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Новини
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70 країн ризикують оголосити дефолт через наслідки війни в Україні, - ООН

голод

Внаслідок агресії РФ проти України світ зіткнувся з потрійною кризою - продовольчою, паливною та фінансовою. Найбільше від неї постраждають бідні країни.

Про це попередив керівник ПРООН Ахім Штайнер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Liga.net.

Війна провокує підвищення цін на продукти та пальне у всьому світі. США та Європа у відповідь на товарний шок підіймають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.

"Ми з усіх сил намагаємося реагувати відповідно до масштабів кризи. У багатьох країн, що розвиваються, грошей у скарбничці просто не залишилося", – сказав Штайнер.

Читайте: Мінфін США вирішив позбавити Росію можливості обслуговувати її суверенний борг

На його думку, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Першою з них уже стала Шрі-Ланка, яка не змогла розплатитися з боргами на тлі протестів і розвалу уряду.

"Триголова гідра енергоресурсів, продуктів і боргів" призведе до "краху сімейних доходів і державних послуг в багатьох країнах, що розвиваються", прогнозує президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.

За оцінкою віцеголови S&P Global Деніела Єргіна, нинішня енергетична криза – найгірша з часів нафтового шоку 1970-х років. Цього разу вона одночасно охопила всі три основні види викопного палива: нафту, природний газ і вугілля.

Також читайте: Без експорту українського збіжжя в Африці розпочнеться голод та протести. Нас чекатиме нова хвиля міграції, - Дуда

Високі ціни на енергоносії підштовхують вгору й ціни на продукти, тому що 70% їхньої вартості – це пальне, заявив Єргін.

"Якщо ви не експортер, по вас сильно вдарить це поєднання цін на енергоносії та харчові продукти", – попередив він.

Автор: 

голод (117) дефолт (204) криза (418) ООН (3342)


