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Генсек ООН Гутерриш признал, что угроза ядерной войны в Украине выросла

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом в своем докладе заявил генсек Гутерреш перед Советом безопасности ООН

"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации.

Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатией, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маловероятно, что Путин применит ядерное орудие. Это не даст ему никаких преимуществ, – генерал США в отставке Ходжес

Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине будут иметь глобальное измерение, прежде всего для продовольствия. Из-за нарушения привычных линий поставок продовольствия в результате боевых действий цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз, что провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах.

По его словам, это ударит прежде всего по беднейшему населению по всему миру и повлечет за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов из-за общественного напряжения.

Также читайте: 70 стран рискуют объявить дефолт из-за последствий войны в Украине, - ООН

ООН (4163) ядерное оружие (1330) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+39
Пішов у сраку ************!
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25.05.2022 22:21
+29
Ага. Якщо усі будуть слідувати міжнародному праву, то конфліктів не буде. Америку відкрив... звичайно тоді не буде війн, а як же інакше? А якщо хтось не слідує цьому праву, то що далі? От, *****, забив *** на то право і ******* усе навколо. Що тоді, *****??? Старий тупий уйобок, ні на що не здатний, як і вся організація, яка встала раком через позицію однієї країни-довбойоба. ******* цирк...
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25.05.2022 22:27
+26
Пішов нахій
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25.05.2022 22:21
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Пішов у сраку ************!
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25.05.2022 22:21 Ответить
НАЗЫВАЙ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ ,прихвостень рашистов ,
Кто двадцать лет закрывал глаза на все преступления путлера и его палачей убийц - бомбежки Грозного , Грузии, теракты , "новички " и полоний в Британии , захват чужих территорий ……

Ну скажите , что

во всем виноваты только ***** и Рашисты‼️
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25.05.2022 23:34 Ответить
такое ощущение, что сабж прилетел с другой планеты и несет дичЪ
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25.05.2022 22:21 Ответить
Ага. Якщо усі будуть слідувати міжнародному праву, то конфліктів не буде. Америку відкрив... звичайно тоді не буде війн, а як же інакше? А якщо хтось не слідує цьому праву, то що далі? От, *****, забив *** на то право і ******* усе навколо. Що тоді, *****??? Старий тупий уйобок, ні на що не здатний, як і вся організація, яка встала раком через позицію однієї країни-довбойоба. ******* цирк...
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25.05.2022 22:27 Ответить
Такое ощущение, что смотришь "Бриллиантовую руку". То ли "Федя! Дичь!", то ли "будете у нас на Колыме..."
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25.05.2022 22:50 Ответить
Пішов нахій
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25.05.2022 22:21 Ответить
Краще б того...
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25.05.2022 22:36 Ответить
вместе с зе-ермаком было бы вообще идеально для Украины
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26.05.2022 00:20 Ответить
ООН для того и создана- выражать беспокойство. Думается ее ждет судьба другой аморфной организации- Лиги Наций.
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25.05.2022 22:22 Ответить
Вона вже деградувала, що не порівняти навіть з Лігою націй!
Та хоч спромоглася вигнати агресорів: німеччину, італію і срср.
При тому, що можливості Лігі Націй, були куда менші ніж ООН.
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25.05.2022 22:26 Ответить
ліга націй вишвирнула срср після нападу на Фінляндію
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25.05.2022 22:46 Ответить
Да,вышвырнула СССР и Германию, это остановило их от завоеваний? Именно.
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25.05.2022 23:17 Ответить
Так ,что ,пусть продолжают себя карманы набивать и ртом п#здеть , как они ОЗАБОЧЕНЫ ⁉️
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25.05.2022 23:36 Ответить
о что оон когда-то, кого-то, где-то побеждала в войне ? нет так зачем бред писать..
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26.05.2022 00:22 Ответить
Довбойоб звичайний. Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення - давати ***** тому, хто хоче цьому населенню зашкодити. А "слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини" - це взагалі до кого звернення? Кацапи просто насрали на усе це, шо будеш робити? Яке мирне рішення шукати?
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25.05.2022 22:23 Ответить
ООН поговорили, побалакали сіли й заплакали.... за що вони получають зарплату?
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25.05.2022 22:23 Ответить
Зарплата, це дуже скромно сказано.
Це організація з бюджетом невеликої країни, та власною армією...
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25.05.2022 22:30 Ответить
Пойду поиграю в Стелларис, где ООН захватило землю в 21 веке чтобы остановить войны. Ахаха.
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25.05.2022 22:23 Ответить
В Украину он больше не ездок или не ездец, тьфу ты - все какие то неприличные слова вспоминаются, когда этот португалец начинает проповедничать.
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25.05.2022 22:24 Ответить
та європа тільки ноє аби нічого не робити і здатися
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25.05.2022 22:24 Ответить
Прикольний спіч видав цей старий пєдік - жодного слова про Парашу, війна в Україні!
А хто напав на Україну? Марсіанє?
****! Наху..я нам те ООН. Треба з неї виходити, якщо Пєдосек ООН навіть не може виговорити слово "Росія"...
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25.05.2022 22:25 Ответить
Бесполезное блеяние.
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25.05.2022 22:25 Ответить
Ничтожество...
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25.05.2022 22:25 Ответить
Та,насрати,вже, на твою ядерну війну... Й,на тебе підар
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25.05.2022 22:26 Ответить
Протиратель штанов
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25.05.2022 22:27 Ответить
О, я-я, даст ист фантастиш!
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25.05.2022 22:29 Ответить
На українців він чхати хотів.... головне прокормити папуасів українським зерном....
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25.05.2022 22:31 Ответить
"Папуаси" теж можуть допомогти дати раші по харі, шановний: https://www.slovoidilo.ua/2017/05/09/novyna/biznes/senehali-vyyavyly-velyke-rodovyshhe-hazu Британська нафтогазова компанія BP разом зі своїм венчурним партнером американською компанією Kosmos Energy виявили велике газове родовище у Сенегалі.
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25.05.2022 22:43 Ответить
А потім з'явиться Сенегальська Народна Республіка, етнічна сестра росії.
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25.05.2022 22:55 Ответить
Ага, Афроросія...

