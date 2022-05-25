РПЦ розчарувала православних християн, підтримавши вторгнення Росії в Україну, - Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розчарувала православних християн через її підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Для усіх церков було неможливо не засудити насильство й війну (РФ проти України. – Ред). російська церква нас розчарувала. Я не хотів, щоб російська церква і патріарх Кирил були цими трагічними винятками. Я не знаю, як він може це виправдовувати в своїй совісті", - сказав Вселенський Патріарх Варфоломій в інтерв’ю грецькому телеканалу TV ERT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він також очікував, що патріарх Кирил витримає цей "вирішальний й історичний момент".

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"Якщо було б потрібно, пожертвувати своїм троном і сказати Путіну: "пане президенте, я не можу з вами погодитися, і я подаю у відставку"", - додав Вселенський Патріарх.