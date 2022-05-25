Зеленський і Трюдо скоординували подальші кроки у протистоянні Росії

Президент України ввечері 24 травня провів бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Скоординували з Прем'єр-міністромКанади Джастіном Трюдо подальші кроки з відбиття агресії РФ. Цінуємо нову оборонну та фінансову допомогу. Дякую, друже Джастіне, за підтримку українського народу. Взаємодія між Україною та Канадою міцна як ніколи!"

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