Россия продолжает обстреливать приграничные территории Черниговщины, - Чаус

Россия продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в области относительно спокойно, но враг продолжает каждый день и каждую ночь обстрелы приграничных территорий нашей области… Они не прекращаются", - сказал Чаус на онлайн брифинге в среду.

Чаус также сообщил, что в областной центр возвращаются его жители.

"Если мы говорим о Чернигове, областном центре, то много людей уже вернулось. В самое критическое время оставалось где-то треть населения города, сейчас еще приблизительно треть вернулась в город", - отметил Чаус.

По словам главы ОВА, продолжаются работы по разминированию территории.

"Я могу твердо сказать, что все населенные пункты прошли наши спасатели. Остались ли там мины? Разные могут быть ситуации. Потому что враг очень много после себя оставил. Такие мины еще будут выявляться очень и очень долго, но, тем не менее, спасатели прошли по населенным пункта и сейчас отрабатывают поля и лесополосы, критическую инфраструктуру", - сказал Чаус.

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