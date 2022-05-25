Окупанти стягують на Луганщину сили з кількох напрямків, - ISW. ІНФОГРАФІКА

Росіяни направляють велику кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області. Сили стягують з декількох напрямків.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Його спеціалісти відзначають, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Зігдно з їхніми висновками, росіяни, імовірно, намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне і Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) і в Авдіївці.

Війська росіян зараз просуваються активніше, ніж у попередні тижні. Але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

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ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіткнуться з затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).









