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Генсек ООН Гутерріш визнав, що загроза ядерної війни в Україні зросла

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це у своїй доповіді заявив генсек Гутерріш перед Радою безпеки ООН

"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації. Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.

Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малоймовірно, що Путін використає ядерну зброю. Це не дасть йому жодних переваг, - генерал США у відставці Ходжес

Гутерріш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.

За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.

Також читайте: 70 країн ризикують оголосити дефолт через наслідки війни в Україні, - ООН

Автор: 

ООН (3342) ядерна зброя (1149) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+39
Пішов у сраку ************!
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25.05.2022 22:21
+29
Ага. Якщо усі будуть слідувати міжнародному праву, то конфліктів не буде. Америку відкрив... звичайно тоді не буде війн, а як же інакше? А якщо хтось не слідує цьому праву, то що далі? От, *****, забив *** на то право і ******* усе навколо. Що тоді, *****??? Старий тупий уйобок, ні на що не здатний, як і вся організація, яка встала раком через позицію однієї країни-довбойоба. ******* цирк...
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25.05.2022 22:27
+26
Пішов нахій
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25.05.2022 22:21
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Пішов у сраку ************!
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25.05.2022 22:21 Відповісти
НАЗЫВАЙ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ ,прихвостень рашистов ,
Кто двадцать лет закрывал глаза на все преступления путлера и его палачей убийц - бомбежки Грозного , Грузии, теракты , "новички " и полоний в Британии , захват чужих территорий ……

Ну скажите , что

во всем виноваты только ***** и Рашисты‼️
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25.05.2022 23:34 Відповісти
такое ощущение, что сабж прилетел с другой планеты и несет дичЪ
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25.05.2022 22:21 Відповісти
Ага. Якщо усі будуть слідувати міжнародному праву, то конфліктів не буде. Америку відкрив... звичайно тоді не буде війн, а як же інакше? А якщо хтось не слідує цьому праву, то що далі? От, *****, забив *** на то право і ******* усе навколо. Що тоді, *****??? Старий тупий уйобок, ні на що не здатний, як і вся організація, яка встала раком через позицію однієї країни-довбойоба. ******* цирк...
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25.05.2022 22:27 Відповісти
Такое ощущение, что смотришь "Бриллиантовую руку". То ли "Федя! Дичь!", то ли "будете у нас на Колыме..."
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25.05.2022 22:50 Відповісти
Пішов нахій
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25.05.2022 22:21 Відповісти
Краще б того...
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25.05.2022 22:36 Відповісти
вместе с зе-ермаком было бы вообще идеально для Украины
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26.05.2022 00:20 Відповісти
ООН для того и создана- выражать беспокойство. Думается ее ждет судьба другой аморфной организации- Лиги Наций.
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25.05.2022 22:22 Відповісти
Вона вже деградувала, що не порівняти навіть з Лігою націй!
Та хоч спромоглася вигнати агресорів: німеччину, італію і срср.
При тому, що можливості Лігі Націй, були куда менші ніж ООН.
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25.05.2022 22:26 Відповісти
ліга націй вишвирнула срср після нападу на Фінляндію
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25.05.2022 22:46 Відповісти
Да,вышвырнула СССР и Германию, это остановило их от завоеваний? Именно.
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25.05.2022 23:17 Відповісти
Так ,что ,пусть продолжают себя карманы набивать и ртом п#здеть , как они ОЗАБОЧЕНЫ ⁉️
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25.05.2022 23:36 Відповісти
о что оон когда-то, кого-то, где-то побеждала в войне ? нет так зачем бред писать..
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26.05.2022 00:22 Відповісти
Довбойоб звичайний. Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення - давати ***** тому, хто хоче цьому населенню зашкодити. А "слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини" - це взагалі до кого звернення? Кацапи просто насрали на усе це, шо будеш робити? Яке мирне рішення шукати?
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25.05.2022 22:23 Відповісти
ООН поговорили, побалакали сіли й заплакали.... за що вони получають зарплату?
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25.05.2022 22:23 Відповісти
Зарплата, це дуже скромно сказано.
Це організація з бюджетом невеликої країни, та власною армією...
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25.05.2022 22:30 Відповісти
Пойду поиграю в Стелларис, где ООН захватило землю в 21 веке чтобы остановить войны. Ахаха.
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25.05.2022 22:23 Відповісти
В Украину он больше не ездок или не ездец, тьфу ты - все какие то неприличные слова вспоминаются, когда этот португалец начинает проповедничать.
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25.05.2022 22:24 Відповісти
та європа тільки ноє аби нічого не робити і здатися
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25.05.2022 22:24 Відповісти
Прикольний спіч видав цей старий пєдік - жодного слова про Парашу, війна в Україні!
А хто напав на Україну? Марсіанє?
****! Наху..я нам те ООН. Треба з неї виходити, якщо Пєдосек ООН навіть не може виговорити слово "Росія"...
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25.05.2022 22:25 Відповісти
Бесполезное блеяние.
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25.05.2022 22:25 Відповісти
Ничтожество...
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25.05.2022 22:25 Відповісти
Та,насрати,вже, на твою ядерну війну... Й,на тебе підар
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25.05.2022 22:26 Відповісти
Протиратель штанов
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25.05.2022 22:27 Відповісти
О, я-я, даст ист фантастиш!
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25.05.2022 22:29 Відповісти
На українців він чхати хотів.... головне прокормити папуасів українським зерном....
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25.05.2022 22:31 Відповісти
"Папуаси" теж можуть допомогти дати раші по харі, шановний: https://www.slovoidilo.ua/2017/05/09/novyna/biznes/senehali-vyyavyly-velyke-rodovyshhe-hazu Британська нафтогазова компанія BP разом зі своїм венчурним партнером американською компанією Kosmos Energy виявили велике газове родовище у Сенегалі.
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25.05.2022 22:43 Відповісти
А потім з'явиться Сенегальська Народна Республіка, етнічна сестра росії.
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25.05.2022 22:55 Відповісти
Ага, Афроросія...

