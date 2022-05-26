Россияне нанесли артиллерийский удар по Лисичанску. Трое погибших. Обстрелян центр гумпомощи, - Гайдай. ФОТО

Россияне нанесли мощный и длительный артиллерийский удар по Лисичанску 25 мая. Трое погибших в Лисичанске и пригороде, обстрелян центр гуманитарной помощи, в Северодонецке – "Импульс".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль которой доставлял еду в Луганскую область.













Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горском", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске полицейские хоронят погибших во временных братских могилах. ВИДЕО

Сергей Гайдай отметил, что в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше.

"Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка", - добавил он.

Также сообщается, что всего за 25 мая отбиты 10 атак россиян, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа "Орлан-10".

Также читайте: На 25 мая оккупировано 95% территории Луганской области, - Гайдай