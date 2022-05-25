Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW. ІНФОГРАФІКА
Росіяни направляють велику кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області. Сили стягують з декількох напрямків.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Його спеціалісти відзначають, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.
Зігдно з їхніми висновками, росіяни, імовірно, намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне і Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) і в Авдіївці.
Війська росіян зараз просуваються активніше, ніж у попередні тижні. Але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.
ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом.
Крім того, російські війська, ймовірно, зіткнуться з затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).
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дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
тримаємось і чекаємо важку зброю. мабуть, вона морем якраз пливе...
Точно также многие тут пишут, что виноват Зеленский, а не идиоты, поставившие на выборах его президентом. А ранее кучму, януковича и т.п.
Да, у орков преимущество в технике, но они же перебросили свои подразделения вместе с техникой.
Это не возможно, если у орков преимущество подавляющее. Например по тем же РСЗО 1:5. Т.е. даже если они перекинули из-под Изюма половину своих РСЗО, то оставшихся все-равно в 2 раз больше, чем у нас там. А для нашего наступления У НАС их должно быть в 2-3 раза больше.
Если это так, то для нашего контрнаступления требуется увеличить поставки вооружения и боеприпасов в 10 раз больше, чем сейчас. Возможно ли это? Ну ... в течении 1-2 лет ... наверное.
И тут скажется преимущество в артиллерии
такий жах(((