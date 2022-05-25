Мін'юст запустив проєкт "Скажи правду" для збору доказів порушень прав людини окупантами та притягнення РФ до відповідальності в ЄСПЛ

Міністерство юстиції України запустило проєкт "Скажи правду".

Це платформа для ефективного збирання та оброблення інформації про порушення прав людини Російською Федерацією. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Як зазначається, повідомлення про такі порушення приймаються на Єдиному національному порталі зі збору фактів порушень прав людини РФ в Україні (далі – Портал) 24/7.

"Наша кампанія "Скажи правду" має одну мету — притягнення РФ до відповідальності у Європейському суді з прав людини. Для цього нам потрібні докази, а саме – відео, фото та записи про порушення, вчинені загарбниками на нашій землі. Наш обов’язок – покарати агресора на судовому майданчику, доки ЗСУ захищають нас на передовій", – говорить заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

На цьому порталі кожен, хто постраждав від дій окупантів, може подати заявку та розповісти власну правду, яку почує весь світ. Працює платформа відповідно до міжнародних стандартів, тому постраждалим та свідкам гарантується захист і збереження персональної інформації. Жодне свідчення не залишиться поза увагою!

Для того, щоб подати заявку – слід:

перейти на сайт https://humanrights.gov.ua; заповнити просту форму з інформацією про злочин, свідків та жертв; додати медіадокази та розказати якомога більше про те, що сталося.

Мін'юст інформує, що станом на 25 травня 2022 року, на Порталі зафіксовано 554 інциденти, з яких:

290 надійшло від громадян;

264 – від державних органів та приватних організацій.

Наразі близько 80 інцидентів відхилено: тестові інциденти, а також інциденти без надання інформації щодо порушень прав людини, нерелевантні повідомлення.

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Повідомляється, що найбільша кількість поданих інцидентів стосується таких категорій порушень прав людини:

знищення майна (124);

пошкодження майна (115);

вибух (40);

розстріл (25);

вбивства (40);

конфіскація майна (90);

тілесні ушкодження (24);

взяття заручників (19);

викрадення та незаконне позбавлення волі (9).

Подані інциденти наразі опрацьовуються на предмет можливості використання інформації для підготовки міждержавної заяви України проти Росії у Європейському суді з прав людини.