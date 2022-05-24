РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8323 посетителя онлайн
Новости
2 660 12

Россия использует голод для получения власти, - фон дер Ляйен

ляєн

Россия использует поставки пищевых продуктов как оружие. Цены на зерно, кулинарное масло и другие продукты резко выросли на фоне российского вторжения в Украину, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Россия шантажирует мир продовольствием.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 мая во время выступления на конференции Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В оккупированной Россией части Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику…, а российские военные корабли в Черном море блокируют украинские суда, нагруженные пшеницей и семенами подсолнечника", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Россия накапливает свое продовольствие, используя задержку его экспорта "как разновидность шантажа", чтобы спровоцировать рост глобальных цен или "обменять пшеницу на политическую поддержку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без экспорта украинского зерна в Африке начнется голод и протесты. Нас будет ждать новая волна миграции, - Дуда

"Это означает использование голода и зерна для получения власти", - подытожила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что эти события могут вызвать у кого-то воспоминания о "темном прошлом – временах советских конфискаций урожая и сокрушительного голода 1930-х годов", имея в виду Голодомор, убивший миллионы украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен в Совбезе ООН обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия

власть (2645) голод (147) Еврокомиссия (1445) зерно (1070) россия (95413) продовольствие (262) зерновые (99) Урсула фон дер Ляйен (511)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Чтобы Рашка не шантажировала весь мир едой и чтобы миллионы граждан не голодали, этот самый Мир может перестать жевать сопли и силами военно-морских флотов обеспечить бесперебойную работу гражданских перевозчиков?...
показать весь комментарий
24.05.2022 16:26
+5
все идет к тому, что поноют поплачут. Но так как военно-политич решения относительно ********** нет, то к августу начнут покупать понемного ватную пшеницу, прикрываясь каким-нибудь "альтернативи немає", "народи Африки страждають"....
показать весь комментарий
24.05.2022 16:28
+3
раньше трубой махали...в принципе ничего нового.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
раньше трубой махали...в принципе ничего нового.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:25 Ответить
Чтобы Рашка не шантажировала весь мир едой и чтобы миллионы граждан не голодали, этот самый Мир может перестать жевать сопли и силами военно-морских флотов обеспечить бесперебойную работу гражданских перевозчиков?...
показать весь комментарий
24.05.2022 16:26 Ответить
все идет к тому, что поноют поплачут. Но так как военно-политич решения относительно ********** нет, то к августу начнут покупать понемного ватную пшеницу, прикрываясь каким-нибудь "альтернативи немає", "народи Африки страждають"....
показать весь комментарий
24.05.2022 16:28 Ответить
пізніше народи африки посунуть біженцями до європи...
але війська нато не зайдуть на територію україни, щоби африканцям було що їсти
показать весь комментарий
24.05.2022 20:47 Ответить
навіщо таке казати?
треба путєну зберегти лице
чи яйце...
не пам'ятає баба...
показать весь комментарий
24.05.2022 16:35 Ответить
"Росія шантажує світ харчами." -

именно так. с вашего (ес) молчаливого, или не совсем молчаливого - но согласия.

во все времена ответ на вопрос "а сколько дивизий у ватикана" был для россии ключевым, поэтому любые переговоры с россией должны быть с позиции силы.

а вы (ес) - слабаки.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:35 Ответить
"Кот и повар" - гениальная басня. А Васька слушает да ест.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:43 Ответить
в Эритрее будет голод? я плакалъ
показать весь комментарий
24.05.2022 16:58 Ответить
А тепер подумайте як х*йло буде світ тероризувати коли загрибе Україну. Не газом, так голодом.
показать весь комментарий
24.05.2022 17:49 Ответить
Неизвестно что происходило полдня, но вдруг власть вышла с таким комментарием: нет-нет, российская ракета не попала в зернохранилище в Одесском порту. Д. Корнейчук
показать весь комментарий
23.07.2022 21:56 Ответить
 
 