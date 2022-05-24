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Росія "використовує голод" для отримання влади, - фон дер Ляєн

ляєн

Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці. Росія шантажує світ харчами.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 травня під час виступу на конференції Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В окупованій Росією частині України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку…, а російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські судна, навантажені пшеницею та соняшниковим насінням", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Росія накопичує власне продовольство, використовуючи затримку його експорту "як різновид шантажу", аби спровокувати зростання глобальних цін або "обміняти пшеницю на політичну підтримку".

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"Це означає використання голоду та зерна для отримання влади", – підсумувала вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ці події можуть викликати у когось спогади про "темне минуле – часи радянських конфіскацій врожаю та нищівного голоду 1930-х років", маючи на увазі Голодомор, який вбив мільйони українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен в Радбезі ООН звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї

Автор: 

влада (384) голод (117) Єврокомісія (2147) зерно (3118) росія (65002) продовольство (337) зернові (1235) фон дер Ляєн Урсула (764)


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Топ коментарі
+8
Чтобы Рашка не шантажировала весь мир едой и чтобы миллионы граждан не голодали, этот самый Мир может перестать жевать сопли и силами военно-морских флотов обеспечить бесперебойную работу гражданских перевозчиков?...
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24.05.2022 16:26
+5
все идет к тому, что поноют поплачут. Но так как военно-политич решения относительно ********** нет, то к августу начнут покупать понемного ватную пшеницу, прикрываясь каким-нибудь "альтернативи немає", "народи Африки страждають"....
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24.05.2022 16:28
+3
раньше трубой махали...в принципе ничего нового.
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24.05.2022 16:25
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раньше трубой махали...в принципе ничего нового.
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24.05.2022 16:25 Відповісти
Чтобы Рашка не шантажировала весь мир едой и чтобы миллионы граждан не голодали, этот самый Мир может перестать жевать сопли и силами военно-морских флотов обеспечить бесперебойную работу гражданских перевозчиков?...
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24.05.2022 16:26 Відповісти
все идет к тому, что поноют поплачут. Но так как военно-политич решения относительно ********** нет, то к августу начнут покупать понемного ватную пшеницу, прикрываясь каким-нибудь "альтернативи немає", "народи Африки страждають"....
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24.05.2022 16:28 Відповісти
пізніше народи африки посунуть біженцями до європи...
але війська нато не зайдуть на територію україни, щоби африканцям було що їсти
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24.05.2022 20:47 Відповісти
навіщо таке казати?
треба путєну зберегти лице
чи яйце...
не пам'ятає баба...
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24.05.2022 16:35 Відповісти
"Росія шантажує світ харчами." -

именно так. с вашего (ес) молчаливого, или не совсем молчаливого - но согласия.

во все времена ответ на вопрос "а сколько дивизий у ватикана" был для россии ключевым, поэтому любые переговоры с россией должны быть с позиции силы.

а вы (ес) - слабаки.
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24.05.2022 16:35 Відповісти
"Кот и повар" - гениальная басня. А Васька слушает да ест.
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24.05.2022 16:43 Відповісти
в Эритрее будет голод? я плакалъ
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24.05.2022 16:58 Відповісти
А тепер подумайте як х*йло буде світ тероризувати коли загрибе Україну. Не газом, так голодом.
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24.05.2022 17:49 Відповісти
Неизвестно что происходило полдня, но вдруг власть вышла с таким комментарием: нет-нет, российская ракета не попала в зернохранилище в Одесском порту. Д. Корнейчук
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23.07.2022 21:56 Відповісти
 
 