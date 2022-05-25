На Миколаївщині переодягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити блокпост

Окупанти пішли в атаку за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню, але зазнали поразки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Бойове зіткнення відбулося на північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу.

"Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Захисники України відбили атаку. Ліквідовано чотирьох окупантів.

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