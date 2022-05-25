Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW. ИНФОГРАФИКА
Россияне направляют множество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области. Силы стягивают с нескольких направлений.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Его специалисты отмечают, что россияне стягивают необходимые ресурсы из Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.
Согласно их выводам, россияне, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.
Войска россиян сейчас продвигаются активнее, чем в предыдущие недели. Но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.
ISW отмечает, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.
Кроме того, русские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они оцепят Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).
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дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
тримаємось і чекаємо важку зброю. мабуть, вона морем якраз пливе...
Точно также многие тут пишут, что виноват Зеленский, а не идиоты, поставившие на выборах его президентом. А ранее кучму, януковича и т.п.
Да, у орков преимущество в технике, но они же перебросили свои подразделения вместе с техникой.
Это не возможно, если у орков преимущество подавляющее. Например по тем же РСЗО 1:5. Т.е. даже если они перекинули из-под Изюма половину своих РСЗО, то оставшихся все-равно в 2 раз больше, чем у нас там. А для нашего наступления У НАС их должно быть в 2-3 раза больше.
Если это так, то для нашего контрнаступления требуется увеличить поставки вооружения и боеприпасов в 10 раз больше, чем сейчас. Возможно ли это? Ну ... в течении 1-2 лет ... наверное.
И тут скажется преимущество в артиллерии
такий жах(((