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Зеленський і Трюдо скоординували подальші кроки у протистоянні Росії

трюдо,зеленський

Президент України ввечері 24 травня провів бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Скоординували з Прем'єр-міністромКанади Джастіном Трюдо подальші кроки з відбиття агресії РФ. Цінуємо нову оборонну та фінансову допомогу. Дякую, друже Джастіне, за підтримку українського народу. Взаємодія між Україною  та Канадою міцна як ніколи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділить Україні ще $40 мільйонів оборонної допомоги, - Трюдо

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Канада (2189) Трюдо Джастін (355)


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надо давать зюзе дэзу чтобы ермак ее сливал в кремль
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25.05.2022 00:20 Відповісти
Висер засчитан)))
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25.05.2022 00:24 Відповісти
 
 