ДТЕК інвестувала у відновлення електромереж Київської області 300 млн грн, - Тимченко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 300 млн грн у відновлення зруйнованих війною електричних мереж Київської області.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення електромереж Київської області стало безпрецедентною за своїми масштабами ремонтною кампанією. За 45 днів було відновлено 10 тисяч ліній електропередачі, частину з яких було зруйновано повністю, та близько 3 тисяч трансформаторних підстанцій. Задіяно понад тисячу фахівців компанії та понад 150 аварійно-ремонтних бригад. Компанія інвестувала у відновлення електропостачання близько 300 млн грн, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для 260 тисяч сімей у Київській області, які постраждали від російської окупації", - повідомив голова ДТЕК.

Спочатку завершити відновлювальні роботи планували за 60 днів, до 1 червня.

Щоб прискорити процес, компанія додатково залучила свої аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровської та Одеської областей.

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За словами гендиректора ДТЕК, попереду другий, ще важчий етап - відновлення резервних джерел та надійніших схем електроживлення.

На цьому етапі буде інвестовано щонайменше 600 млн грн, зазначив голова ДТЕК.

Загалом з початку війни енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1,6 млн. сімей у 5 регіонах. Це Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.

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"З першого дня війни наші енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українських громадян. Загалом за 84 дні бойових дій енергетики ДТЕК відновили електропостачання більш ніж для 1,6 мільйона українських сімей", - повідомив гендиректор ДТЕК.