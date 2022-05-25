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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW. ІНФОГРАФІКА

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Росіяни направляють велику кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області. Сили стягують з декількох напрямків.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Його спеціалісти відзначають, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Зігдно з їхніми висновками, росіяни, імовірно, намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне і Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) і в Авдіївці.

Війська росіян зараз просуваються активніше, ніж у попередні тижні. Але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

Читайте: Російські загарбники наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно, зараз найважчий час за 8 років війни, - Гайдай

ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіткнуться з затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).

Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW 01
Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW 02
Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW 03
Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW 04
Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW 05

Автор: 

Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
***** надеется после захвата Украины набрать из украинцев себе новую армию. К тому же рашисты уже вывезли с Украины сотни тысяч детей, явно не для хороших целей а как мясо для своей Орды
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25.05.2022 08:24
+3
Нічого панікувати.
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
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25.05.2022 08:25
+2
вельмишановні! Я це писав ще 23 числа
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

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25.05.2022 08:11
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вельмишановні! Я це писав ще 23 числа
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

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25.05.2022 08:11 Відповісти
маньяк ********** решил в Украине всю свою армию положить в борьбе со своим бредом.
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25.05.2022 08:21 Відповісти
***** надеется после захвата Украины набрать из украинцев себе новую армию. К тому же рашисты уже вывезли с Украины сотни тысяч детей, явно не для хороших целей а как мясо для своей Орды
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25.05.2022 08:24 Відповісти
И кинули освободившиеся силы с Мариуполя после его сдачи
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25.05.2022 08:21 Відповісти
Нічого панікувати.
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
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25.05.2022 08:25 Відповісти
залужного на всіх не вистачає. тим більше, що зелені пхають носа, де тільки можна. один єрмак чого вартий.
тримаємось і чекаємо важку зброю. мабуть, вона морем якраз пливе...
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25.05.2022 09:13 Відповісти
Наш Боневтік має ввести ті підрозділи, які намалював своїм Указам на початку року, коли прижала опозиція, аж намалював цифру 100 тисяч, правда не виділивши на ці малюнки жодної копійки, все направив на дороги і воно ще щось там базікає, що винен захвід, бо не дає зброю? Йому ж не воювати, там найкращі наші пацани і дівчата. США, Англія три місяці товкли, що там і там будуть нападати, а воно - не брешіть, ви гірше скабєєвих, гайда всі на шашлики. Наїлися шашликів? Чи всі такі голодні як він із юзіком? А зараз давайте на концерт в Запоріжжя і не скуліть, там приїхав малороський "квартал".
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25.05.2022 08:32 Відповісти
і воно ще щось там базікає, що винен захвід, бо не дає зброю?

Точно также многие тут пишут, что виноват Зеленский, а не идиоты, поставившие на выборах его президентом. А ранее кучму, януковича и т.п.
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25.05.2022 09:21 Відповісти
Если у нас, как заявил Зеленский, огромное преимущество в л/с (700 000), то что мешает пойти в контрнаступление на оголенных направлениях?
Да, у орков преимущество в технике, но они же перебросили свои подразделения вместе с техникой.
Это не возможно, если у орков преимущество подавляющее. Например по тем же РСЗО 1:5. Т.е. даже если они перекинули из-под Изюма половину своих РСЗО, то оставшихся все-равно в 2 раз больше, чем у нас там. А для нашего наступления У НАС их должно быть в 2-3 раза больше.
Если это так, то для нашего контрнаступления требуется увеличить поставки вооружения и боеприпасов в 10 раз больше, чем сейчас. Возможно ли это? Ну ... в течении 1-2 лет ... наверное.
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25.05.2022 09:02 Відповісти
По Бахмуту орки уже заявили, что штурмовать не будут. Сделают, как в Мариуполе - окружат и расхерачат артиллерией, а потом запустят группы зачистки.
И тут скажется преимущество в артиллерии
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25.05.2022 09:12 Відповісти
сподіваюсь, наші встигнуть відступити...
такий жах(((
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25.05.2022 09:16 Відповісти
ВСУ адекватно должно также стягивать силы в этом направлении и организовывать устойчивую,противотанковую оборону..Будем надеяться,что наше командование разберется и вовремя среагирует на передислокацию орков
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25.05.2022 12:37 Відповісти
 
 