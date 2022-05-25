Внаслідок обстрілів окупантами на Чернігівщині зруйновано 3,7 тис. будівель, - ОВА

Під час обстрілів й часткового захоплення російськими військами Чернігівської області загарбники знищили та пошкодили 3700 будівель.

Про це повідомив глава Чернігвської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внаслідок обстрілів та бомбардувань було знищено та пошкоджено 3700 будівель. Із них 3 400 - це житловий фонд. Тобто ворог прицільно бив саме по житлових будинках", - пояснив він.

За словам Чауса, збитки внаслідок агресії досі остаточно не підраховано. Бо існують прямі й непрямі збитки. Останні - ще підраховуються. Це - неотримані прибутки, втрати технологій, закриття бізнесу.

Також, додав очільник ОВА, в області було зруйновано понад 20 мостів. Вісім із них уже відновлено. Зараз відновлюють дев'ятий і десятий. Всього на завершення облаштування тимчасових об'їздів знадобиться ще 4-5 місяців.

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