70 країн ризикують оголосити дефолт через наслідки війни в Україні, - ООН
Внаслідок агресії РФ проти України світ зіткнувся з потрійною кризою - продовольчою, паливною та фінансовою. Найбільше від неї постраждають бідні країни.
Про це попередив керівник ПРООН Ахім Штайнер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Liga.net.
Війна провокує підвищення цін на продукти та пальне у всьому світі. США та Європа у відповідь на товарний шок підіймають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.
"Ми з усіх сил намагаємося реагувати відповідно до масштабів кризи. У багатьох країн, що розвиваються, грошей у скарбничці просто не залишилося", – сказав Штайнер.
На його думку, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Першою з них уже стала Шрі-Ланка, яка не змогла розплатитися з боргами на тлі протестів і розвалу уряду.
"Триголова гідра енергоресурсів, продуктів і боргів" призведе до "краху сімейних доходів і державних послуг в багатьох країнах, що розвиваються", прогнозує президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.
За оцінкою віцеголови S&P Global Деніела Єргіна, нинішня енергетична криза – найгірша з часів нафтового шоку 1970-х років. Цього разу вона одночасно охопила всі три основні види викопного палива: нафту, природний газ і вугілля.
Високі ціни на енергоносії підштовхують вгору й ціни на продукти, тому що 70% їхньої вартості – це пальне, заявив Єргін.
"Якщо ви не експортер, по вас сильно вдарить це поєднання цін на енергоносії та харчові продукти", – попередив він.
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Саме тому потрібно продовжувати купувати нафту і газ в країни - бензоколонки? Чи може все таки всесвітні організації, накшталт ООН, забудуть, що вони імпотенти, і почнуть активно діяти, щоб цього уникнути?
А тепер, гніди, жеріть свою криваву нафту, *** вам а не українського зерна. А будете соплі жувать ще, то дочекаєтесь, що Україна паде, а героїчні українці, якими всі так захоплювалися і які успішно протистоять "2 армії світу", підуть різать ситу європушку... з дитинства мріяв побачить, як горять уютні доміки мільйонерів в швейцарії!
Как визжат хрюсские пропагандоны "Хотите жрать - снимите санкции!". Помогайте Украине побеждать, а не сидите в углу с протянутой рукой.
А що ООН зробило аби попередити, чи хоча б закінчити цю війну? Таким питання в цій нікчемній організації проїдачів бюджетів не задавались?
как раз трое получается
Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968 г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987 г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.
19. Приднестровская война - 1992 г.
20. Таджикистан - 1992-1997 гг.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 гг.
24. Украинская война - 2014 - ...
Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование под ред. Кривошеева Г.Ф. М.: Олма-Пресс, 2001 г.