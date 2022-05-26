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Новини Війна
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На трасі Лисичанськ-Бахмут знищено блокпост разом з окупантами, - Гайдай

музей,техніка

Українські військові знищили блокпост окупантів країни-агресорки Росії у Луганській області.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, російські загарбники намагалися закріпитися на трасі Лисичанськ-Бахмут. Там вони встановили свій блокпост. Втім, їхні наміри сповна не реалізувалися.

"Було осіб 50. Їм навіть вдалося закріпитись на якийсь час, якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже надовго. Блокпост розби, їх відкинули. Трасу зараз російська армія не контролює. Єдине те, що вони її обстрілюють", - розповів очільник регіону.

Також дивіться: На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів (оновлено). ВIДЕО

За словами Гайдая, наразі доїхати з Бахмута до Лисичанська "колосально складно". Втім, ЗСУ знаходять інші варіанти, щоб перевозити гуманітарні вантажі.

Автор: 

блокпост (219) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+35
Всім виконавцям-респект...
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26.05.2022 14:43
+22
Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
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26.05.2022 14:57
+18
Тараканов задавили
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26.05.2022 14:45
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нех.й шастать
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26.05.2022 14:42 Відповісти
То Бутусов вчора був правий, коли писав про блокпости орків на трасі.
А Гайдай вчора піздив, коли спростовував інфу Бутусова!
Гайдай! Альо!!! Коли будемо казати суспільству правду?
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26.05.2022 15:38 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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26.05.2022 14:43 Відповісти
155 прилетів на пост?
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26.05.2022 14:44 Відповісти
Тараканов задавили
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26.05.2022 14:45 Відповісти
Постраждалих немає
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26.05.2022 14:46 Відповісти
Треба відводить, бо це все вже йде на грані фола.
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26.05.2022 14:48 Відповісти
крепкого здоровья покойным Слава Україні
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26.05.2022 14:48 Відповісти
а говорил вчера, что трасса орками не занята, Бутусов дескать врет... а оно вот как... аж блокпост соорудить успели.
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26.05.2022 14:48 Відповісти
Ничего, Арестович очередную блажь придумает для благодарного плебса. С него станется. И как всегда во всем обвинит Запад.
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26.05.2022 14:51 Відповісти
Вчера цитировали то, что Бутусов говорил позавчера. Не знаю, почему это подали на Цензоре с дневной задержкой.
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26.05.2022 15:09 Відповісти
на цензоре часто одну новость подаются до трех раз с разных источников и с опозданием
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26.05.2022 16:04 Відповісти
Цензура ОПи, називається
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26.05.2022 16:58 Відповісти
Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
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26.05.2022 14:57 Відповісти
...высрал кацап садясь в таз со льдом.
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26.05.2022 15:03 Відповісти
Мразь таёжная,ты уже стлело наполовину. Может на тебя жидкого азота вылить?
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26.05.2022 15:08 Відповісти
В рыба в Северском Донце в районе Белогоровки жирная пошла
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26.05.2022 15:25 Відповісти
999 рота
Чи 666-та?
Точно 666-та сатанинська
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26.05.2022 15:04 Відповісти
Нічого собі блокпост з 50рашистів.....то вже укріпрайон якийсь, але то їх не врятувало
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26.05.2022 15:07 Відповісти
 
 