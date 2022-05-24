ДТЭК предоставил медикам и военным бесплатную электроэнергию на 137 млн грн

В феврале-апреле Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.

ДТЭК обеспечил бесплатной электроэнергией учреждения критической инфраструктуры, в которые входят государственные и коммунальные медицинские учреждения, военные и силовые структуры.

За три месяца общее потребление предприятий критической инфраструктуры составило 23,5 млн. кВт∙ч.

В настоящее время бесплатной электроэнергией обеспечено более 100 заведений. В их числе Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова, Днепропетровский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, Кураховская городская больница и другие.

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"С первых дней войны мы решили снабжать бесплатной электроэнергией больницы и военные учреждения в регионах нашего присутствия и продолжаем это делать. Помощь Украине и украинцам является ключевым приоритетом группы ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Сейчас все усилия бизнеса направлены на то, чтобы помочь Украине победить в этой войне" – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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