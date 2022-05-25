На 25 мая оккупировано 95% территории Луганской области, - Гайдай
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал информацию, что по состоянию на 25 мая 95% территории Луганской области находится под оккупацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Гайдай отметил: "Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще.
Трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены
Северодонецк не оцеплен, в городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.
Газа нет, поэтому в Лисичанске не сможет работать хлебопекарня. Позаботились - хлеб все равно будет".
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В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
У вас була зброя і багатотисячна армія, щоб їх захистити, чи ви вже тоді здриснули в Словенію, якщо не помиляюсь?
Ну і, остаточно "розставимо крипки", щоб було зрозуміло хто ви є ...
Порошенко став Президентом в 7 червня 2014 року.
Коли були захоплені Донецьк і Луганськ
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Ніби з радістю повідомляє, цей уйоб@к
Коли повністю здасть область пуйлу, то приїде в Київ і з помпой докладе Зелі, що 100% Луганської області здано пуйлу, як і домовлялись
В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможно оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми.
Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе (срач)
126 000 кв.км