На 25 травня окуповано 95% території Луганської області, - Гайдай
Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив інформауію, що станом на 25 травня 95% території Луганської області знаходиться під окупацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Гайдай зазначив: "Сситуація на Донбасі - надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються ВЗАГАЛІ
Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але … Сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено
Сєверодонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть
Газу немає, через це в Лисичанську не зможе працювати пекарня хліб. Подбали; Хліб всеодно буде"
Будь ласка, зачекайте...
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В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
У вас була зброя і багатотисячна армія, щоб їх захистити, чи ви вже тоді здриснули в Словенію, якщо не помиляюсь?
Ну і, остаточно "розставимо крипки", щоб було зрозуміло хто ви є ...
Порошенко став Президентом в 7 червня 2014 року.
Коли були захоплені Донецьк і Луганськ
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Ніби з радістю повідомляє, цей уйоб@к
Коли повністю здасть область пуйлу, то приїде в Київ і з помпой докладе Зелі, що 100% Луганської області здано пуйлу, як і домовлялись
В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможно оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми.
Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе (срач)
126 000 кв.км