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26.05.2022 14:57 Відповісти
Чомусь на думку сплило - а саме ж з Африки пішов рід людина розумна. Ой, щось таки здається, що кацапи недалечко пішли...
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26.05.2022 15:19 Відповісти
Склоняют к капитуляции
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25.05.2022 22:34 Відповісти
а загроза всесвітнього голоду вже минула?
тільки поки 2 вершники апокаліпсису маємо... чума і війна,
а от голод і смерть (хай буде *****)))) ще в дорозі...
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25.05.2022 22:34 Відповісти
ООН сором'язливо спостерігає як іншопланетяни намагаються безкарно знищити цілу націю в центрі Європи та при цьому перевіряє результати і надає цінні поради.
Wtf, 3 тисячоліття...., сюр(((
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Дебіл кончений другого не дано. А що ви зробили щоб цьому запобігти до цього зараз кроми ******** ти -ба який в Україні чого ти **** забув що винувата в цьому росія чи в тебе память одбило так в неї є ядерна зброя так що тепер робить все що йому збреде в дурну больну стару голову з такими дибільними думками і керівниками миру у світі небуде ніколи я-б вам радив аби чого не сталось ********* на відпочинок на ваше місце прийде молодий в якого можливо з мозгами все в порядку, тому що путя завтра заявить що захоче щоб генсек оон бігав голий тому що в другому випадку є велека загроза застосувати ядерну зброю.....
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25.05.2022 22:43 Відповісти
пішов ти н..й гутеріш
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25.05.2022 22:43 Відповісти
Якби така структура як ООН керувала всею Землею, то нам вже давно був би піздець...
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25.05.2022 22:44 Відповісти
Замінить ООН на "росія". І чим це буде відрізнятися?
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25.05.2022 22:57 Відповісти
шут придворный бояришника дернул
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25.05.2022 22:44 Відповісти
Такое впечатление, что во все эти организации типа ООН ОБСЕ и т д отправляли одних придурков
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25.05.2022 22:45 Відповісти
Не одних. А очень многих.
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25.05.2022 22:59 Відповісти
Вирвали з контекста частину спічу чергової "літургії" чергового "озабоченого" і вліпили в заголовок. "Менеджери Новин"
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25.05.2022 22:45 Відповісти
От цікаво, як можна визначить, що загроза зростає чи зменшується. Чим це ви пане Гутерріш вимірювали? Нема-нема-нема, бац є, зросла! Висновок: треба дати путлеру можливість зберегти його свиняче ліццо? Сісти за стіл перемовин залишивши завойовані території кацапам та зняти швидше з них санкції? Вашу хітрожо...сть видно неозброєним оком. ООН це атавізм Європи, який існує за кацапськи гроші. Після нашої перемоги ця "контора", сподіваюся буде перетрансформована
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25.05.2022 22:48 Відповісти
Дуже просто: принцип називається "ляпай все що завгодно, все одно ніхто не перевірить".
Бо структури, що можуть оцінити рівень ядерної загрози, дуже рідко дають коментарі в пресі.
Я сумніваюсь, що завтра, хтось з Пентагону, ЦРУ, або МІ-5, скаже що гутераш просто дурень...
Тому він може нести все що завгодно.
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25.05.2022 22:53 Відповісти
Гутерреш - величайший долбойоб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2022 22:50 Відповісти
Але не найвеличніший.
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25.05.2022 23:23 Відповісти
Напрямок гутерешу за руzzким кораблем !
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25.05.2022 22:50 Відповісти
Насцсяти йому на голову. Все!.
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25.05.2022 22:53 Відповісти
Як можна головою ООН вибирати такого дибіла? Зразу імідж ООН різко падає.
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25.05.2022 23:00 Відповісти
А як можна було головою України обирати такого дебіла?