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26.05.2022 14:57 Ответить
Чомусь на думку сплило - а саме ж з Африки пішов рід людина розумна. Ой, щось таки здається, що кацапи недалечко пішли...
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26.05.2022 15:19 Ответить
Склоняют к капитуляции
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25.05.2022 22:34 Ответить
а загроза всесвітнього голоду вже минула?
тільки поки 2 вершники апокаліпсису маємо... чума і війна,
а от голод і смерть (хай буде *****)))) ще в дорозі...
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25.05.2022 22:34 Ответить
ООН сором'язливо спостерігає як іншопланетяни намагаються безкарно знищити цілу націю в центрі Європи та при цьому перевіряє результати і надає цінні поради.
Wtf, 3 тисячоліття...., сюр(((
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25.05.2022 22:40 Ответить
Дебіл кончений другого не дано. А що ви зробили щоб цьому запобігти до цього зараз кроми ******** ти -ба який в Україні чого ти **** забув що винувата в цьому росія чи в тебе память одбило так в неї є ядерна зброя так що тепер робить все що йому збреде в дурну больну стару голову з такими дибільними думками і керівниками миру у світі небуде ніколи я-б вам радив аби чого не сталось ********* на відпочинок на ваше місце прийде молодий в якого можливо з мозгами все в порядку, тому що путя завтра заявить що захоче щоб генсек оон бігав голий тому що в другому випадку є велека загроза застосувати ядерну зброю.....
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25.05.2022 22:43 Ответить
пішов ти н..й гутеріш
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25.05.2022 22:43 Ответить
Якби така структура як ООН керувала всею Землею, то нам вже давно був би піздець...
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25.05.2022 22:44 Ответить
Замінить ООН на "росія". І чим це буде відрізнятися?
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25.05.2022 22:57 Ответить
шут придворный бояришника дернул
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25.05.2022 22:44 Ответить
Такое впечатление, что во все эти организации типа ООН ОБСЕ и т д отправляли одних придурков
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25.05.2022 22:45 Ответить
Не одних. А очень многих.
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25.05.2022 22:59 Ответить
Вирвали з контекста частину спічу чергової "літургії" чергового "озабоченого" і вліпили в заголовок. "Менеджери Новин"
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25.05.2022 22:45 Ответить
От цікаво, як можна визначить, що загроза зростає чи зменшується. Чим це ви пане Гутерріш вимірювали? Нема-нема-нема, бац є, зросла! Висновок: треба дати путлеру можливість зберегти його свиняче ліццо? Сісти за стіл перемовин залишивши завойовані території кацапам та зняти швидше з них санкції? Вашу хітрожо...сть видно неозброєним оком. ООН це атавізм Європи, який існує за кацапськи гроші. Після нашої перемоги ця "контора", сподіваюся буде перетрансформована
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25.05.2022 22:48 Ответить
Дуже просто: принцип називається "ляпай все що завгодно, все одно ніхто не перевірить".
Бо структури, що можуть оцінити рівень ядерної загрози, дуже рідко дають коментарі в пресі.
Я сумніваюсь, що завтра, хтось з Пентагону, ЦРУ, або МІ-5, скаже що гутераш просто дурень...
Тому він може нести все що завгодно.
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25.05.2022 22:53 Ответить
Гутерреш - величайший долбойоб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2022 22:50 Ответить
Але не найвеличніший.
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25.05.2022 23:23 Ответить
Напрямок гутерешу за руzzким кораблем !
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25.05.2022 22:50 Ответить
Насцсяти йому на голову. Все!.
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25.05.2022 22:53 Ответить
Як можна головою ООН вибирати такого дибіла? Зразу імідж ООН різко падає.
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25.05.2022 23:00 Ответить
А як можна було головою України обирати такого дебіла?

