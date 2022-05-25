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На Миколаївщині переодягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити блокпост

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Окупанти пішли в атаку за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню, але зазнали поразки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Бойове зіткнення відбулося на північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу.

"Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Захисники України відбили атаку. Ліквідовано чотирьох окупантів.

Також читайте: Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2264) блокпост (219)


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Топ коментарі
+28
Погань, як завжди, використовує підлі засоби.
Як вас не порозривало від нашої форми !

Смерть москалям ! Скрізь і завжди !
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25.05.2022 06:37
+21
Напиши "нетупорилий" заголовок! (Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує що-небудь і водночас висловлює свій варіант - який він вважає кращим А "Критикан" просто обливає брудом зроблене чи сказане, не пропонуючи нічого взамін Тобто ""обсирає" заради "обсирання")
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25.05.2022 07:09
+13
показник рівня освіти виявив у 2019 році 73% розумово відсталих, або відвертих ворогів України.
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25.05.2022 08:43
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Погань, як завжди, використовує підлі засоби.
Як вас не порозривало від нашої форми !

Смерть москалям ! Скрізь і завжди !
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25.05.2022 06:37 Відповісти
Почему мы не используем подобные методы
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25.05.2022 06:58 Відповісти
Потому что мы - европейцы априори, и действуем по общепринятым правилам. а кацапня - тупое примитавное быдло, ментально находящееся в 15 веке.
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25.05.2022 07:47 Відповісти
Скоро це "тупое примитавное быдло" кинуть нас у товарні вагони і повезуть кудись на північ, і ми "європейці апріорі" з кайлом у руках, будемо осваювати безкраїні російські землі.
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25.05.2022 09:15 Відповісти
пішов би та нах. зі воїм скоро.... "скоро" не наступить ніколи, завдяки героїчній обороні України її синами й дочками. Слава Україні!!! Перемога буде за нами.
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25.05.2022 11:18 Відповісти
опудало, сам давно звідти?
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25.05.2022 12:18 Відповісти
це ти, у Чехії тримаєш оборону завдяки українським синам та донькам?
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25.05.2022 12:29 Відповісти
Тому, що їх форма гіршої якості. Якось спіймали в полон підполковника то на ньому труси і шкарпетки були української армії.
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25.05.2022 09:38 Відповісти
Тупорилий заголовок, це скоріше показник загального рівня освіти, ніж гонитва за клікбейтом.
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25.05.2022 07:01 Відповісти
Напиши "нетупорилий" заголовок! (Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує що-небудь і водночас висловлює свій варіант - який він вважає кращим А "Критикан" просто обливає брудом зроблене чи сказане, не пропонуючи нічого взамін Тобто ""обсирає" заради "обсирання")
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25.05.2022 07:09 Відповісти
По справедливості, наші журналісти дуже безграмотні. Вони роблять грубі помилки не тільки коли говорять щось від себе, але й коли пишуть тексти. Це впливає на їхню аудиторію. Народ підсвідомо звикає до неправильних слів.
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25.05.2022 09:45 Відповісти
показник рівня освіти виявив у 2019 році 73% розумово відсталих, або відвертих ворогів України.
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25.05.2022 08:43 Відповісти
Ти бачиш - як "бот" реагує на конструктивну критику? "Серонув" - і в кущі! Мовчить! - хоч я впевнений що він мій коментар прочитав! Бо у нього саме це завдання - "прокукурікать" - а там "хоч розвиднюйся - хоч не розвиднюйся!"
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25.05.2022 10:16 Відповісти
скажімо так, дуже багато "журнашлюх" використовують, м"яко кажучи, провокаційні, некоректні, "заманюючі" заголовки. заходиш у гарячу новину, а там ні про що... я не про даний випадок.
про грамотність просто промочу. але є видання, котрі слідкують за за своїми найманцями.

тому дискусія тут невмістна, шо маємо, то маємо. або "смажені" новини, або достойна для споживання інформація. фільтруємо по наявності, або відсутності розуму.
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25.05.2022 10:37 Відповісти
В этом вся суть "мусорного" троллинга...
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25.05.2022 12:01 Відповісти
Если на войне воюющий в форме противника его можно абсолютно законно ставить к стенке.
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25.05.2022 10:11 Відповісти
 
 