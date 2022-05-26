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Новости Война
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На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост вместе с оккупантами, - Гайдай

музей,техніка

Украинские военные уничтожили блокпост оккупантов страны-агрессора России в Луганской области.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, российские захватчики пытались закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут. Там они установили свой блокпост. Впрочем, их намерения полностью не реализовались.

"Было человек 50. Им даже удалось закрепиться на время, какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже надолго. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное, что они ее обстреливают ", – рассказал глава региона.

Смотрите: Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай. ФОТО

По словам Гайдая, сейчас доехать из Бахмута в Лисичанск "колоссально сложно". Впрочем, ВСУ находят другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

блокпост (274) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+35
Всім виконавцям-респект...
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26.05.2022 14:43
+22
Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
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26.05.2022 14:57
+18
Тараканов задавили
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26.05.2022 14:45
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нех.й шастать
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26.05.2022 14:42 Ответить
То Бутусов вчора був правий, коли писав про блокпости орків на трасі.
А Гайдай вчора піздив, коли спростовував інфу Бутусова!
Гайдай! Альо!!! Коли будемо казати суспільству правду?
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26.05.2022 15:38 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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26.05.2022 14:43 Ответить
155 прилетів на пост?
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26.05.2022 14:44 Ответить
Тараканов задавили
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26.05.2022 14:45 Ответить
Постраждалих немає
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26.05.2022 14:46 Ответить
Треба відводить, бо це все вже йде на грані фола.
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26.05.2022 14:48 Ответить
крепкого здоровья покойным Слава Україні
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26.05.2022 14:48 Ответить
а говорил вчера, что трасса орками не занята, Бутусов дескать врет... а оно вот как... аж блокпост соорудить успели.
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26.05.2022 14:48 Ответить
Ничего, Арестович очередную блажь придумает для благодарного плебса. С него станется. И как всегда во всем обвинит Запад.
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26.05.2022 14:51 Ответить
Вчера цитировали то, что Бутусов говорил позавчера. Не знаю, почему это подали на Цензоре с дневной задержкой.
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26.05.2022 15:09 Ответить
на цензоре часто одну новость подаются до трех раз с разных источников и с опозданием
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26.05.2022 16:04 Ответить
Цензура ОПи, називається
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26.05.2022 16:58 Ответить
Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
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26.05.2022 14:57 Ответить
...высрал кацап садясь в таз со льдом.
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26.05.2022 15:03 Ответить
Мразь таёжная,ты уже стлело наполовину. Может на тебя жидкого азота вылить?
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26.05.2022 15:08 Ответить
В рыба в Северском Донце в районе Белогоровки жирная пошла
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26.05.2022 15:25 Ответить
999 рота
Чи 666-та?
Точно 666-та сатанинська
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26.05.2022 15:04 Ответить
Нічого собі блокпост з 50рашистів.....то вже укріпрайон якийсь, але то їх не врятувало
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26.05.2022 15:07 Ответить
 
 