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Топ коментарі
+25
Це справедливо, що страждати е від кацапської навали не одна Україна, а й весь світ, в тому числі і багаті країни у найближчому майбутньому. Якщо світ дозволив і далі дозволяє пуцинській кацапії творити беззаконня, чхати на правила і здоровий глузд, то справедливо буде, коли світ теж заплатить свою ціну, як це зааз робить Україна. І назагал у світу є вибір - страждати, чи вирішити причину страждань - існування агресивної кацапії.
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25.05.2022 12:55
+22
Если намечаются такие ужасы, так где же эти 70 стран на международной арене? Где их голос и категорические требования к Рашке прекратить агрессию, где осаждённые росспосольства в этих странах, где их искромётные выступления в международных организация, почему они сидят тихо как мыши? Или надеятся избавится от миллионов лишних ртов путём десантирования их в Европу и списать все свои проблемы на войну где-то там?...
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25.05.2022 13:01
+20
70 країн на межі дефолту...
Саме тому потрібно продовжувати купувати нафту і газ в країни - бензоколонки? Чи може все таки всесвітні організації, накшталт ООН, забудуть, що вони імпотенти, і почнуть активно діяти, щоб цього уникнути?
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25.05.2022 12:53
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Вже бачу відповідь на це *****: "Це в усьому Україна винна і США. Якби Україна здалася, а США не постачала зброю - цієї проблеми в світі не було б!"
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25.05.2022 12:51 Відповісти
Вже не вийде. Раша -помийка вже для всього світу.
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25.05.2022 12:52 Відповісти
То чому ж той ВЕСЬ світ не піз дон е разом ту кляту кацапію?
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25.05.2022 12:56 Відповісти
бо у клятої кацапії є х..ло з ядерною бімбою, а воно хворе на всю голову, тому душать потрошку, і на цей раз додушать.
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25.05.2022 13:07 Відповісти
Так уся їхня пропаганда зараз націлена на внутрішній ринок. А там схавають.
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25.05.2022 12:58 Відповісти
Похоже на создание идеального шторма☝❗Если это не инфо пузырь, то многие не переживут его.
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25.05.2022 12:55 Відповісти
Ні, все почалось до війни. Шантаж ЕС був до війни.
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25.05.2022 13:01 Відповісти
х...ло чомусь вирішило, що воно може міняти світовий устрій силою, а не розумом і економікою.
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25.05.2022 13:12 Відповісти
70 країн на межі дефолту...
Саме тому потрібно продовжувати купувати нафту і газ в країни - бензоколонки? Чи може все таки всесвітні організації, накшталт ООН, забудуть, що вони імпотенти, і почнуть активно діяти, щоб цього уникнути?
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25.05.2022 12:53 Відповісти
надеюсь в твоём авто топлива не осталось и жизнь прекрасна. Дороги без машин ещё кому то надо?
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25.05.2022 13:40 Відповісти
Це справедливо, що страждати е від кацапської навали не одна Україна, а й весь світ, в тому числі і багаті країни у найближчому майбутньому. Якщо світ дозволив і далі дозволяє пуцинській кацапії творити беззаконня, чхати на правила і здоровий глузд, то справедливо буде, коли світ теж заплатить свою ціну, як це зааз робить Україна. І назагал у світу є вибір - страждати, чи вирішити причину страждань - існування агресивної кацапії.
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25.05.2022 12:55 Відповісти
якось так, але є одне але, вступити у війну з кацапією не хочуть, бо у них бімба є, якби не ядерна зброя, то кацапію вже давно знищили, я маю на увазі, після нападу на Україну.
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25.05.2022 13:10 Відповісти
Умиротворение недогитлера столько и стоит, а что вы думали? Будете заглядывать в очко *****, скормите ему на растерзание Украину и все будет в порядке? Нет, придется платить за свою жадность, трусость и подлость.
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25.05.2022 13:00 Відповісти
Посевной уже не будет, на захваченных территориях, даже если освободить, население уничтожено, техника разграблена, работать будет некому. Урожая не будет в этом году и последующих... зато лицо сохранили
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25.05.2022 13:03 Відповісти
Как говорится "спасибо франции за это" и германии. И компенсацию всех убытков на них возложить, за поддержку государства террориста.
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25.05.2022 13:10 Відповісти
Пришліть 10 міліонів солдатів з тих самих збанкрутілих ланкійців що б вони шапками закидали кацапів. І це дійсно б допомогло.
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25.05.2022 13:00 Відповісти
Если намечаются такие ужасы, так где же эти 70 стран на международной арене? Где их голос и категорические требования к Рашке прекратить агрессию, где осаждённые росспосольства в этих странах, где их искромётные выступления в международных организация, почему они сидят тихо как мыши? Или надеятся избавится от миллионов лишних ртов путём десантирования их в Европу и списать все свои проблемы на войну где-то там?...
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25.05.2022 13:01 Відповісти
Співчуваю тільки тим країнам які в ООН засудили агресію росії проти України та підтримали відповідну резолюцію!
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25.05.2022 13:04 Відповісти
Якщо все трималося на Україні, то може, суки, треба було не ***** в очко заглядать а швиденько ******* по мацкві, піцєру, владіку, і тд 24.02 тактичними ядерками і закрить це питання за 1 день?
А тепер, гніди, жеріть свою криваву нафту, *** вам а не українського зерна. А будете соплі жувать ще, то дочекаєтесь, що Україна паде, а героїчні українці, якими всі так захоплювалися і які успішно протистоять "2 армії світу", підуть різать ситу європушку... з дитинства мріяв побачить, як горять уютні доміки мільйонерів в швейцарії!
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25.05.2022 13:07 Відповісти
Значит, в интересах этих стран, чтобы война закончилась как можно скорее. А для этого надо помогать Украине всем, чем можете. Вы же не хотите(голодающие страны) опять голодать через 5-10 лет, когда кацапы снова начнут горячую фазу войны? Завалялись пару тонн совковых боеприпасов - на вагон и в Украину. Обладаете какими-нибудь ценными ресурсами, будь это металлы, продукты химпрома, и тд - на вагон и в Украину.
Как визжат хрюсские пропагандоны "Хотите жрать - снимите санкции!". Помогайте Украине побеждать, а не сидите в углу с протянутой рукой.
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25.05.2022 13:07 Відповісти
Єдиний спосіб уникнути дефолту і голоду для цих країн - напасти на парашию і оголосити другий, третій, четвертий, п'ятий... фронт.
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25.05.2022 13:10 Відповісти
Їм легше здати, як хтось вже сказав, Україну.
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25.05.2022 15:25 Відповісти
Ти бач як виходить, Україна прямо світовий гегемон.
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25.05.2022 13:11 Відповісти
Шрі Ланка не засудила вторгення расєї в Україну в голосуванні за резолюцію. Удачі їм з дефолтом
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25.05.2022 13:14 Відповісти
и всем остальным, включая индию, последовать вслед за ней
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25.05.2022 22:37 Відповісти
То виходить "Бамбас" не тільки Україну кормив?

