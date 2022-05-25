Оккупанты стягивают на Луганщину силы с нескольких направлений, - ISW. ИНФОГРАФИКА

Россияне направляют множество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области. Силы стягивают с нескольких направлений.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его специалисты отмечают, что россияне стягивают необходимые ресурсы из Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Согласно их выводам, россияне, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Войска россиян сейчас продвигаются активнее, чем в предыдущие недели. Но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.

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ISW отмечает, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.

Кроме того, русские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они оцепят Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).









