В результате обстрелов оккупантами на Черниговщине разрушены 3,7 тыс. зданий, - ОВА

При обстреле и частичном захвате российскими войсками Черниговской области захватчики уничтожили и повредили 3700 зданий.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате обстрелов и бомбардировок было уничтожено и повреждено 3700 зданий. Из них 3 400 - это жилищный фонд. То есть враг прицельно бил именно по жилым домам", - пояснил он.

По словам Чауса, ущерб в результате агрессии до сих пор окончательно не подсчитан. Ибо существуют прямые и косвенные убытки. Последние – еще подсчитываются. Это – неполученные прибыли, потери технологий, закрытие бизнеса.

Также, добавил глава ОВА, в области было разрушено более 20 мостов. Восемь из них уже восстановлены. Сейчас восстанавливают девятый и десятый. Всего для завершения обустройства временных объездов понадобится еще 4-5 месяцев.

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