Виборці не розуміють, ЩО вони обирають, доки не припече.
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25.05.2022 23:05 Ответить
Чи то мені наснилося, чи то маячня перед очима, але чомусь здається, що або обличчя Гутерриша витягнути, або Лаврова зплющити (по вертикалі), то вони будуть схожі як два брати по брехні.
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25.05.2022 23:03 Ответить
А чтобы угроза не возрастала, все демократии должны не иметь дела с авторитарными режимами и защищать демократию. Не будет денег на войну, не будет войны. А теперь нам насрать на ядерное оружие маньяка ***********, он и без него полстраны разрушил и выбора нам не оставил. Применит ********* ядерное оружие и сотни тысяч мужчин, чьи семьи погибнут, устроят настоящее Возмездие на *********е, взорвут там ядерную электростанцию.
рабсеяне, вырастившие нового кровавого тирана, вы терпилы, не было бы у вас авторитарного режима, дружили бы вы со всем Миром и не было войны.
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25.05.2022 23:07 Ответить
Корисний ідіот Путіна.
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25.05.2022 23:19 Ответить
Єдиний працюючий варіант як припинити війни - миттєво давати ***** агресору усім світом.
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25.05.2022 23:59 Ответить
тьфу, плебей немощный
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26.05.2022 00:00 Ответить
Гутеріш курва ти кремлівська, содоміт прокацапський...
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26.05.2022 00:08 Ответить
Vafel kacapskij
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26.05.2022 00:45 Ответить
заблеяло чмо!!!!
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26.05.2022 03:54 Ответить
А чо он решил что ***** будет бить по Украине ядерным оружие? Лучше по США и Европе 😁😁😁
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26.05.2022 04:18 Ответить
Головний "міжнародний імпотент" щось заявив...типу, нагадав про якесь там гімнООН...
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26.05.2022 05:43 Ответить
Tİ CTO,POSOL ROSSİİ V OON ? DEBİL
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26.05.2022 06:56 Ответить
Чому Лозниця на кожному з засідань в ООН не порушує питання нелегітимного членства підарації в радбезі? Коли вона стала взагалі, членом ООН, згідно яких протоколів, по якому порядку набуття членства?
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26.05.2022 08:27 Ответить
ООН перестань ныть , лучше помоги чем можешь Украине. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 08:59 Ответить
 
 