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Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай. ФОТО

Россияне нанесли мощный и длительный артиллерийский удар по Лисичанску 25 мая. Трое погибших в Лисичанске и пригороде, обстрелян центр гуманитарной помощи, в Северодонецке – "Импульс".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль которой доставлял еду в Луганскую область.

Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 01
Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 02

Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 03

Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 04

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горском", - говорится в сообщении.

Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 05

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Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай 06

Сергей Гайдай отметил, что в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше.

"Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка", - добавил он.

Также сообщается, что всего за 25 мая отбиты 10 атак россиян, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа "Орлан-10".

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Автор: 

обстрел (27151) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Гайдай, ****, уже ****** с области. Только что немцам давал интервью, что жители города сами виноваты - нужно было уезжать. А он, такой умный, помогает жителям из вне.
При этом трасса уже перерезана, но мы город не сдадим.
***, если мы не здадим, почему, падла, ты не там?
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26.05.2022 08:41 Ответить
Як назвати капітана, якщо він перший втік з тонучого корабля... Так і наші мери.....
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26.05.2022 08:56 Ответить
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26.05.2022 08:54 Ответить
там де він то слади розбомбили то гум помощь -- чого все це не в бунькерах або не відезено с лінії вогню
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26.05.2022 08:55 Ответить
Украине урок как надо было делать в 2014 г. в луганде.
А не говорить тамнашилюди.
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26.05.2022 09:47 Ответить
Рашисты на эти сравненную с землей, выжженую "освобожденную" часть Донбасса будут бурятов и тывинцев с юртами завозить?
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26.05.2022 09:51 Ответить
Правильно Гайдай виїхав. Була можливість евакуюватись. Не схотіли. Чому? Ждемо "азвабажденія"?. Час на евакуацію був. Хто відмовився.... Самі винні.
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26.05.2022 11:23 Ответить
 
 