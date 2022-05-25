Генсек ООН Гутерриш признал, что угроза ядерной войны в Украине выросла
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом в своем докладе заявил генсек Гутерреш перед Советом безопасности ООН
"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации.
Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.
Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатией, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека", - отметил он.
Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине будут иметь глобальное измерение, прежде всего для продовольствия. Из-за нарушения привычных линий поставок продовольствия в результате боевых действий цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз, что провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах.
По его словам, это ударит прежде всего по беднейшему населению по всему миру и повлечет за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов из-за общественного напряжения.
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Кто двадцать лет закрывал глаза на все преступления путлера и его палачей убийц - бомбежки Грозного , Грузии, теракты , "новички " и полоний в Британии , захват чужих территорий ……
Ну скажите , что
во всем виноваты только ***** и Рашисты‼️
Та хоч спромоглася вигнати агресорів: німеччину, італію і срср.
При тому, що можливості Лігі Націй, були куда менші ніж ООН.
Це організація з бюджетом невеликої країни, та власною армією...
А хто напав на Україну? Марсіанє?
****! Наху..я нам те ООН. Треба з неї виходити, якщо Пєдосек ООН навіть не може виговорити слово "Росія"...
тільки поки 2 вершники апокаліпсису маємо... чума і війна,
а от голод і смерть (хай буде *****)))) ще в дорозі...
Wtf, 3 тисячоліття...., сюр(((
Бо структури, що можуть оцінити рівень ядерної загрози, дуже рідко дають коментарі в пресі.
Я сумніваюсь, що завтра, хтось з Пентагону, ЦРУ, або МІ-5, скаже що гутераш просто дурень...
Тому він може нести все що завгодно.
Виборці не розуміють, ЩО вони обирають, доки не припече.
рабсеяне, вырастившие нового кровавого тирана, вы терпилы, не было бы у вас авторитарного режима, дружили бы вы со всем Миром и не было войны.