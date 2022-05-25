Зеленський і Трюдо скоординували подальші кроки у протистоянні Росії
Президент України ввечері 24 травня провів бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Скоординували з Прем'єр-міністромКанади Джастіном Трюдо подальші кроки з відбиття агресії РФ. Цінуємо нову оборонну та фінансову допомогу. Дякую, друже Джастіне, за підтримку українського народу. Взаємодія між Україною та Канадою міцна як ніколи!"
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Voc Vox #520047
показати весь коментар25.05.2022 00:20 Відповісти Мені подобається 1
Pedagog
показати весь коментар25.05.2022 00:24 Відповісти Мені подобається 0
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