Виборці не розуміють, ЩО вони обирають, доки не припече.
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25.05.2022 23:05 Відповісти
Чи то мені наснилося, чи то маячня перед очима, але чомусь здається, що або обличчя Гутерриша витягнути, або Лаврова зплющити (по вертикалі), то вони будуть схожі як два брати по брехні.
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25.05.2022 23:03 Відповісти
А чтобы угроза не возрастала, все демократии должны не иметь дела с авторитарными режимами и защищать демократию. Не будет денег на войну, не будет войны. А теперь нам насрать на ядерное оружие маньяка ***********, он и без него полстраны разрушил и выбора нам не оставил. Применит ********* ядерное оружие и сотни тысяч мужчин, чьи семьи погибнут, устроят настоящее Возмездие на *********е, взорвут там ядерную электростанцию.
рабсеяне, вырастившие нового кровавого тирана, вы терпилы, не было бы у вас авторитарного режима, дружили бы вы со всем Миром и не было войны.
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25.05.2022 23:07 Відповісти
Корисний ідіот Путіна.
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25.05.2022 23:19 Відповісти
Єдиний працюючий варіант як припинити війни - миттєво давати ***** агресору усім світом.
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25.05.2022 23:59 Відповісти
тьфу, плебей немощный
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26.05.2022 00:00 Відповісти
Гутеріш курва ти кремлівська, содоміт прокацапський...
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26.05.2022 00:08 Відповісти
Vafel kacapskij
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26.05.2022 00:45 Відповісти
заблеяло чмо!!!!
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26.05.2022 03:54 Відповісти
А чо он решил что ***** будет бить по Украине ядерным оружие? Лучше по США и Европе 😁😁😁
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26.05.2022 04:18 Відповісти
Головний "міжнародний імпотент" щось заявив...типу, нагадав про якесь там гімнООН...
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26.05.2022 05:43 Відповісти
Tİ CTO,POSOL ROSSİİ V OON ? DEBİL
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26.05.2022 06:56 Відповісти
Чому Лозниця на кожному з засідань в ООН не порушує питання нелегітимного членства підарації в радбезі? Коли вона стала взагалі, членом ООН, згідно яких протоколів, по якому порядку набуття членства?
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26.05.2022 08:27 Відповісти
ООН перестань ныть , лучше помоги чем можешь Украине. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 08:59 Відповісти
 
 