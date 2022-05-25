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На 25 мая оккупировано 95% территории Луганской области, - Гайдай

гайдай,сергій

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал информацию, что по состоянию на 25 мая 95% территории Луганской области находится под оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще.

Трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены

Северодонецк не оцеплен, в городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.

Газа нет, поэтому в Лисичанске не сможет работать хлебопекарня. Позаботились - хлеб все равно будет".

Автор: 

оккупация (10130) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+48
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема.
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25.05.2022 20:35
+32
Все идёт по Зеплану
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25.05.2022 20:35
+29
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25.05.2022 20:38
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Все идёт по Зеплану
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25.05.2022 20:35 Ответить
по плану підписаному в Омані з Патрушовим в 2020 році
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25.05.2022 20:42 Ответить
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
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25.05.2022 22:06 Ответить
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема.
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25.05.2022 20:35 Ответить
Тепер ні доріг, ні ....
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25.05.2022 20:56 Ответить
...ні деяких міст, містечок та сіл, до яких вони вели...
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25.05.2022 21:57 Ответить
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25.05.2022 20:38 Ответить
Що там далі за планом?
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25.05.2022 20:38 Ответить
Вероятнее всего Одесса.
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25.05.2022 20:41 Ответить
в мечтах кремлеботов,а так они будут по времени что трою брать,3 месяца об никол.область епуться,какая одесса,или мегавоены преднестровские мамалыжники захватываь будут?
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25.05.2022 20:44 Ответить
А далі ми не відступаємо,а розвертаємось до москалів дупою.В дупі у нас шило та газ.Може буде якесь чудо.Чудо тут не іронічно,а заплановане.Зрештою,а чого переживати,якщо по заяві голови видно,що народ не хоче евакуюватися.Чому?Або вірять в асвабаждєніє ,або вірять в ЗСУ.В другому дуже сумніваюся,але можу помилятися.
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25.05.2022 20:44 Ответить
Гайдай на 5% глава Луганской ова.
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25.05.2022 20:41 Ответить
При Пороху якось з набагато гіршою армією Донбас відвойовували, а тут прийшов великий янелох та в швидкому темпі здає всі здобутки(
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25.05.2022 20:41 Ответить
ПросранИ?
У вас була зброя і багатотисячна армія, щоб їх захистити, чи ви вже тоді здриснули в Словенію, якщо не помиляюсь?

Ну і, остаточно "розставимо крипки", щоб було зрозуміло хто ви є ...
Порошенко став Президентом в 7 червня 2014 року.
Коли були захоплені Донецьк і Луганськ
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25.05.2022 20:55 Ответить
Это было до выборов Пороха.
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25.05.2022 20:58 Ответить
Так і без зброї, одягу, їжі. Без масової підтримки Заходу, А, таки, відвоювали.
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25.05.2022 20:58 Ответить
А в Бахмуте,хер-а не хлеб.Хлеба нет во всем городу,потому что газ отключили и хлебозавод встал.А власти в этом городе,да и в области судя по всему-нет совсем,поэтому-подвоз хлеба не обеспечили людям и это,в городе,который не на линии фронта,а на удалении,с открытыми дорогами,свободным проездом..Не верите??? Почитайте в чат группах городов. А кто то еще говорил и притензии предъвлял- почему на Донбассе нет теробороны и на Луганщине не было.Да здесь блд хлеб не могут подвезти,не то чтобы людей организовать.Бестолочи!
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25.05.2022 20:43 Ответить
На 25 травня окуповано 95% території Луганської області, - Гайдай
-------------------
Ніби з радістю повідомляє, цей уйоб@к
Коли повністю здасть область пуйлу, то приїде в Київ і з помпой докладе Зелі, що 100% Луганської області здано пуйлу, як і домовлялись
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25.05.2022 20:43 Ответить
... ще й отримає преміальні та доплату на оздоровлєніє. Як вже достали ті зелені кєровніки.
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25.05.2022 20:48 Ответить
Мені теж здалося що він радіє цьому Все крадівництво в регіони можна списати
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25.05.2022 21:20 Ответить
Якщо тільки 95% то це ще поки перемога. Ну, Зеперемога, як точніше.
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25.05.2022 20:44 Ответить
ага і тут зебіл винен а не ***** який напав?яка різниця у нас нема іншого виходу звільняти 95 чи 60% все одно прийдесться звільняти всі 100% вже казали що вони можуть завхватить тимчасово але коли важка зброя прибуде будем контратакувать
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25.05.2022 20:51 Ответить
Де там зараз ті довпойоби які кричали, не потрібно панікувати, у нас все під контролем...ще тиждень/два і кацапські виродки відріжуть значну частину території, а можливо візьмуть наші війська в оточення.
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25.05.2022 20:46 Ответить
Сейчас мы в тяжелом положении и это положение будет усугубляться", - Арестович

В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможно оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми.

Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе (срач)
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25.05.2022 20:56 Ответить
Сколько окупировано украинской территории?
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25.05.2022 20:56 Ответить
Интересно? Ну,если учесть что мы воюем с огромным монстром-то относительно не много,естественно будем их гнать и уничтожать,в своё время.
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25.05.2022 21:00 Ответить
21%
126 000 кв.км
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25.05.2022 21:05 Ответить
21%...😥😠
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25.05.2022 21:17 Ответить
Это не оккупирована . Это маневренная оборона.
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25.05.2022 21:00 Ответить
 
 