На 25 травня окуповано 95% території Луганської області, - Гайдай

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив інформауію, що станом на 25 травня 95% території Луганської області знаходиться під окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гайдай зазначив: "Сситуація на Донбасі - надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються ВЗАГАЛІ

Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але … Сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено

Сєверодонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть

Газу немає, через це в Лисичанську не зможе працювати пекарня хліб. Подбали; Хліб всеодно буде"