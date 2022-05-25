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На Миколаївщині переодягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити блокпост
Окупанти пішли в атаку за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню, але зазнали поразки.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Бойове зіткнення відбулося на північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу.
"Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Захисники України відбили атаку. Ліквідовано чотирьох окупантів.
Топ коментарі
+28 Vedana
показати весь коментар25.05.2022 06:37
+21 Яр Холодний
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+13 Анатолий К #427424
показати весь коментар25.05.2022 08:43
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про грамотність просто промочу. але є видання, котрі слідкують за за своїми найманцями.
тому дискусія тут невмістна, шо маємо, то маємо. або "смажені" новини, або достойна для споживання інформація. фільтруємо по наявності, або відсутності розуму.