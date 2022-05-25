РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину, - Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь разочаровала православных христиан из-за ее поддержки русского полномасштабного вторжения в Украину.

"Для всех церквей было невозможно не осудить насилие и войну (РФ против Украины. – Ред). Российская церковь нас разочаровала. Я не хотел, чтобы российская церковь и патриарх Кирилл были этими трагическими исключениями. Я не знаю, как он может это оправдывать в своей совести", - сказал Вселенский Патриарх Варфоломей в интервью греческому телеканалу TV ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также ожидал, что патриарх Кирилл выдержит этот "решающий и исторический момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Польшу, чтобы передать благословение украинским беженцам

"Если было бы нужно, пожертвовать своим троном и сказать Путину: "Господин президент, я не могу с вами согласиться, и я подаю в отставку", - добавил Вселенский Патриарх.