Генсек ООН Гутерріш визнав, що загроза ядерної війни в Україні зросла
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це у своїй доповіді заявив генсек Гутерріш перед Радою безпеки ООН
"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації. Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.
Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", - зазначив він.
Гутерріш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.
За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.
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Кто двадцать лет закрывал глаза на все преступления путлера и его палачей убийц - бомбежки Грозного , Грузии, теракты , "новички " и полоний в Британии , захват чужих территорий ……
Ну скажите , что
во всем виноваты только ***** и Рашисты‼️
Та хоч спромоглася вигнати агресорів: німеччину, італію і срср.
При тому, що можливості Лігі Націй, були куда менші ніж ООН.
Це організація з бюджетом невеликої країни, та власною армією...
А хто напав на Україну? Марсіанє?
****! Наху..я нам те ООН. Треба з неї виходити, якщо Пєдосек ООН навіть не може виговорити слово "Росія"...
тільки поки 2 вершники апокаліпсису маємо... чума і війна,
а от голод і смерть (хай буде *****)))) ще в дорозі...
Wtf, 3 тисячоліття...., сюр(((
Бо структури, що можуть оцінити рівень ядерної загрози, дуже рідко дають коментарі в пресі.
Я сумніваюсь, що завтра, хтось з Пентагону, ЦРУ, або МІ-5, скаже що гутераш просто дурень...
Тому він може нести все що завгодно.
Виборці не розуміють, ЩО вони обирають, доки не припече.
рабсеяне, вырастившие нового кровавого тирана, вы терпилы, не было бы у вас авторитарного режима, дружили бы вы со всем Миром и не было войны.