Росія продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівщини, - Чаус

Росія продовжує обстрілювати Чернігівську область зі своєї території.

Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні в області відносно спокійно, але ворог продовжує щодня і щоночі обстріли прикордонних територій нашої області... Вони не припиняються", - сказав Чаус на онлайн брифінгу в середу.

За його словами, до Чернігова вже почали повертатися люди.

"Якщо ми говоримо про Чернігів, обласний центр, то багато людей вже повернулися. У найкритичніший час залишалося десь третина населення міста, зараз ще приблизно третина повернулася до міста", — зазначив Чаус.

Територію області продовжують розміновувати.

"Я можу твердо сказати, що усі населені пункти пройшли наші рятувальники. Чи залишилися там міни? Але ж різні можуть бути ситуації. Тому що ворог дуже багато після себе залишив. Такі міни ще виявлятимуться дуже і дуже довго, але, проте, рятувальники пройшли населеними пунктами і зараз відпрацьовують поля та лісосмуги, критичну інфраструктуру", - сказав Чаус.

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