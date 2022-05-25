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Новини Війна
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РПЦ розчарувала православних християн, підтримавши вторгнення Росії в Україну, - Варфоломій

варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розчарувала православних християн через її підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Для усіх церков було неможливо не засудити насильство й війну (РФ проти України. – Ред). російська церква нас розчарувала. Я не хотів, щоб російська церква і патріарх Кирил були цими трагічними винятками. Я не знаю, як він може це виправдовувати в своїй совісті", - сказав Вселенський Патріарх Варфоломій в інтерв’ю грецькому телеканалу TV ERT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він також очікував, що патріарх Кирил витримає цей "вирішальний й історичний момент".

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"Якщо було б потрібно, пожертвувати своїм троном і сказати Путіну: "пане президенте, я не можу з вами погодитися, і я подаю у відставку"", - додав Вселенський Патріарх.

Автор: 

Варфоломій (216) РПЦ (511)


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Топ коментарі
+32
Про що говорити? Гундяєв благословив звагтування немовлят.
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25.05.2022 18:55
+23
РПЦ,це не церква,це підрозділ ФСБ!!)))
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25.05.2022 19:05
+17
РПЦ - це секта. Це - не церковна організація; хоча би тому, що в неї нема Томосу.

А наша чинна влада не хоче цього визнавати, Більше того, не виконує закон, відповідно до якого український філіал РПЦ має бути ліквідований по реєстрації громадських організацій, оскільки досі не виконав вимог того же Закону України по приведенню власного статуту у відповідність до реального стану. Тобто, РПЦвУ відмовляється вказати в своєму статуті власну підпорядкованність касапскому РПЦ. - і за таке порушення має бути знятий з реєстрації!
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25.05.2022 19:15
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Про що говорити? Гундяєв благословив звагтування немовлят.
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25.05.2022 18:55 Відповісти
Де в правдовувати? У своїй совісті? 😲 Та у Кіріла совість у тому місці, де волосся росте. І це місце - не голова. Бо у голові вата. Совість. Та кацапи належать до иупикової гілки гомо сапієнс, у якої ця опція атрофована, як хвіст.
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25.05.2022 19:00 Відповісти
Розчарувала??? Та ні, зраджувала роками а зараз просто розстріляла! І ви це не бачили десятиліттями? А с приводу совісті у кирила, то це без коментарів
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25.05.2022 19:03 Відповісти
Bи це не бачили десятиліттями? Чи:

ви це НЕ бачили ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!
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25.05.2022 20:00 Відповісти
РПЦ,це не церква,це підрозділ ФСБ!!)))
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25.05.2022 19:05 Відповісти
Одне має відбутися однозначно і як найшвидше- УПЦ МП нах... з України,за порєбрік!!!)))
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25.05.2022 19:09 Відповісти
Вселенський патріарх висловив свою чітку позицію! Поважаю і дякую!
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25.05.2022 19:10 Відповісти
РПЦ - це секта. Це - не церковна організація; хоча би тому, що в неї нема Томосу.

А наша чинна влада не хоче цього визнавати, Більше того, не виконує закон, відповідно до якого український філіал РПЦ має бути ліквідований по реєстрації громадських організацій, оскільки досі не виконав вимог того же Закону України по приведенню власного статуту у відповідність до реального стану. Тобто, РПЦвУ відмовляється вказати в своєму статуті власну підпорядкованність касапскому РПЦ. - і за таке порушення має бути знятий з реєстрації!
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25.05.2022 19:15 Відповісти
наявність томосу не робить церкву Церквою, це лише канонічний документ
у Київського Патріархату майже три десятиліття не було томосу, але це була Церква
Українська Православна Церква жила якось без томосу і була фактично незалежною з 862 по 1688 роки
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25.05.2022 20:39 Відповісти
РПЦ скоро гаплик. Там іслам перемагає...
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25.05.2022 19:15 Відповісти
Там іслам.
А у нас РПЦ під псевдо УПЦ МП почувається дуже комфортно.
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25.05.2022 19:50 Відповісти
надіюсь тимчасово. Після того, що вони сотворили, недовго їм осталось.
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25.05.2022 20:07 Відповісти
Гнать ФСБ ков из Украины давно пора
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25.05.2022 19:17 Відповісти
Тільки - фсбістаф! Це послідовники гнилої паршивої ґєбні!

Нащо гр-ки парашної дотрим-сь? Багато честі! 😠
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25.05.2022 20:15 Відповісти
В 1943 году РПЦ МП была организована указом Сралина. В священники набирали бывших в ковычках силовиков, а на руководящие преимущественно не традиционной ориентации...(из указа).

Все и до сих пор так.
Гундяев генерал ФСБ.

Надо установить срок их отъезда на родину..
До начальства)))
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25.05.2022 19:22 Відповісти
На три буквьі пускай вАлят!
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25.05.2022 20:27 Відповісти
Видно думает, что совесть в карман не положить, а отказаться от красивой жизни, от больших денег, охраны, яхты, квартир и дворцов не хватило сил. Вот и вся его вера.
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25.05.2022 19:36 Відповісти
Чтобьі думать надо иметь чем, как запихнули в башку-карман - так и считает!
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25.05.2022 20:35 Відповісти
А Ванья Баканов вважає що " нє всьо так адназначна!" І ходить, падло, в рюсську церкву! І тому вся опзжопна шобла спокійнісенько собі почувається у ВР навіть під час війни! , А фсбешна мерзота сидить у Києво - Печерській Лаврі !
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25.05.2022 19:46 Відповісти
Мало того, гундяєвщина скоріше нове втілення лукавого. Бо прикриваючись образами і словами про Господа вони творять найжахливіші речі, які не може нормальна людина навіть уявити.
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25.05.2022 20:18 Відповісти
Зэлик продолжает крышевать гундяйскую агентуру.
ему все-равно, что кацапофашисты разрушают города и убивают мирных людей и солдат.
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25.05.2022 21:36 Відповісти
РПЦ, взагалі не існує і ніколи не існувала, треба називати "РБЦ" - расиська бусурманська церква, вірніше "РСС" - расиська сатанінська секта! Більше 500 років війн, вбмвств, хіба православна, хіба церква??? Антихрист *****, зараз править цією сектою!
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25.05.2022 21:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.05.2022 22:07 Відповісти
 
 