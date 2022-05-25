70 стран рискуют объявить дефолт из-за последствий войны в Украине, - ООН
В результате агрессии РФ против Украины мир столкнулся с тройным кризисом - продовольственным, топливным и финансовым. Больше всего от этого пострадают бедные страны.
Об этом предупредил руководитель ПРООН Ахим Штайнер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
Война провоцирует повышение цен на продукты и топливо по всему миру. США и Европа в ответ на товарный шок поднимают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. А из-за этого дорожают ссуды для развивающихся стран, которые имеют долги со времен пандемии коронавируса.
"Мы изо всех сил пытаемся реагировать в соответствии с масштабами кризиса. У многих развивающихся стран денег в копилке просто не осталось", – сказал Штайнер.
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По его мнению, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Первой из них уже стала Шри-Ланка, не сумевшая расплатиться с долгами на фоне протестов и развала правительства.
"Трехглавая гидра энергоресурсов, продуктов и долгов" приведет к "краху семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", прогнозирует президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.
По оценке вице-председателя S&P Global Дэниела Ергина, нынешний энергетический кризис – наиболее тяжелый со времен нефтяного шока 1970-х годов. В этот раз кризис одновременно охватил все три основных вида ископаемого топлива: нефть, природный газ и уголь.
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Высокие цены на энергоносители подталкивают вверх и цены на продукты, потому что 70% их стоимости – это горючее, заявил Ергин.
"Если вы не экспортер, по вам сильно ударит это сочетание цен на энергоносители и пищевые продукты", - предупредил он.
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Саме тому потрібно продовжувати купувати нафту і газ в країни - бензоколонки? Чи може все таки всесвітні організації, накшталт ООН, забудуть, що вони імпотенти, і почнуть активно діяти, щоб цього уникнути?
А тепер, гніди, жеріть свою криваву нафту, *** вам а не українського зерна. А будете соплі жувать ще, то дочекаєтесь, що Україна паде, а героїчні українці, якими всі так захоплювалися і які успішно протистоять "2 армії світу", підуть різать ситу європушку... з дитинства мріяв побачить, як горять уютні доміки мільйонерів в швейцарії!
Как визжат хрюсские пропагандоны "Хотите жрать - снимите санкции!". Помогайте Украине побеждать, а не сидите в углу с протянутой рукой.
А що ООН зробило аби попередити, чи хоча б закінчити цю війну? Таким питання в цій нікчемній організації проїдачів бюджетів не задавались?
как раз трое получается
Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968 г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987 г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.
19. Приднестровская война - 1992 г.
20. Таджикистан - 1992-1997 гг.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 гг.
24. Украинская война - 2014 - ...
Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование под ред. Кривошеева Г.Ф. М.: Олма-Пресс, 2001 г.