Росія "використовує голод" для отримання влади, - фон дер Ляєн

Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці. Росія шантажує світ харчами.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 травня під час виступу на конференції Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В окупованій Росією частині України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку…, а російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські судна, навантажені пшеницею та соняшниковим насінням", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Росія накопичує власне продовольство, використовуючи затримку його експорту "як різновид шантажу", аби спровокувати зростання глобальних цін або "обміняти пшеницю на політичну підтримку".

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"Це означає використання голоду та зерна для отримання влади", – підсумувала вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ці події можуть викликати у когось спогади про "темне минуле – часи радянських конфіскацій врожаю та нищівного голоду 1930-х років", маючи на увазі Голодомор, який вбив мільйони українців.

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