорту особисто зустрічала віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, а також мер Вінніпега і прем’єр-міністр Манітоби. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.
Літак прибув з Варшави, звідки безплатно забрав українців, охочих потрапити до Манітоби. Протягом найближчих двох тижнів з Польщі до Канади прибудуть іще два чартерні рейси: до Монреаля та Галіфакса. На борту кожного перебуватиме близько 300 людей.
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Але ЗЕ виборці валять з усіх щелин з обіцяного хм ЗЕ раю.
Повертайся й залишайся,
Про критерії не знаю. Але люди їдуть вже певний час. Жінки з дітьми.
Зачем тогда...?
Нормальный климат, и жизнь зимой как везде.
Если в LA зимой рождественская елка не украшена снегом вокруг, никто же не говорит, что это weird place!?
Люди едут в Торонто, думая начать новую жизнь, а не переждать. В итоге, 75% приехавших в Торонто, поедут и в Винипег, и в Эдмонтон и куда угодно, лишь бы отсюда.
И да, я думаю, что вернуться назад в Украину как минимум 50%
Так что вот так.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469132/
Зверніть увагу на Угорщину, як не дивно.
Про німців мовчу.
США, Британія і Канада, звичайно по абсолютним цифрам - поза конкуренцією, але наші братні сусіди роблять все, що можуть.
Мій родич живе у передмісті Торонто вже тридцять років, каже, що переїзд був найкращим рішенням у його житті.
Біометрика - в Польщі.
Взагалі, там правила біженства досить не біженські в європейському розумінні: два тижні дають житло, а далі іди ночуй за свої кошти. І ще, ця віза на тільки на три роки. Коротше кажучи, якщо багатодітній сім'ї з умовного Маріуполя пощастило отримати візи, то перельот вони заплатять своїм коштом, бо хитрожопі польські заробітчани вже залізли на їхні безкоштовні місця у літаку. Інший челендж для багатодітних буде знайти житло, бо через 2 тижні вони залишаться на вулиці. Тому вся ця канадська біженська історія абсолютно не для тих, хто втратив все в Україні і хоче будувати життя з нуля. Скоріш навпаки. Канаді потрібні біженці з грошима, які оплатять свій перельот і самі себе будуть утримувати з третього тижня.
Якубский! Зависть чувство не хорошее☝
До речі, уряд Канади дуже багато робить для України та українців, а діаспора, яка тут на Цензорі погрожувала «що прийде час і ми без діаспори пропадемо» . Час прийшов, а діаспора ніт.
Простые люди , например моя мама ( Харьков ) даже теоретически не сможет туда попасть , даже теоретически .
Как ни странно , но беженцам больше всего помогают не развитые страны как США , Германия , Франция , а Польша , Чехия , Словакия , страны прибалтики .
Даже маленькая Чехия приняла беженцев больше чем Германия или Франция у которой население меньше в 9 раз .