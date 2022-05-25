РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину, - Варфоломей
Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь разочаровала православных христиан из-за ее поддержки русского полномасштабного вторжения в Украину.
"Для всех церквей было невозможно не осудить насилие и войну (РФ против Украины. – Ред). Российская церковь нас разочаровала. Я не хотел, чтобы российская церковь и патриарх Кирилл были этими трагическими исключениями. Я не знаю, как он может это оправдывать в своей совести", - сказал Вселенский Патриарх Варфоломей в интервью греческому телеканалу TV ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он также ожидал, что патриарх Кирилл выдержит этот "решающий и исторический момент".
"Если было бы нужно, пожертвовать своим троном и сказать Путину: "Господин президент, я не могу с вами согласиться, и я подаю в отставку", - добавил Вселенский Патриарх.
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ви це НЕ бачили ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!
А наша чинна влада не хоче цього визнавати, Більше того, не виконує закон, відповідно до якого український філіал РПЦ має бути ліквідований по реєстрації громадських організацій, оскільки досі не виконав вимог того же Закону України по приведенню власного статуту у відповідність до реального стану. Тобто, РПЦвУ відмовляється вказати в своєму статуті власну підпорядкованність касапскому РПЦ. - і за таке порушення має бути знятий з реєстрації!
у Київського Патріархату майже три десятиліття не було томосу, але це була Церква
Українська Православна Церква жила якось без томосу і була фактично незалежною з 862 по 1688 роки
А у нас РПЦ під псевдо УПЦ МП почувається дуже комфортно.
Нащо гр-ки парашної дотрим-сь? Багато честі! 😠
Все и до сих пор так.
Гундяев генерал ФСБ.
Надо установить срок их отъезда на родину..
До начальства)))
ему все-равно, что кацапофашисты разрушают города и убивают мирных людей и солдат.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!