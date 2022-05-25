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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW. ИНФОГРАФИКА

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Россияне направляют множество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области. Силы стягивают с нескольких направлений.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его специалисты отмечают, что россияне стягивают необходимые ресурсы из Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Согласно их выводам, россияне, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Войска россиян сейчас продвигаются активнее, чем в предыдущие недели. Но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.

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ISW отмечает, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.

Кроме того, русские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они оцепят Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).

Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW 01
Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW 02
Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW 03
Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW 04
Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW 05

Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+4
***** надеется после захвата Украины набрать из украинцев себе новую армию. К тому же рашисты уже вывезли с Украины сотни тысяч детей, явно не для хороших целей а как мясо для своей Орды
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25.05.2022 08:24
+3
Нічого панікувати.
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
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25.05.2022 08:25
+2
вельмишановні! Я це писав ще 23 числа
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

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25.05.2022 08:11
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Правила форума Совет форумчан
вельмишановні! Я це писав ще 23 числа
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

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25.05.2022 08:11 Ответить
маньяк ********** решил в Украине всю свою армию положить в борьбе со своим бредом.
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25.05.2022 08:21 Ответить
***** надеется после захвата Украины набрать из украинцев себе новую армию. К тому же рашисты уже вывезли с Украины сотни тысяч детей, явно не для хороших целей а как мясо для своей Орды
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25.05.2022 08:24 Ответить
И кинули освободившиеся силы с Мариуполя после его сдачи
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25.05.2022 08:21 Ответить
Нічого панікувати.
Вчитель сина сатани-***** гітлер теж захопив на початку багато а потім почав працювати ленд-ліз. Тримайтеся Українські Захисники!
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25.05.2022 08:25 Ответить
залужного на всіх не вистачає. тим більше, що зелені пхають носа, де тільки можна. один єрмак чого вартий.
тримаємось і чекаємо важку зброю. мабуть, вона морем якраз пливе...
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25.05.2022 09:13 Ответить
Наш Боневтік має ввести ті підрозділи, які намалював своїм Указам на початку року, коли прижала опозиція, аж намалював цифру 100 тисяч, правда не виділивши на ці малюнки жодної копійки, все направив на дороги і воно ще щось там базікає, що винен захвід, бо не дає зброю? Йому ж не воювати, там найкращі наші пацани і дівчата. США, Англія три місяці товкли, що там і там будуть нападати, а воно - не брешіть, ви гірше скабєєвих, гайда всі на шашлики. Наїлися шашликів? Чи всі такі голодні як він із юзіком? А зараз давайте на концерт в Запоріжжя і не скуліть, там приїхав малороський "квартал".
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25.05.2022 08:32 Ответить
і воно ще щось там базікає, що винен захвід, бо не дає зброю?

Точно также многие тут пишут, что виноват Зеленский, а не идиоты, поставившие на выборах его президентом. А ранее кучму, януковича и т.п.
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25.05.2022 09:21 Ответить
Если у нас, как заявил Зеленский, огромное преимущество в л/с (700 000), то что мешает пойти в контрнаступление на оголенных направлениях?
Да, у орков преимущество в технике, но они же перебросили свои подразделения вместе с техникой.
Это не возможно, если у орков преимущество подавляющее. Например по тем же РСЗО 1:5. Т.е. даже если они перекинули из-под Изюма половину своих РСЗО, то оставшихся все-равно в 2 раз больше, чем у нас там. А для нашего наступления У НАС их должно быть в 2-3 раза больше.
Если это так, то для нашего контрнаступления требуется увеличить поставки вооружения и боеприпасов в 10 раз больше, чем сейчас. Возможно ли это? Ну ... в течении 1-2 лет ... наверное.
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25.05.2022 09:02 Ответить
По Бахмуту орки уже заявили, что штурмовать не будут. Сделают, как в Мариуполе - окружат и расхерачат артиллерией, а потом запустят группы зачистки.
И тут скажется преимущество в артиллерии
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25.05.2022 09:12 Ответить
сподіваюсь, наші встигнуть відступити...
такий жах(((
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25.05.2022 09:16 Ответить
ВСУ адекватно должно также стягивать силы в этом направлении и организовывать устойчивую,противотанковую оборону..Будем надеяться,что наше командование разберется и вовремя среагирует на передислокацию орков
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25.05.2022 12:37 Ответить
 
 