70 стран рискуют объявить дефолт из-за последствий войны в Украине, - ООН

В результате агрессии РФ против Украины мир столкнулся с тройным кризисом - продовольственным, топливным и финансовым. Больше всего от этого пострадают бедные страны.

Об этом предупредил руководитель ПРООН Ахим Штайнер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Война провоцирует повышение цен на продукты и топливо по всему миру. США и Европа в ответ на товарный шок поднимают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. А из-за этого дорожают ссуды для развивающихся стран, которые имеют долги со времен пандемии коронавируса.

"Мы изо всех сил пытаемся реагировать в соответствии с масштабами кризиса. У многих развивающихся стран денег в копилке просто не осталось", – сказал Штайнер.

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По его мнению, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Первой из них уже стала Шри-Ланка, не сумевшая расплатиться с долгами на фоне протестов и развала правительства.

"Трехглавая гидра энергоресурсов, продуктов и долгов" приведет к "краху семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", прогнозирует президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.

По оценке вице-председателя S&P Global Дэниела Ергина, нынешний энергетический кризис – наиболее тяжелый со времен нефтяного шока 1970-х годов. В этот раз кризис одновременно охватил все три основных вида ископаемого топлива: нефть, природный газ и уголь.

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Высокие цены на энергоносители подталкивают вверх и цены на продукты, потому что 70% их стоимости – это горючее, заявил Ергин.

"Если вы не экспортер, по вам сильно ударит это сочетание цен на энергоносители и пищевые продукты", - предупредил он.