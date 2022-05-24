Россия использует голод для получения власти, - фон дер Ляйен

Россия использует поставки пищевых продуктов как оружие. Цены на зерно, кулинарное масло и другие продукты резко выросли на фоне российского вторжения в Украину, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Россия шантажирует мир продовольствием.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 мая во время выступления на конференции Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В оккупированной Россией части Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику…, а российские военные корабли в Черном море блокируют украинские суда, нагруженные пшеницей и семенами подсолнечника", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Россия накапливает свое продовольствие, используя задержку его экспорта "как разновидность шантажа", чтобы спровоцировать рост глобальных цен или "обменять пшеницу на политическую поддержку".

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"Это означает использование голода и зерна для получения власти", - подытожила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что эти события могут вызвать у кого-то воспоминания о "темном прошлом – временах советских конфискаций урожая и сокрушительного голода 1930-х годов", имея в виду Голодомор, убивший миллионы украинцев.

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