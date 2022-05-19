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ДТЭК инвестировала в обновление электросетей Киевской области 300 млн грн, - Тимченко

дтек

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в восстановление разрушенных войной электрических сетей Киевской области.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней было восстановлено 10 тысяч линий электропередач, часть из которых была полностью разрушена, и около 3 тысяч трансформаторных подстанций. Задействовано более тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в возобновление электроснабжения около 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", - сообщил глава ДТЭК.

Сначала завершить восстановительные работы планировали за 60 дней - до 1 июня.

Чтобы ускорить процесс компания дополнительно привлекла свои аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

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По словам гендиректора ДТЭК, впереди второй, еще более тяжелый этап – восстановление резервных источников и более надежных схем электропитания.

На этом этапе будет инвестировано, по меньшей мере, 600 млн грн, отметил глава ДТЭК.

Всего с начала войны энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и Киев.

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"С первого дня войны наши энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем для 1,6 миллиона украинских семей", - сообщил гендиректор ДТЭК.

инвестиции (1162) Киевская область (4113) ДТЭК (520) электроэнергия (772)


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Можно не піарити цього рудого покидька, який фінансував динири в 2014ому
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19.05.2022 12:34 Ответить
Підтримаю. Таке враження що тільки ДТЕК займається відновленням електромереж, а інші обленерго, які не належать ДТЕК, взагалі нічого не роблять.
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19.05.2022 12:43 Ответить
Инвестировал?
В СОБСТВЕНОЕ имущество с которого рубил миллиарды.
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19.05.2022 12:42 Ответить
Інвестував? Зі свого карману? Дивно, а кому ж ми усі за обслуговування електромереж та за використання електроенергії щомісячно платимо?
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19.05.2022 12:54 Ответить
ці використанні гумові вироби кожного дня хваляться що підключили 100500 мільйонів жителів області до електроенергії, насправді нікуя вони не підключили - в мене та сусідів електрики немає вже 2,5 місяці і ніхто не розуміє коли вона зявиться
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19.05.2022 13:33 Ответить
 
 