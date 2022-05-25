Генсек ООН Гутерриш признал, что угроза ядерной войны в Украине выросла

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом в своем докладе заявил генсек Гутерреш перед Советом безопасности ООН

"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации.

Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатией, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека", - отметил он.

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Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине будут иметь глобальное измерение, прежде всего для продовольствия. Из-за нарушения привычных линий поставок продовольствия в результате боевых действий цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз, что провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах.

По его словам, это ударит прежде всего по беднейшему населению по всему миру и повлечет за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов из-за общественного напряжения.

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