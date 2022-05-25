УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10120 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 841 38

На 25 травня окуповано 95% території Луганської області, - Гайдай

гайдай,сергій

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив інформауію, що станом на 25 травня 95% території Луганської області знаходиться під окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Гайдай зазначив: "Сситуація на Донбасі - надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються ВЗАГАЛІ

Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але … Сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено

Сєверодонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть

Газу немає, через це в Лисичанську не зможе працювати пекарня хліб. Подбали; Хліб всеодно буде"

Автор: 

окупація (6680) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема.
показати весь коментар
25.05.2022 20:35
+32
Все идёт по Зеплану
показати весь коментар
25.05.2022 20:35
+29
показати весь коментар
25.05.2022 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все идёт по Зеплану
показати весь коментар
25.05.2022 20:35 Відповісти
по плану підписаному в Омані з Патрушовим в 2020 році
показати весь коментар
25.05.2022 20:42 Відповісти
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
показати весь коментар
25.05.2022 22:06 Відповісти
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема.
показати весь коментар
25.05.2022 20:35 Відповісти
Тепер ні доріг, ні ....
показати весь коментар
25.05.2022 20:56 Відповісти
...ні деяких міст, містечок та сіл, до яких вони вели...
показати весь коментар
25.05.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 20:38 Відповісти
Що там далі за планом?
показати весь коментар
25.05.2022 20:38 Відповісти
Вероятнее всего Одесса.
показати весь коментар
25.05.2022 20:41 Відповісти
в мечтах кремлеботов,а так они будут по времени что трою брать,3 месяца об никол.область епуться,какая одесса,или мегавоены преднестровские мамалыжники захватываь будут?
показати весь коментар
25.05.2022 20:44 Відповісти
А далі ми не відступаємо,а розвертаємось до москалів дупою.В дупі у нас шило та газ.Може буде якесь чудо.Чудо тут не іронічно,а заплановане.Зрештою,а чого переживати,якщо по заяві голови видно,що народ не хоче евакуюватися.Чому?Або вірять в асвабаждєніє ,або вірять в ЗСУ.В другому дуже сумніваюся,але можу помилятися.
показати весь коментар
25.05.2022 20:44 Відповісти
Гайдай на 5% глава Луганской ова.
показати весь коментар
25.05.2022 20:41 Відповісти
При Пороху якось з набагато гіршою армією Донбас відвойовували, а тут прийшов великий янелох та в швидкому темпі здає всі здобутки(
показати весь коментар
25.05.2022 20:41 Відповісти
ПросранИ?
У вас була зброя і багатотисячна армія, щоб їх захистити, чи ви вже тоді здриснули в Словенію, якщо не помиляюсь?

Ну і, остаточно "розставимо крипки", щоб було зрозуміло хто ви є ...
Порошенко став Президентом в 7 червня 2014 року.
Коли були захоплені Донецьк і Луганськ
показати весь коментар
25.05.2022 20:55 Відповісти
Это было до выборов Пороха.
показати весь коментар
25.05.2022 20:58 Відповісти
Так і без зброї, одягу, їжі. Без масової підтримки Заходу, А, таки, відвоювали.
показати весь коментар
25.05.2022 20:58 Відповісти
А в Бахмуте,хер-а не хлеб.Хлеба нет во всем городу,потому что газ отключили и хлебозавод встал.А власти в этом городе,да и в области судя по всему-нет совсем,поэтому-подвоз хлеба не обеспечили людям и это,в городе,который не на линии фронта,а на удалении,с открытыми дорогами,свободным проездом..Не верите??? Почитайте в чат группах городов. А кто то еще говорил и притензии предъвлял- почему на Донбассе нет теробороны и на Луганщине не было.Да здесь блд хлеб не могут подвезти,не то чтобы людей организовать.Бестолочи!
показати весь коментар
25.05.2022 20:43 Відповісти
На 25 травня окуповано 95% території Луганської області, - Гайдай
-------------------
Ніби з радістю повідомляє, цей уйоб@к
Коли повністю здасть область пуйлу, то приїде в Київ і з помпой докладе Зелі, що 100% Луганської області здано пуйлу, як і домовлялись
показати весь коментар
25.05.2022 20:43 Відповісти
... ще й отримає преміальні та доплату на оздоровлєніє. Як вже достали ті зелені кєровніки.
показати весь коментар
25.05.2022 20:48 Відповісти
Мені теж здалося що він радіє цьому Все крадівництво в регіони можна списати
показати весь коментар
25.05.2022 21:20 Відповісти
Якщо тільки 95% то це ще поки перемога. Ну, Зеперемога, як точніше.
показати весь коментар
25.05.2022 20:44 Відповісти
ага і тут зебіл винен а не ***** який напав?яка різниця у нас нема іншого виходу звільняти 95 чи 60% все одно прийдесться звільняти всі 100% вже казали що вони можуть завхватить тимчасово але коли важка зброя прибуде будем контратакувать
показати весь коментар
25.05.2022 20:51 Відповісти
Де там зараз ті довпойоби які кричали, не потрібно панікувати, у нас все під контролем...ще тиждень/два і кацапські виродки відріжуть значну частину території, а можливо візьмуть наші війська в оточення.
показати весь коментар
25.05.2022 20:46 Відповісти
Сейчас мы в тяжелом положении и это положение будет усугубляться", - Арестович

В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможно оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми.

Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе (срач)
показати весь коментар
25.05.2022 20:56 Відповісти
Сколько окупировано украинской территории?
показати весь коментар
25.05.2022 20:56 Відповісти
Интересно? Ну,если учесть что мы воюем с огромным монстром-то относительно не много,естественно будем их гнать и уничтожать,в своё время.
показати весь коментар
25.05.2022 21:00 Відповісти
21%
126 000 кв.км
показати весь коментар
25.05.2022 21:05 Відповісти
21%...😥😠
показати весь коментар
25.05.2022 21:17 Відповісти
Это не оккупирована . Это маневренная оборона.
показати весь коментар
25.05.2022 21:00 Відповісти
 
 