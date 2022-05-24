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ДТЕК надав медикам і військовим безкоштовну електроенергію на 137 млн грн

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

У лютому-квітні Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова надала військовим установам та медичним закладам у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовну електроенергію на 137 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні компанії.

ДТЕК забезпечив безкоштовною електроенергією установи критичної інфраструктури, до яких входять державні та комунальні медичні заклади, військові та силові структури.

За три місяці загальне споживання підприємств критичної інфраструктури становило 23,5 млн кВт∙год.

Наразі безкоштовною електроенергією забезпечені понад 100 закладів. Серед них Інститут травматології та ортопедії АМН України, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова, Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф, Курахівська міська лікарня та інші.

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"Від перших днів війни ми вирішили забезпечувати безкоштовною електроенергією лікарні та військові установи в регіонах нашої присутності та продовжуємо це робити. Допомога Україні та українцям є ключовим пріоритетом групи ДТЕК та її акціонера Ріната Ахметова. Наразі всі зусилля бізнесу спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні" - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Автор: 

електроенергія (6185) ДТЕК (1981) Тімченко (46)


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А квартал безкоштовний концерт. Під примусом
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24.05.2022 17:45 Відповісти
"Допомога Україні та українцям є ключовим пріоритетом групи ДТЕК"
олухи,вы сами себе помогаете...
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24.05.2022 17:45 Відповісти
ахметов подарил Украине электричество. Хорошо, что хоть не изобрел
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24.05.2022 18:05 Відповісти
БЕЗКОШТОВНО ! Це і солдати і медики безкоштовно його статки захищають
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24.05.2022 18:16 Відповісти
І все рівно!!! За законом воєнного стану....... !!!!
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24.05.2022 21:16 Відповісти
А скільки ДТЕК "заливає" Цензору за щоденний пиар? Кожного дня новини про те, який ДТЕК хороший, а більше в Україні ніхто не працює.
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25.05.2022 07:33 Відповісти
 
 