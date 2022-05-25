На 25 мая оккупировано 95% территории Луганской области, - Гайдай

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал информацию, что по состоянию на 25 мая 95% территории Луганской области находится под оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще.

Трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены

Северодонецк не оцеплен, в городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.

Газа нет, поэтому в Лисичанске не сможет работать хлебопекарня. Позаботились - хлеб все равно будет".