А що ООН зробило аби попередити, чи хоча б закінчити цю війну? Таким питання в цій нікчемній організації проїдачів бюджетів не задавались?
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25.05.2022 13:15 Відповісти
Вони виражать настільки максимальне занепокоєння, що ще трохи і почнуть лопаться як мильні бульбашки (якими по факту ООН і є, не люди - мильні бульбашки).
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25.05.2022 13:23 Відповісти
Буде вам озабоченість, в Африці скоро почнуть один одного їсти, війна, голод, мігранти і все через одну єдину Україну, яку не взяли в НАТО через корупцію, олігархів і мудрий нарід який завжди обирав собі нового «Януковича».
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25.05.2022 13:27 Відповісти
Гідра не триголова - гідра одноголова, і це - расєйська *********. Ії і треда душити всім світом.
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25.05.2022 13:37 Відповісти
а франция и германия типа не при делах
как раз трое получается
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25.05.2022 14:14 Відповісти
Якщо ООН так переймається голодом в Африці, нехай вводить миротворчі війська в Україну, нехай допомагає бити цю наволоч, принаймні допомагає охороняти ті ділянки кордону, які вже звільнені, порти, зерно в портах. Чим швидше закінчиться війна перемогою України, тим швидше закінчиться економічна криза в світі, хіба неясно!
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25.05.2022 13:40 Відповісти
Ось чим закінчуються загравання з агресором, про це потрібно було думати значно раніше.На томість Світові лідери допомагали росії заробляти гроші за які вона створювала армію.
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25.05.2022 13:48 Відповісти
Ну так що, зорлзуміли що зерно важливіше нафти, чи нє?
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25.05.2022 13:48 Відповісти
Звіздюкі ООН навіть не наважуються вказати справжні причини проблем, недопущення яких є їхнім основним завданням. У них,, бачте, "криза в Україні", наслідки якої створюють "ризики" для багатьох "ні в чому не виинних та абсолютно нейтральних миролюбивих країн". Але ж це не Росія є основним винуватцем "кризи", а "війна в Україні"...
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25.05.2022 14:27 Відповісти
Я что-то не пойму. Украина нищая страна, а как на нее напали, заблокировали логистику, сельское хозяйство, то пол мира раком стало. Может после войны хватит быть лохами?
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25.05.2022 14:29 Відповісти
Бо це все відголоски кацапської пропаганди. Ми насправді регіональна потуга - здається це зараз усвідомлюють навіть упороті кацапи.
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25.05.2022 15:06 Відповісти
я призываю перестать быть лохами прямо сейчас!!!
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25.05.2022 22:40 Відповісти
оказывается весь мир зависит от Украины.. и почему мы тогда так бедно живём???
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25.05.2022 15:05 Відповісти
Почуйте всі! Ми не бідні! Ми круті! Ми в центрі всього і вся! Нашу міць бояться всякі Франції Німеччини Туреччини, бо розуміють що конкуренцію програють! А тому перестаємо страждати другосортністю і починаємо знати собі ціну! І починаємо ставити ультиматуми тим, хто по хорошому і чесному не хоче з нами вести справи! 70 країн - або ви надаєте по 10тисяч озброєних ваших громадян і всю наявну у вас техніку для війни проти рашистів, або дохніть з голоду!
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25.05.2022 16:56 Відповісти
Перекладіть те, що Ви написали, на мову окупанта і прочитайте самі. Побачите, що вийде.
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25.05.2022 23:15 Відповісти
******* робиться в світі через війну, а всі бояться якогось старого пердуна в бункері
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25.05.2022 20:41 Відповісти
У світі стільки високоточної зброї і ніхто не може ******* по масквабаду та *****? Люди в усьому світі хочуть жити, а не ставати жертвами божевільного диктатора-людожера.
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25.05.2022 21:01 Відповісти
Та не в ***** ж справа, Іренко. В кацапах. Ось Вам приклад, що було до *****:

Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968 г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987 г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.
19. Приднестровская война - 1992 г.
20. Таджикистан - 1992-1997 гг.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 гг.
24. Украинская война - 2014 - ...

Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование под ред. Кривошеева Г.Ф. М.: Олма-Пресс, 2001 г.
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25.05.2022 23:24 Відповісти
Так, погоджуюсь, але саме з ***** пропоную почати, бо це ніколи не припиниться.
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26.05.2022 00:05 Відповісти
 
 