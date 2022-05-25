РПЦ розчарувала православних християн, підтримавши вторгнення Росії в Україну, - Варфоломій
Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розчарувала православних християн через її підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
"Для усіх церков було неможливо не засудити насильство й війну (РФ проти України. – Ред). російська церква нас розчарувала. Я не хотів, щоб російська церква і патріарх Кирил були цими трагічними винятками. Я не знаю, як він може це виправдовувати в своїй совісті", - сказав Вселенський Патріарх Варфоломій в інтерв’ю грецькому телеканалу TV ERT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він також очікував, що патріарх Кирил витримає цей "вирішальний й історичний момент".
"Якщо було б потрібно, пожертвувати своїм троном і сказати Путіну: "пане президенте, я не можу з вами погодитися, і я подаю у відставку"", - додав Вселенський Патріарх.
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ви це НЕ бачили ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!
А наша чинна влада не хоче цього визнавати, Більше того, не виконує закон, відповідно до якого український філіал РПЦ має бути ліквідований по реєстрації громадських організацій, оскільки досі не виконав вимог того же Закону України по приведенню власного статуту у відповідність до реального стану. Тобто, РПЦвУ відмовляється вказати в своєму статуті власну підпорядкованність касапскому РПЦ. - і за таке порушення має бути знятий з реєстрації!
у Київського Патріархату майже три десятиліття не було томосу, але це була Церква
Українська Православна Церква жила якось без томосу і була фактично незалежною з 862 по 1688 роки
А у нас РПЦ під псевдо УПЦ МП почувається дуже комфортно.
Нащо гр-ки парашної дотрим-сь? Багато честі! 😠
Все и до сих пор так.
Гундяев генерал ФСБ.
Надо установить срок их отъезда на родину..
До начальства)))
ему все-равно, что кацапофашисты разрушают города и убивают мирных людей и солдат.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!